Xem “kỳ quan” tái hiện 4.000 năm lịch sử VN của tỷ phú Phạm Nhật Vượng, NSƯT Quang Thắng ao ước làm 1 việc

“Kỳ quan” này gây ấn tượng mạnh với nhiều người xem, trong đó có nghệ sĩ Quang Thắng.

NSƯT Quang Thắng chia sẻ cảm nhận sau khi xem "Đất Nước Thiên Hùng Ca". Ảnh: MH

Tối 10/7, “Đất Nước Thiên Hùng Ca”, chương trình được coi là “kỳ quan sân khấu” tại Việt Nam đã có một đêm công diễn thành công tại Vinpearl Theatre Ocean City, thu hút gần 1.000 khán gia cùng nhiều chuyên gia, du khách quốc tế. Trong 75 phút, chương trình do Vingroup đầu tư đã chinh phục khán giả bằng những đại cảnh hoành tráng gây choáng ngợp, cùng hàng loạt công nghệ trình diễn hiện đại và tinh thần Việt Nam xuyên suốt.

Ngay sau khi kết thúc đêm công diễn đầu tiên của “Đất Nước Thiên Hùng Ca”, bên lề sự kiện, PV đã có cuộc trao đổi nhanh với NSƯT Quang Thắng, một khán giả của chương trình này.

-Sau khi xem chương trình, anh có suy nghĩ gì về những giá trị mà “Đất Nước Thiên Hùng Ca” mang lại?

NSƯT Quang Thắng: Với tư cách một người xem, tôi thấy đây là một chương trình rất hay, thực sự mang đến trải nghiệm giải trí ý nghĩa (cười – PV).

Qua chương trình này, tôi càng cảm nhận rõ đất nước mình đã trải qua biết bao cuộc chiến tranh, cha ông đã đổ biết bao máu xương để thế hệ hôm nay được sống trong hòa bình. Tôi rất trân trọng điều đó, đồng thời tự nhủ bản thân phải làm những điều tốt đẹp, dù chỉ là những đóng góp nhỏ bé, để góp phần gìn giữ những giá trị ấy.

Một cảnh ấn tượng trong chương mở đầu của "Đất Nước Thiên Hùng Ca".

-Chương trình “Đất Nước Thiên Hùng Ca” ứng dụng rất nhiều công nghệ sân khấu hiện đại, trong đó có nhiều công nghệ lần đầu được trình diễn tại Việt Nam. Anh đánh giá như thế nào về yếu tố này?

NSƯT Quang Thắng: Tôi thấy quá xuất sắc! Chẳng hạn, những cảnh mưa gió, bão tố trên sân khấu, thì khán giả bên dưới cũng có cảm giác như đang thực sự được hòa mình vào không gian ấy. Hệ thống LED 3D, ánh sáng và âm thanh được kết hợp rất nhuần nhuyễn, tạo nên hiệu ứng sân khấu rất ấn tượng. Nói chung, theo tôi, đây là một chương trình rất đáng xem.

Phân cảnh khiến NSƯT Quang Thắng ấn tượng nhất trong "Đất Nước Thiên Hùng Ca".

-Trong rất nhiều phân cảnh của chương trình, đâu là khoảnh khắc để lại ấn tượng sâu sắc nhất với anh?

NSƯT Quang Thắng: Tôi thích nhất phân cảnh hai diễn viên trong bối cảnh chiến trường, khi họ hẹn nhau rằng sau chiến tranh sẽ trở về tổ chức đám cưới. Hai bạn diễn rất tuyệt vời, từ diễn xuất đến từng động tác đều rất tinh tế và giàu cảm xúc. Thậm chí, có những chi tiết nhỏ khiến tôi thực sự bất ngờ, bởi trước đó tôi không nghĩ sân khấu lại có thể xử lý được tinh tế đến như vậy.

"Tôi rất trân trọng những gì mọi người đã cống hiến"﻿

Cảnh tượng hoành tráng về một trận đánh đậm chất sử Việt trong chương trình.

-Là một nghệ sĩ có nhiều năm kinh nghiệm hoạt động trên sân khấu, anh đánh giá như thế nào về chất lượng của chương trình “Đất Nước Thiên Hùng Ca”?

NSƯT Quang Thắng: Là một nghệ sĩ, khi xem một chương trình này, tôi càng thêm yêu và trân trọng nghề.

Tôi hiểu để có được một đêm diễn hoành tráng như hôm nay, các bạn đồng nghiệp của tôi đã phải bỏ ra biết bao công sức. Đó là mồ hôi, là nước mắt của rất nhiều nghệ sĩ và thành viên trong ê-kíp. Vì vậy, tôi rất trân trọng thành công của chương trình và những gì mọi người đã cống hiến để mang đến một đêm diễn đầy cảm xúc như tối nay.

"Đất Nước Thiên Hùng Ca" khép lại với hình ảnh lá cờ đỏ sao vàng khiến nhiều người xem xúc động và tự hào.

-Nếu có cơ hội, anh có mong muốn tham gia những dự án nghệ thuật tương tự như “Đất Nước Thiên Hùng Ca” trong tương lai không?

NSƯT Quang Thắng: Chắc chắn là có. Tôi là một diễn viên, nên khi nhìn các bạn biểu diễn rất hay trên sân khấu, tôi cũng ao ước mình có cơ hội được trải nghiệm, được đứng trên sân khấu ấy với tư cách một người nghệ sĩ để cùng đóng góp, mang đến cho khán giả một tiết mục hay một trích đoạn trong “Đất Nước Thiên Hùng Ca”.

-Xin cảm ơn anh đã chia sẻ!

(Ảnh: VIC)﻿