EU tuyên bố giáng đòn mạnh vào "điểm yếu nhất" của Tổng thống Putin, cảnh báo sẽ chưa dừng lại

Quan chức EU nhấn mạnh đây chưa phải là điểm dừng và EU đang chuẩn bị các biện pháp tiếp theo để sẵn sàng ứng phó nếu Nga tiếp tục leo thang.

EU thông qua gói trừng phạt thứ 21 nhằm vào Nga

Theo Reuters, Liên minh châu Âu (EU) ngày 23/7 đã thông qua gói trừng phạt thứ 21 nhằm vào Nga liên quan đến cuộc chiến ở Ukraine. Các biện pháp mới tập trung vào hệ thống tài chính, mạng lưới tiền điện tử, lĩnh vực năng lượng, hoạt động kinh doanh dầu mỏ và "hạm đội bóng tối" vận chuyển dầu của Moscow.

Đây là vòng trừng phạt có quy mô lớn nhất của EU trong bốn năm qua, với 218 cá nhân và tổ chức bị đưa vào danh sách, gồm 170 thực thể và 48 cá nhân, nâng tổng số đối tượng bị trừng phạt lên gần 3.000.

Theo Hội đồng châu Âu, các biện pháp mới mở rộng lệnh đóng băng tài sản và cấm cấp vốn đối với 94 ngân hàng và tổ chức tài chính lớn của Nga, đồng thời mở rộng lệnh cấm giao dịch sang 33 tổ chức tín dụng và tài chính khác. EU cũng áp đặt các biện pháp đối với một ngân hàng của Kyrgyzstan và ba ngân hàng ngoài Nga bị cáo buộc hỗ trợ Moscow né tránh các lệnh trừng phạt.

EU tung gói trừng phạt thứ 21 vào Nga. Ảnh: Bộ Chiến tranh Mỹ

Trong lĩnh vực năng lượng, EU tiếp tục siết chặt các nguồn thu của Nga bằng việc kéo dài cơ chế áp giá trần dầu mỏ, mở rộng danh sách các tàu thuộc "hạm đội ngầm" và lần đầu tiên đưa cả các tàu hậu cần phục vụ đội tàu này vào diện trừng phạt. Khối cũng bổ sung thêm nhiều nhà máy lọc dầu, doanh nghiệp kinh doanh dầu mỏ, doanh nghiệp khai thác vàng, kim cương và luyện kim vào danh sách hạn chế.

Ngoài ra, gói trừng phạt mới còn nhắm tới tổ hợp công nghiệp quốc phòng Nga. EU bổ sung 56 cá nhân và doanh nghiệp liên quan đến ngành công nghiệp quân sự, trong đó 37 thực thể có liên quan trực tiếp đến chuỗi sản xuất máy bay không người lái tầm xa. Đồng thời, 51 thực thể khác bị siết chặt kiểm soát xuất khẩu hàng hóa và công nghệ lưỡng dụng do bị cho là hỗ trợ Nga trong cuộc chiến ở Ukraine.

Theo Hội đồng châu Âu, mục tiêu của gói trừng phạt mới là tiếp tục làm suy yếu nền kinh tế và cuộc chiến của Nga, đồng thời gia tăng sức ép buộc Moscow tham gia các cuộc đàm phán hướng tới một nền hòa bình lâu dài.

Quan chức EU nói gì?

Theo Guardian, sau khi gói trừng phạt được thông qua, Đại diện cấp cao phụ trách Đối ngoại và Chính sách An ninh của EU Kaja Kallas cho biết đây là "vòng trừng phạt lớn nhất trong bốn năm qua", tập trung vào hệ thống tài chính, tổ hợp công nghiệp quân sự và lĩnh vực năng lượng của Nga – những lĩnh vực được EU cho là đang duy trì nền kinh tế thời chiến của Moscow.

"Sau mỗi vòng trừng phạt, chúng tôi tiếp tục gia tăng sức ép đối với nền kinh tế Nga và khả năng duy trì cuộc chiến của nước này.

Gói trừng phạt thứ 21 bao gồm số lượng cá nhân và tổ chức bị đưa vào danh sách trừng phạt nhiều nhất trong bốn năm qua. Chúng tôi nhắm tới hơn 100 ngân hàng và các nhà cung cấp dịch vụ tiền điện tử, hơn 40 tàu thuộc 'hạm đội bóng tối' của Nga, cùng một số nhà máy lọc dầu ở Nga và Belarus.

Hơn 50 doanh nghiệp thuộc tổ hợp công nghiệp quốc phòng cũng bị đưa vào danh sách, trong đó có những đơn vị tham gia sản xuất máy bay không người lái tầm xa cho Nga.

Chúng tôi cho rằng Nga sẽ chỉ tham gia đàm phán nhằm chấm dứt cuộc chiến... khi phải chịu đủ sức ép. Các biện pháp trừng phạt được kỳ vọng sẽ góp phần gia tăng sức ép đó."

"Chúng ta đang giáng một đòn mạnh vào [Tổng thống] Putin: Cắt đứt các nguồn tài chính mà ông dựa vào để duy trì cuộc chiến", bà Kallas tuyên bố, đồng thời nhấn mạnh đây chưa phải là điểm dừng và EU đang chuẩn bị các biện pháp tiếp theo để sẵn sàng ứng phó nếu Nga tiếp tục leo thang.

Trong khi đó, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cho rằng các biện pháp mới sẽ tiếp tục làm suy yếu nền tảng kinh tế phục vụ nỗ lực quân sự của Nga.

Theo bà von der Leyen, EU cũng đã tiến thêm một bước hướng tới việc thiết lập cơ sở pháp lý để cấm các binh sĩ Nga nhập cảnh vào khối.

Việc EU thông qua gói trừng phạt mới diễn ra trong bối cảnh các ngoại trưởng Mỹ và Nga có cuộc gặp song phương bên lề một hội nghị cấp cao ở châu Á, trong đó cuộc xung đột tại Ukraine là một trong những chủ đề được thảo luận.