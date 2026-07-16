Nữ nghệ sĩ U80 bất ngờ chảy máu mũi khi đang làm việc ở miền Tây

Nghệ sĩ Kiều Mai Lý đã gặp sự cố chảy máu từ mũi.

Mới đây, đạo diễn Khương Dừa đã chia sẻ những khoảnh khắc hậu trường quay phim Trùm nổ 3 tại miền Tây với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng.



Anh chia sẻ: "Hôm nay là ngày thứ hai tôi quay hình phim Trùm nổ. Tôi đang ngồi ăn hủ tiếu cùng anh Bảo Chung để chuẩn bị chiến đấu tiếp. Tôi chia sẻ một số cảnh tại hiện trường quay để bà con cô bác theo dõi.

Khương Dừa và nghệ sĩ Kiều Mai Lý

Quay hình dưới vùng quê miền Tây này mát mẻ quá. Đi xuống đây tuy xa nhưng anh chị em nghệ sĩ đi luôn cùng đoàn để tập trung quay thì nhanh và dễ dàng hơn. Quay ở thành phố tuy gần nhưng mọi người lại không tập trung ở cùng nhau để cùng quay được, đợi tới người nọ người kia mất nhiều thời gian hơn.

Hôm nay tôi sẽ quay vài cảnh mở màn phim với anh Bảo Chung, quay sớm cho mát. Tính ra quay ở dưới đây nhanh hơn thật, một ngày quay xong kết thúc lúc 8 giờ tối là sớm rồi.

Đợt này tôi quay phim Trùm nổ sẽ giới thiệu nhiều cảnh quê hương lên để bà con cô bác thấy được quê hương tươi đẹp thế nào rồi về chơi, tham quan".

Ăn xong, Khương Dừa lao vào quay phim cùng các nghệ sĩ. Ai cũng nhiệt tình và hết mình với công việc.

Tuy nhiên một sự việc đã xảy ra khiến đoàn phim lo lắng đó là, nghệ sĩ Kiều Mai Lý đã gặp sự cố chảy máu từ mũi. Đạo diễn Khương Dừa cũng vội chạy tới hỏi han bà, các đàn em thì xúm quanh bà.

Tuy nhiên, nghệ sĩ Kiều Mai Lý vẫn tươi cười, tỏ ra không có gì nghiêm trọng và tiếp tục quay hình, không làm ảnh hưởng đến tiến độ của cả đoàn phim.

Nghệ sĩ Kiều Mai Lý năm nay đã ở tuổi 77 nhưng vẫn rất trẻ trung, khỏe mạnh. Bà sống một mình tại căn nhà nhỏ nằm ở trung tâm TP.HCM. Dù chồng và con gái đã qua đời nhưng nữ nghệ sĩ vẫn giữ cho mình năng lượng tích cực, tinh thần vui vẻ, luôn cười nói, năng động và nhiệt huyết với nghề.

Nghệ sĩ Kiều Mai Lý cũng có mối quan hệ thân thiết với đạo diễn Khương Dừa, thường xuyên tham gia các dự án phim, chương trình ca nhạc, gameshow do Khương Dừa sản xuất. Khương Dừa còn gọi bà là "má" và đến thăm nhà nữ nghệ sĩ.