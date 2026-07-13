Mỹ đang phải trả vì thất hứa

Nhà đàm phán hàng đầu của Iran, Mohammad Ghalibaf, cho biết Iran không cho phép Mỹ vi phạm bản ghi nhớ (MoU) mà không bị trừng phạt.

Các tàu thương mại đậu ngoài khơi bờ biển Oman và chuẩn bị đi qua eo biển Hormuz.

Hứng đòn đáp trả

Theo RT, hôm 11/7, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố sẽ đóng cửa eo biển Hormuz đối với mọi hoạt động vận chuyển hàng hải cho đến khi Mỹ chấm dứt các "can thiệp bất hợp pháp" vào khu vực.

Động thái này diễn ra sau đợt tấn công thứ ba của Mỹ nhằm vào Iran trong tuần qua.

Theo thỏa thuận ghi nhớ (MoU) được hai bên ký kết vào ngày 17/6, Iran đã cho phép giao thông qua tuyến đường thủy quan trọng này, vốn chiếm khoảng 20% lượng dầu thô giao dịch toàn cầu, nhằm gia hạn lệnh ngừng bắn và tạo thêm thời gian để đạt được giải pháp cuối cùng cho cuộc xung đột.

Trong một bài đăng trên X hôm 12/7, ông Ghalibaf, người đồng thời là Chủ tịch Quốc hội Iran, đã cảnh báo Mỹ rằng "kỷ nguyên của các thỏa thuận đơn phương đã kết thúc".

"Chúng tôi đã nói với các ông rồi: Hãy giữ lời hứa hoặc sẽ phải trả giá. Thực tế đang đến gần", ông Ghalibaf cho biết thêm.

Bài đăng bao gồm ảnh chụp màn hình một trong những điều khoản của Biên bản ghi nhớ, trong đó nêu rõ Iran có trách nhiệm "thực hiện các biện pháp tốt nhất để đảm bảo an toàn cho việc lưu thông của các tàu thương mại" qua eo biển Hormuz.

Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ (CENTCOM) trước đó cho biết họ đã phát động cuộc oanh tạc mới nhất nhằm vào Iran sau khi Iran bị cho là "trắng trợn" tấn công tàu container GFS Galaxy treo cờ Síp ở eo biển.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) khẳng định rằng họ nhắm mục tiêu vào các tàu thương mại đó vì chúng đang đi qua tuyến đường thủy gần bờ biển Oman, tuyến đường mà Mỹ đã "chỉ định một cách bất hợp pháp", thay vì đi theo tuyến đường do Iran vạch ra.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran, cho biết nước này sau đó đã trả đũa các cuộc tấn công của Mỹ bằng cách tấn công các cơ sở quân sự của Mỹ ở Jordan, Kuwait, Bahrain và Oman bằng máy bay không người lái và tên lửa.

Theo thông báo, trong số những mục tiêu khác, một trung tâm chỉ huy và các nhà chứa máy bay không người lái MQ-9 Reaper của Mỹ tại căn cứ không quân Prince Hassan ở Jordan, cũng như một cơ sở tiếp nhiên liệu cho tàu sân bay của Mỹ tại cảng Duqm ở Oman đã bị tấn công.

"Kẻ thù nên biết rằng việc tiếp tục hành động gây hấn sẽ chỉ dẫn đến những phản ứng mạnh mẽ hơn nữa. Cứ việc làm đi, chúng tôi sẽ đáp trả", Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran cảnh báo.

Cam kết của Mỹ

Bất chấp tuyên bố của Iran về việc đóng cửa hoàn toàn eo biển Hormuz, Ngày 12/7, Bộ Chỉ huy Trung ương Mỹ (CENTCOM) cho biết lực lượng Mỹ đã sẵn sàng đảm bảo tự do hàng hải ở eo biển Hormuz sau khi Iran tuyên bố sẽ đóng cửa eo biển này.

CENTCOM cho biết trong một tuyên bố trên mạng xã hội X: "Eo biển Hormuz sẽ luôn mở cửa cho tất cả các tàu thuyền muốn di chuyển hợp pháp trên tuyến đường thủy quốc tế này".

Bộ chỉ huy nhấn mạnh lực lượng Mỹ đang trong trạng thái sẵn sàng để đảm bảo an toàn cho việc đi lại, bất chấp tuyên bố của Cộng hòa Hồi giáo Iran. Hơn nữa, họ làm rõ rằng giao thông qua eo biển hiện đang "rất đông đúc".

Ngày 8/7, Iran cáo buộc Mỹ vi phạm bản ghi nhớ chung sau khi quân đội Mỹ tiến hành một loạt các cuộc tấn công mạnh mẽ nhằm vào Cộng hòa Hồi giáo. Kể từ đó, cả hai bên đã nối lại các cuộc tấn công qua lại và eo biển Hormuz một lần nữa gần như bị đóng cửa hoàn toàn.