Người mua vàng lỗ nặng 4,5 triệu đồng/lượng chỉ sau một tuần, cả thị trường “nín thở” chờ báo cáo từ Mỹ

Giá vàng vừa trải qua một tuần giao dịch biến động mạnh, khiến nhiều chuyên gia “bất đồng” về xu hướng của kim loại quý trong tuần tới.

Giá vàng tuần qua có nhiều biến động. Ảnh minh họa

Sáng nay (12/7), Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn đang niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức từ 146,9 - 149,9 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tức là giữ nguyên so với sáng qua. Như vậy, tính chung cả tuần, giá vàng miếng SJC đã giảm 1,5 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra.

Mức chênh lệch giữa giá mua và bán hiện vào khoảng 3 triệu đồng/lượng, nên nhà đầu tư mua vàng từ đầu tuần và bán ra trong hôm nay sẽ phải chịu khoản lỗ là khoảng 4,5 triệu đồng/lượng.

Cùng chiều với vàng miếng, giá vàng nhẫn trong nước cũng đồng loạt đi ngang. Theo đó, vàng nhẫn SJC được niêm yết ở mức từ 146,6 - 149,9 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra). Trong khi đó, các thương hiệu như Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải hiện niêm yết vàng nhẫn ở mức 145 - 149 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra). Phú Quý niêm yết ở mức 146 - 149,3 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra).

Giá vàng Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết ngày 12/7.

Sở dĩ giá vàng trong nước đang đi ngang là do ảnh hưởng của giá vàng thế giới. Cụ thể, giá vàng thế giới giao ngay sáng nay được niêm yết quanh 4.108 USD/ounce. Do giá vàng thế giới chưa tạo được động lực bứt phá, nên thị trường vàng trong nước duy trì trạng thái “đứng im” trong phiên cuối tuần.

Trên thực tế, giá vàng thế giới khép lại tuần giao dịch trong sắc đỏ, nhất là khi nhà đầu tư tiếp tục đánh giá tác động căng thẳng tại Trung Đông cũng như triển vọng chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Trong tuần này, mặc dù nhiều lần phục hồi trên mốc 4.100 USD/ounce, nhưng giá vàng vẫn chưa tạo được động lực để thoát khỏi vùng dao động kéo dài trong nhiều tuần qua.

Đây là tuần giảm thứ hai liên tiếp của giá vàng thế giới, bất chấp căng thẳng tại Trung Đông leo thang. Điều này cũng cho thấy tâm lý thị trường đã thay đổi đáng kể, khi không chỉ còn tập trung vào yếu tố địa chính trị.

Theo các chuyên gia, động lực lớn nhất chi phối thị trường vàng hiện nay là kỳ vọng Fed sẽ tiếp tục duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt. Hơn nữa, do kỳ vọng lãi suất duy trì ở mức cao nên đã kéo lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ tăng lên, cũng như làm gia tăng sức hấp dẫn của đồng USD. Đây cũng được xem là nguyên nhân chính khiến giá vàng chịu áp lực trong phần lớn thời gian của tuần này.

Giá vàng tuần tới sẽ tăng hay tiếp tục giảm?

Giá vàng thế giới đang chịu sức ép từ triển vọng lãi suất tại Mỹ. Ảnh minh họa

Theo kết quả khảo sát mới nhất của Kitco, giới chuyên gia vẫn chưa đồng thuận về triển vọng giá vàng trong tuần tới. Cụ thể, t rong số 13 chuyên gia tham gia khảo sát, có 5 người (tương ứng 38%) dự báo giá vàng sẽ tăng, 3 người (với 23%) cho rằng giá sẽ giảm và 5 người còn lại (38%) cho rằng giá kim loại quý sẽ đi ngang.

Tương tự, với các nhà đầu tư cá nhân, trong tổng số 282 người tham gia khảo sát, có 117 người (42%) kỳ vọng giá vàng tăng, 108 người (38%) cho rằng giá giảm, trong khi đó 57 người (20%) dự báo vàng sẽ bước vào giai đoạn tích lũy.

Trong ngắn hạn, theo các chuyên gia, giá vàng vẫn chịu sức ép từ triển vọng lãi suất tại Mỹ. Những tín hiệu cứng rắn từ Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed), lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ duy trì ở mức cao và đồng USD mạnh lên có thể hạn chế sức hấp dẫn của tài sản không sinh lời như vàng. Lo ngại lạm phát gia tăng do giá năng lượng và căng thẳng tại Trung Đông cũng khiến khả năng Fed sớm nới lỏng chính sách tiền tệ trở nên kém chắc chắn.

Ông Marc Chandler, Giám đốc điều hành công ty dịch vụ thị trường vốn Bannockburn Global Forex, nhận định rằng giá vàng vẫn thiếu động lực tăng. Theo ông, để cải thiện xu hướng, giá vàng cần vượt lên trên đường xu hướng giảm nối các đỉnh cuối tháng 5, giữa tháng 6 và đầu tháng 7. Theo đó, đường này nằm quanh mức 4.126 USD/ounce vào đầu tuần tới, trong khi giá vàng kết thúc tuần ở khoảng 4.066 USD/ounce.

Trong khi đó, ông Sean Lusk, đồng Giám đốc phụ trách phòng ngừa rủi ro thương mại tại đơn vị chuyên về giao dịch trực tuyến Walsh Trading, cho rằng thị trường vàng vẫn chưa cho thấy dấu hiệu phục hồi bền vững, nhất là khi lực mua vật chất còn yếu và các đợt tăng giá gần đây đều nhanh chóng chịu áp lực bán.

Vị chuyên gia này cho rằng, báo cáo CPI tháng 6 của Mỹ sẽ là yếu tố quan trọng định hướng thị trường vàng trong tuần giao dịch tới. Cụ thể, nếu lạm phát cao hơn kỳ vọng, đồng USD có thể tăng và gây áp lực lên giá vàng. Ông cũng không cho rằng Fed sẽ sớm nâng lãi suất, ngay cả khi thị trường lao động tiếp tục cải thiện.

Theo ông Alex Kuptsikevich, chuyên gia phân tích thị trường cấp cao tại đơn vị chuyên về giao dịch FxPro, dự báo giá vàng sẽ tiếp tục giảm trong tuần tới.

Ông nhận định, đợt phục hồi ấn tượng của giá vàng trong tuần trước đã không duy trì được động lực trong tuần này. Dù có thông tin các ngân hàng trung ương mua vàng với khối lượng lớn, nhưng xu hướng giảm vẫn kéo dài từ khoảng giữa tháng 5.