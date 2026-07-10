Cắt giảm một thứ tới 50% góp phần giúp thành phố top đầu kinh tế của Việt Nam thu về gần 3 tỷ USD

Đây là một việc góp phần rất lớn vào việc phát triển khu công nghiệp và thu hút đầu tư nước ngoài tại thành phố này.

Các chuyên gia, doanh nghiệp, đại diện khu công nghiệp tham quan tai triển lãm.

Trong bối cảnh hiện nay, Việt Nam đang hướng tới mục tiêu tăng trưởng cao và phát triển công nghiệp theo chiều sâu. Do đó, các khu công nghiệp của nước ta đang đứng trước những cái yêu cầu chuyển đổi mạnh mẽ để làm sao trở thành động lực cho cái tăng trưởng công nghiệp hai con số trong giai đoạn tới.

Trước đây, chúng ta có thể thấy rằng sự cạnh tranh này đến từ vị trí quỹ đất hay chi phí thì hiện nay các yếu tố như về chất lượng hạng tầng, chuyển đổi xanh, chuyển đổi số hay thu hút FDI chất lượng cao đang dần định hình lại các khu công nghiệp tạo nên các khu công nghiệp thế hệ mới.

Vậy, đâu là những cơ chế chính sách và giải pháp giúp nâng cao năng lực cạnh tranh, giúp tạo ra giá trị gia tăng và tạo ra cái bước chuyển cho các khu công nghiệp trong giai đoạn tới để trở thành cái động lực phát triển?

Đây là những cái nội dung chính được đề cập đến tại tọa đàm cấp cao trong khuôn khổ phiên toàn thể “Phát triển khu công nghiệp Việt Nam gắn với mục tiêu tăng trưởng công nghiệp quốc gia”. Sự kiện này diễn ra tại Diễn đàn Phát triển khu công nghiệp Việt Nam 2026, tổ chức ở Hải Phòng, ngày 10/7.

Một việc rất nhỏ cũng sẽ đóng góp vào năng lực cạnh tranh của khu công nghiệp

Toàn cảnh phiên tọa đàm.

TS Hán Minh Cường, Viện trưởng Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng AIST đặt vấn đề trong hạ tầng và logistics; năng lượng xanh; chuyển đổi số về cơ sở dữ liệu cũng như dữ liệu vận hành; yếu tố nào quan trọng hơn trong việc nâng cao năng lực cạnh tranh của một khu công nghiệp trong giai đoạn tới?

Về vấn đề này, bà Nguyễn Thị Bích Dung, Phó Trưởng ban Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng, cho rằng từ một việc rất nhỏ cũng sẽ đóng góp vào năng lực cạnh tranh của khu công nghiệp.

“Tôi cho rằng chúng ta cần có một tổ hợp tất cả các yếu tố để tạo thành một năng lực cạnh tranh tổng thể của các khu công nghiệp nhằm thu hút đầu tư”, bà Nguyễn Thị Bích Dung nhấn mạnh.

Lấy ví dụ về Khu kinh tế Hải Phòng, bà Dung chia sẻ: “Trong quá trình thúc đẩy thu hút đầu tư nước ngoài, chúng tôi cũng triển khai trên cơ sở tinh thần là bắt đầu bước đi từ quá trình thực hiện quy hoạch cho đến việc triển khai. Cụ thể, trong từng khâu liên quan từ thu hút sự chú ý của các nhà đầu tư thông qua công tác truyền thông quảng bá cho đến cái việc hỗ trợ các nhà đầu tư khi họ đã đến Hải Phòng và tiếp theo là đã bắt đầu quan tâm và sau nữa là đến quyết định đầu tư cũng như cả quá trình đầu tư sau đó ở Hải Phòng.

Thành phố đã chỉ đạo rất rõ nét các cái cơ quan, các sở ban ngành là đồng hành cùng với nhà đầu tư và sự thành công của các nhà đầu tư là sự thành công của thành phố. Vì vậy, chúng tôi cũng luôn review, tìm hiểu từng công đoạn để xem là cái gì có thể tốt nhất sau những cái quá trình đồng hành cùng doanh nghiệp”.

Bà Dung phân tích, việc thu hút các nhà đầu tư vào trong các khu công nghiệp trước hết không chỉ là cần mặt bằng mà đó là cả hệ sinh thái kết nối thẳng từ giao thông, điện, nước, viễn thông… Tại Hải Phòng, Ban Quản ý Khu kinh tế Hải Phòng đã có sự kết hợp ngày càng chặt chẽ hơn với các đơn vị phát triển hạ tầng.

Cùng với sự đồng bộ về hạ tầng và kết nối, theo bà Dung, TP Cảng còn luôn nỗ lực để làm sao cho các nhà đầu tư khi đến quan tâm đến Hải Phòng cảm thấy yên tâm.

Nhấn mạnh mỗi địa phương sẽ có một kinh nghiệm khác nhau trong việc giải quyết “mối tâm tư” của các nhà đầu tư nước ngoài, bà Dung chia sẻ về một việc mà TP Hải Phòng luôn cố gắng làm trong nhiều năm qua.

