Nga thắng thế ở tiền tuyến, Ukraine nhận tin không vui từ Mỹ

Trong bối cảnh Nga tiến công mạnh mẽ và thắng thế ở Donetsk thì Ukraine lại đối mặt thêm với những khó khăn mới liên quan đến nguồn hỗ trợ quân sự từ Mỹ.

Nga tuyên bố kiểm soát Beletskoye

Tờ RIA dẫn lời Bộ Quốc phòng Nga ngày 23/7 cho biết, các đơn vị thuộc Cụm tác chiến Trung tâm Nga đã giành quyền kiểm soát thành phố Belitskoye ở vùng Donetsk sau các hoạt động tiến công.

Theo Moscow, chiến dịch được hoàn tất từ ngày 22/7 với sự tham gia của các đơn vị xung kích và xe bọc thép. Sau khi kiểm soát thành phố, quân đội Nga tiếp tục truy quét các binh sĩ Ukraine còn ẩn náu trong tầng hầm các tòa nhà.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng trinh sát và tấn công bằng máy bay không người lái thuộc phân đội đặc nhiệm Vega của Cụm tác chiến Trung tâm đã đóng vai trò quan trọng trong chiến dịch.

Theo tuyên bố, các đơn vị UAV đã cô lập khu vực giao tranh quanh Belitskoye bằng cách đánh vào các tuyến hậu cần, làm gián đoạn hệ thống tiếp tế của Ukraine, đồng thời vô hiệu hóa các máy bay không người lái tấn công hoạt động dọc theo hướng tiến quân của lực lượng Nga.

Moscow cho rằng những hoạt động này góp phần giúp chiến dịch kiểm soát Belitskoye diễn ra thành công.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, trong quá trình trinh sát trên không, đơn vị Vega đã phát hiện các tuyến vận chuyển chủ yếu, kho chứa vật tư và các trung tâm hậu cần của Ukraine.

Dựa trên dữ liệu thu thập được, các kíp điều khiển UAV góc nhìn thứ nhất (FPV) đã tiến hành các cuộc tấn công chính xác nhằm vào xe bọc thép, phương tiện quân sự, hệ thống robot mặt đất và các máy bay không người lái hạng nặng sáu cánh mà Ukraine sử dụng để vận chuyển đạn dược, lương thực và luân chuyển lực lượng.

Nga cho rằng việc kiểm soát Belitskoye sẽ tạo điều kiện mở rộng hoạt động quân sự theo hướng Dobropillia, đồng thời gia tăng sức ép lên tuyến phòng thủ của Ukraine tại khu vực Donetsk. Một số nhà phân tích quân sự Nga nhận định thành phố này có vị trí quan trọng do nằm trên tuyến kết nối tới Druzhkivka, Kramatorsk và Sloviansk.

Đến thời điểm hiện tại, phía Ukraine chưa lên tiếng về sự kiện trên.

Nga tuyên bố kiểm soát Beletskoye. Ảnh: RIA

Ukraine tiếp tục chờ gói viện trợ 400 triệu USD từ Mỹ

Trong bối cảnh giao tranh tại Donetsk vẫn diễn biến căng thẳng, Ukraine cũng đối mặt với những khó khăn mới liên quan đến nguồn hỗ trợ quân sự từ Mỹ.

Theo Kyiv Independent, tại phiên điều trần của Ủy ban Chuẩn chi Thượng viện Mỹ ngày 21/7, Thượng nghị sĩ Dick Durbin cho biết khoản viện trợ quân sự trị giá 400 triệu USD dành cho Ukraine, đã được Quốc hội Mỹ phê chuẩn trong khuôn khổ Sáng kiến Hỗ trợ An ninh Ukraine (Ukraine Security Assistance Initiative - USAI), vẫn chưa được Lầu Năm Góc triển khai.

Ông Durbin cho biết kế hoạch chi tiêu hiện nay cho thấy khoản ngân sách này có thể chưa được sử dụng cho đến năm tài chính 2029, đồng nghĩa Ukraine sẽ phải tiếp tục chờ đợi nếu các hợp đồng mua sắm chưa được ký kết và triển khai.

Khác với cơ chế Presidential Drawdown Authority (PDA), cho phép Tổng thống Mỹ chuyển giao ngay vũ khí từ kho dự trữ của quân đội, chương trình USAI chủ yếu sử dụng ngân sách để ký hợp đồng với các doanh nghiệp quốc phòng Mỹ sản xuất và cung cấp trang thiết bị mới cho Ukraine. Vì phải trải qua các bước đấu thầu, ký kết hợp đồng và sản xuất, các gói viện trợ theo cơ chế này thường mất nhiều thời gian hơn mới có thể được chuyển giao.

Theo các tài liệu ngân sách của Bộ Quốc phòng Mỹ, nguồn kinh phí từ USAI thường được sử dụng để mua sắm nhiều loại khí tài, đạn dược, phương tiện quân sự, hệ thống phòng không, thiết bị trinh sát và liên lạc, đồng thời hỗ trợ công tác huấn luyện, bảo trì và hậu cần cho quân đội Ukraine. Do đó, việc chậm triển khai ngân sách có thể kéo theo sự trì hoãn của hàng loạt hợp đồng mua sắm quốc phòng đã được lên kế hoạch trước đó.

Tuy nhiên, phát biểu của ông Durbin hiện mới phản ánh quan điểm của một nghị sĩ tại phiên điều trần. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth không xác nhận thông tin cho rằng khoản viện trợ sẽ bị lùi đến năm tài chính 2029. Trong khi đó, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Dan Caine cũng cho biết ông không nắm được thông tin về việc trì hoãn và đề nghị các câu hỏi liên quan được chuyển tới lãnh đạo dân sự của Lầu Năm Góc.

Trong thời gian qua, chính quyền Tổng thống Donald Trump nhiều lần nhấn mạnh việc rà soát các chương trình viện trợ nhằm bảo đảm quân đội Mỹ duy trì đủ năng lực sẵn sàng chiến đấu, đồng thời cân bằng giữa nhu cầu hỗ trợ các đồng minh và yêu cầu bổ sung kho dự trữ trong nước.

Diễn biến mới cho thấy Ukraine đang cùng lúc đối mặt với hai sức ép. Trong khi Nga tuyên bố tiếp tục mở rộng kiểm soát tại Donetsk, một phần nguồn viện trợ quân sự đã được Quốc hội Mỹ thông qua vẫn chưa được triển khai, khiến quá trình bổ sung năng lực quốc phòng của Kiev tiếp tục phụ thuộc vào các quyết định từ Washington.



