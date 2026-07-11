Giá vàng bất ngờ tăng mạnh, vàng nhẫn tăng 900.000 đồng/lượng

Cả giá vàng thế giới và giá vàng trong nước đều vừa có sự hồi phục sau cú giảm mạnh trong phiên cuối tuần.

Giá vàng trong nước đang neo ở mức cao. Ảnh minh họa

Ngay từ khi mở cửa phiên giao dịch hôm nay (11/7), giá vàng trong nước được các doanh nghiệp kinh doanh vàng neo cao khi giữ nguyên mức giá so với mức chốt phiên hôm qua.

Cụ thể, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức từ 146,9 - 149,9 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Trong khi đó, giá vàng nhẫn SJC loại 1 -5 chỉ ở mức 146,6-149,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Giá vàng nhẫn 9999 của Doji được niêm yết ở mức 146-150 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Trong khi đó, các thương hiệu khác như Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải... lại niêm yết vàng nhẫn ở mức từ 145 – 149 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra).

Trước đó, chốt phiên giao dịch ngày hôm qua (10/7), giá vàng miếng SJC được niêm yết được các thương hiệu niêm yết ở mức 146,9 - 149,9 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tương ứng tăng 900.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với phiên liền trước.

Tương tự, giá vàng nhẫn SJC loại 1 - 5 chỉ được giao dịch ở mức 146,6 - 149,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 900.000 đồng/lượng ở cả hai chiều giao dịch.

Giá vàng nhẫn 9999 của Doji được niêm yết ở mức 146 - 150 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tức là không đổi ở chiều mua vào, nhưng tăng 500.000 đồng/lượng ở chiều bán ra.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải lại được giao dịch ở mức 145 - 149 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tức là tăng 700.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với phiên liền trước.

Giá vàng của Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết sáng nay (11/7).

Sở dĩ giá vàng trong nước bất ngờ tăng mạnh và neo ở mức cao là do ảnh hưởng của giá vàng thế giới. Cụ thể, giá vàng thế giới kết tuần ở mức 4.119 USD/ounce, cho thấy sự hồi phục sau khi giảm mạnh trong phiên cuối tuần.

Trong khi đó, trong sáng nay, giá vàng thế giới niêm yết mốc 4.108 USD/ounce, tức là giảm 11 USD so với sáng qua. Theo quy đổi, giá vàng thế giới tương đương khoảng 131 triệu đồng/lượng. Như vậy, giá vàng miếng SJC vẫn đang cao hơn thế giới là 18,9 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới phục hồi trở lại là do có sự hỗ trợ của một số yếu tố. Cụ thể, báo cáo việc làm tháng 6 cho thấy, kinh tế Mỹ chỉ tạo thêm 57.000 việc làm, tức là thấp hơn nhiều so với kỳ vọng. Hơn nữa, dố liệu của tháng 4 và tháng 5 được điều chỉnh giảm tổng cộng 74.000 việc làm. Chính thực tế này tạo thêm cơ sở để thị trường kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ “giảm nhẹ” trong chính sách tiền tệ, từ đó hỗ trợ giá vàng.

Nhưng biên bản cuộc họp gần nhất của Fed lại cho thấy một số quan chức vẫn còn lo ngại về áp lực lạm phát và chưa loại trừ khả năng thắt chặt chính sách trong những tháng tới. Chính vì vậy, giá vàng vẫn phụ thuộc lớn vào các dữ liệu kinh tế tiếp theo, nhất là báo cáo chỉ số giá tiêu dùng của nước này.

Trên thực tế, giới đầu tư sẽ tập trung theo dõi báo cáo chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ công bố vào ngày 14/7. Nếu như lạm phát hạ nhiệt thì áp lực lên lợi suất trái phiếu có thể giảm, từ đó tạo điều kiện để giá vàng kiểm định vùng kháng cự là 4.162 - 4.214 USD/ounce.

Ở chiều ngược lại, nếu giá dầu tăng trở lại hoặc lạm phát vẫn ở mức cao, kỳ vọng Fed tiếp tục duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt có thể gây sức ép lên giá kim loại quý trong ngắn hạn.

Giá vàng trong thời gian tới sẽ tăng hay giảm?

Giá vàng thế giới vẫn đang có nhiều biến động dù vừa hồi phục trở lại. Ảnh: Reuters

Theo báo cáo mới đây của Metals Focus, mặc dù giá vàng đã lấy lại mốc hỗ trợ 4.100 USD/ounce, nhưng khả năng bứt phá mạnh trong ngắn hạn vẫn khá hạn chế. Nguyên nhân là do áp lực từ lạm phát và kỳ vọng Fed tiếp tục duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt.

Nhiều khả năng Fed sẽ giữ nguyên lãi suất trong phần còn lại của năm 2026. Do đó, theo Metals Focus, những yếu tố nền tảng hỗ trợ giá vàng vẫn còn nguyên, bao gồm bất ổn địa chính trị, lo ngại về triển vọng dài hạn của đồng USD, cũng như định giá cao trên thị trường chứng khoán và nhu cầu đa dạng hóa danh mục đầu tư.

Đáng chú ý, BofA (Bank of America), một trong 4 ngân hàng lớn nhất Mỹ, vừa quyết định hạ 14% dự báo giá vàng bình quân năm nay từ 5.093 USD/ounce xuống còn 4.360 USD/ounce. Nguyên nhân là khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt lâu hơn dự kiến. Đồng thời, môi trường lãi suất cao giúp lợi suất trái phiếu và đồng USD được hỗ trợ, làm giảm sức hấp dẫn của vàng trong ngắn hạn.

Tuy nhiên, BofA vẫn giữ nguyên quan điểm tích cực đối với triển vọng dài hạn đối với giá vàng, khi tiếp tục dự báo giá kim loại qusy có thể đạt 5.000 USD/ounce, sau khi Fed kết thúc chu kỳ thắt chặt.