Hải Phòng đã thu hút gần 3 tỷ USD chỉ trong 6 tháng đầu năm

Các chuyên gia tham quan tại triển lãm.

“Trong nhiều năm qua, Hải Phòng rất nỗ lực việc cải cách thủ tục hành chính để tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư. Chính quyền thành phố cũng luôn yêu cầu rất cao đối với việc vận hành của bộ máy để sao cho việc cắt giảm thủ tục hành chính là được tối đa hóa nhất cho các nhà đầu tư. Đến nay, TP đã yêu cầu cắt giảm khoảng 30 - 50% về mặt thời gian làm thủ hành chính so với quy định chung”, Phó Trưởng ban Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng cho biết.

Bên cạnh đó, theo bà Dung, tất cả những cái yêu cầu hay là thắc mắc của nhà đầu tư cần có giải đáp thì luôn luôn được đáp ứng một cách kịp thời, từ việc tuyển dụng người lao động hay là tạo các điều kiện thuận lợi cho người lao động có chỗ ăn, chỗ ở, tiếp cận các dịch vụ xã hội như là cho trẻ hay là cho các cháu đến tuổi điên trường có thể học tập tại TP…

Bà Nguyễn Thị Bích Dung cho hay, chính sự đồng bộ trong việc thu hút đầu tư nói chung đã tạo ra một yếu tố thuận lợi để các nhà đầu tư lớn trong lĩnh vực công nghệ cao, bán dẫn, công nghệ thông minh… quan tâm đến Hải Phòng nhiều hơn. Minh chứng trong sau nửa đầu năm 2026, Hải Phòng đã thu hút được gần 3 tỷ USD, trong đó khoảng 65% tổng số vốn đến từ các dự án về công nghệ cao.

Tiêu chí để phát triển khu công nghiệp ở Việt Nam giờ đã khác

Theo các chuyên gia, phát triển khu công nghiệp ở Việt Nam cần chuyển đổi sang mô hình xanh hơn, thông minh và sáng tạo hơn.

Từ góc nhìn của cơ quan chuyên trách trong lĩnh vực khoa học công nghệ và môi trường, để khu công nghiệp Việt Nam chuyển từ mô hình phát triển truyền thống sang mô hình khu công nghiệp thế hệ mới xanh hơn, thông minh hơn, đổi mới sáng tạo hơn, PGS. TS Lê Trung Thành (Ủy viên là ĐBQH hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội) cho biết, gần đây chúng ta nhận thấy rằng là các công tác về hoàn thiện thể chế pháp luật đã nhận được sự chỉ đạo về định hướng phát triển kinh tế nói chung. Trong đó liên quan đến phát triển công nghiệp và các khu công nghiệp thì chúng ta thấy rằng dường như tiêu chí để phát triển khu công nghiệp ở Việt Nam cũng đã có sự dịch chuyển.

“Trong khoảng 10, 20 năm trước, tiêu chí rất cơ bản đó là vị trí , giá thuê các khu công nghiệp cho đến giải quyết lao động là vấn đề chủ yếu. Thế nhưng, gần đây, với việc Việt Nam đang triển khai quyết liệt Nghị quyết 57 của Trung ương về khoa học – công nghệ nghệ, đổi với sáng tạo và chuyển đổi số thì chúng ta thấy rằng dường như đây là tiêu chí ngày càng quan trọng hơn trong việc giúp các khu công nghiệp phát triển và có sự cạnh tranh”.

Hay gần đây, chúng ta thấy rằng là các chương trình nghị quyết về phát triển công nghiệp nói chung hay là công nghiệp vật liệu phải đi kèm cả chuỗi từ nguyên liệu khoáng sản là điểm mạnh của Việt Nam chuyển sang nguyên liệu đầu vào là quá trình chuyển dịch và sang đến sản phẩm công nghiệp. Đây là một cái chuỗi tuần hoàn. Vậy, liệu các khu công nghiệp sắp tới chúng ta có tập trung cho các cái công nghiệp chiến lược đấy hay không?

Chẳng hạn, có những khu công nghiệp riêng cho những vấn đề về vật liệu bán dẫn hay phát triển được sắt tốc độ cao, điện hạt nhân… thì những các khu công nghiệp đóng vai trò như thế nào và nó phải có sự kết nối có chủ đề rõ ràng chứ không phải phân tất cả các loại công nghiệp thực phẩm, các công nghiệp nặng vào chung khu công nghiệp.

“Chúng tôi đánh giá rằng các tiêu chí để phát triển khu công nghiệp đã có sự dịch chuyển. Tôi mong và rất hy vọng là trong hội thảo, diễn đàn như thế này chia sẻ nhiều thông tin thì các cơ quan của chính quyền của địa phương ở trung ương và đặc biệt là các chủ đầu tư của các khu công nghiệp cần có sự chuẩn bị về hàm lượng công nghệ cao, công nghiệp sạch đúng như là mong muốn và sự chỉ đạo của các đồng chí lãnh đạo địa phương”, PGS. TS Lê Trung Thành chia sẻ.