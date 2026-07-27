Mỹ nhăm nhe đổ quân trên bộ, Iran dọa đánh cả Ukraine

Mỹ chuẩn bị chiến dịch đổ quân trên bộ chiếm uranium của Iran, trong khi Iran cảnh cáo toàn bộ lãnh thổ Ukraine nằm trong tầm bắn của tên lửa.

Theo tờ New York Post của Mỹ, chính quyền của ông Donald Trump đang thảo luận về một chiến dịch quân sự trên bộ chưa từng có tiền lệ nhằm tịch thu uranium của Iran hoặc chiếm đóng một số đảo trong vùng Vịnh.

Tờ báo này lưu ý Nhà Trắng đang xem xét một chiến dịch đặc biệt quy mô lớn để loại bỏ uranium làm giàu khỏi các cơ sở hạt nhân của Iran. Chiến dịch này có thể huy động hàng nghìn binh sĩ, lực lượng đặc nhiệm, đơn vị công binh và chuyên gia xử lý vật liệu hạt nhân.

Thông tin này được xác nhận gián tiếp qua tuyên bố mới nhất của Tổng thống Trump khi ông cảnh báo nếu Iran không tuân thủ tất cả các yêu cầu của Mỹ, các vụ đánh bom sẽ tiếp tục.

“Nếu chúng ta không đạt được 100% những gì mình muốn từ Iran, chúng ta chắc chắn sẽ xem xét việc nối lại một cuộc chiến tranh toàn diện”, người đứng đầu Nhà Trắng cảnh báo.

Trong khi đó, ông Trump đã ra lệnh đình chỉ các cuộc tấn công chống lại Cộng hòa Hồi giáo Iran trong vòng đàm phán hòa giải mới nhất ở Oman.

Kể từ khi bắt đầu xung đột ở Trung Đông, Mỹ đã liên tục nêu lên khả năng tiến hành một chiến dịch trên bộ để chiếm các đảo trong vùng Vịnh và tịch thu uranium của Iran.

Tuy nhiên, các chuyên gia quân sự cảnh báo những hành động như vậy sẽ dẫn đến tổn thất nhân sự đáng kể cho Mỹ, bởi chính quyền Iran đã cảnh cáo họ sẵn sàng đáp trả bất kỳ hành động quân sự nào bằng các cuộc tấn công vào các căn cứ quân sự của Mỹ ở Trung Đông.

Trong bối cảnh căng thẳng tiếp diễn ở Trung Đông, Iran mới đây còn lên tiếng đe dọa tấn công cả Ukraine, để đáp trả vụ Lực lượng Vũ trang Ukraine tấn công một tàu “có liên hệ với Iran” trên Biển Caspi.

Ngày 26/7, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã đưa ra cảnh báo rằng: Toàn bộ lãnh thổ Ukraine nằm trong tầm bắn của tên lửa Iran, đồng thời cũng công bố một bản đồ tương ứng về tầm bắn của các tên lửa, đặc biệt là hệ thống tên lửa Khorramshahr-4.

Iran đã gọi vụ tấn công vào tàu của họ ở Biển Caspi là vi phạm Hiến chương Liên hợp quốc và tuyên bố bảo lưu quyền trả đũa.

Một ngày trước đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã thừa nhận vụ tấn công và tuyên bố rằng, con tàu đang vận chuyển hàng hóa quân sự từ Iran. Vụ tấn công bằng máy bay không người lái đã gây ra một vụ nổ trên tàu, khiến 1 thành viên thủy thủ đoàn thiệt mạng và 1 người khác bị thương.

Chính quyền Ukraine cũng đang cố gắng kích động đối đầu giữa Mỹ với Nga, cáo buộc Nga cung cấp cho Iran hình ảnh vệ tinh để tên lửa và máy bay không người lái Iran tấn công các căn cứ quân sự của Mỹ ở Trung Đông.