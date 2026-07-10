Tháo gỡ nút thắt tại hầm xuyên núi dài nhất VN tại “tứ đại đỉnh đèo” Tây Bắc, Đèo Cả trực tiếp thi công

Dự án hầm xuyên núi này có tổng mức đầu tư khoảng 3.300 tỷ đồng.

Lãnh đạo tỉnh Lai Châu trực tiếp kiểm tra thực địa và tháo gỡ nút thắt cho dự án Hầm đường bộ qua đèo Hoàng Liên, ngày 9/7. Ảnh: Cổng TTĐT tỉnh Lai Châu

Đây là dự án Hầm đường bộ qua đèo Hoàng Liên, giúp kết nối nối thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai với huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu (nay là phường Sa Pa, tỉnh Lào Cai với xã Bình Lư, tỉnh Lai Châu).

Sáng 9/7, ông Hà Quang Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu đã kiểm tra thực địa và chủ trì buổi làm việc về tình hình triển khai thực hiện dự án.

Theo báo cáo, đến nay, công tác giải phóng mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư phía Lai Châu cơ bản hoàn thành.

Đối với mặt bằng phía Lào Cai, hiện vì nhiều lý do nên chủ đầu tư dự án 2 (Ban Quản lý dự đầu tư xây dựng phường Sa Pa) vẫn chưa thể bàn giao mặt bằng sạch cho chủ đầu tư triển khai thực hiện.

Cũng theo báo cáo tại cuộc làm việc, dự án Hầm đường bộ qua đèo Hoàng Liên hiện đang gặp nhiều khó khăn. Nguyên nhân là do địa hình đồi núi dốc đứng, đứt gãy, địa chất phức tạp và thời tiết sương mù, mưa kéo dài.

Bên cạnh đó, biến động tăng mạnh của giá dầu và sự khan hiếm nhân lực có tay nghề cũng gây ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ dự án.

Phát biểu kết luận tại cuộc làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu Hà Quang Trung khẳng định dự án Hầm đường bộ qua đèo Hoàng Liên là công trình trọng điểm có tính chất chiến lược đối với sự phát triển của tỉnh. Để giải quyết dứt điểm các khó khăn và đẩy nhanh tiến độ thi công, giải ngân vốn đầu tư công, Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu yêu cầu các cơ quan, đơn vị tập trung triển khai quyết liệt các nhiệm vụ trọng tâm như sau.

Cụ thể, đối với Chủ đầu tư, cần chịu trách nhiệm toàn diện về tiến độ trước lãnh đạo tỉnh, đồng thời chủ trì phối hợp với các nhà thầu xây dựng biểu đồ thi công chi tiết cho từng hạng mục. Bên cạnh đó, Sở Tài chính có trách nhiệm theo dõi sát sao tình hình giải ngân, kịp thời tham mưu các giải pháp điều hành linh hoạt và điều chỉnh kế hoạch vốn nếu cần thiết; đồng thời đôn đốc công tác nghiệm thu, thanh toán đúng quy định.

Sở Xây dựng chịu trách nhiệm chủ trì rà soát toàn bộ vướng mắc, cũng như đề xuất giải pháp thi công hiệu quả và báo cáo UBND tỉnh đối với các nội dung vượt thẩm quyền.

Với công tác giải phóng mặt bằng, lãnh đạo tỉnh Lai Châu chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường cần tích cực hướng dẫn thủ tục thu hồi đất, bồi thường, chuyển mục đích sử dụng rừng, đồng thời phối hợp chặt chẽ với phía tỉnh Lào Cai để sớm bàn giao mặt bằng. Cùng với đó, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh và UBND xã Bình Lư phải phối hợp chặt chẽ để hoàn thành bàn giao mặt bằng di chuyển đường điện.

Đại diện CTCP Tập đoàn Đèo Cả phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Cổng TTĐT tỉnh Lai Châu

Ngoài ra, Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng tỉnh được giao rà soát kỹ tiến độ từng gói thầu để xây dựng kế hoạch bù tiến độ theo tuần, tháng và thực hiện thanh toán ngay khi có khối lượng hoàn thành. Đơn vị này chủ trì nghiên cứu giải pháp thi công đồng thời nhiều hạng mục, nhất là hạng mục hầm để rút ngắn thời gian; huy động tối đa nhân lực, thiết bị, tổ chức thi công tăng ca, tăng kíp để tranh thủ thời tiết thuận lợi. Trường hợp nhà thầu trì trệ do nguyên nhân chủ quan phải kịp thời xử lý nghiêm theo quy định hợp đồng và pháp luật...

Đối với mặt bằng địa phận tỉnh Lào Cai, cần tiếp tục tiến hành tăng cường phối hợp, làm việc với UBND tỉnh Lào Cai để đôn đốc các cơ quan chuyên môn sớm hoàn thành bàn giao mặt bằng.

Đèo Cả thi công Hầm đường bộ qua đèo Hoàng Liên

Dự án Hầm đường bộ qua đèo Hoàng Liên giúp kết nối phường Sa Pa (Lào Cai) với xã Bình Lư (Lai Châu). Ảnh: Đèo Cả

Dự án Hầm đường bộ qua đèo Hoàng Liên bắt đầu được khởi công vào ngày 19/12/2025, đồng thời được lựa chọn là công trình chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Theo Cổng TTĐT tỉnh Lai Châu, dự án Hầm đường bộ qua đèo Hoàng Liên là công trình giao thông đường bộ cấp đặc biệt (nhóm A), với tổng mức đầu tư 3.300 tỷ đồng, bao gồm sử dụng nguồn vốn ngân sách trung ương, ngân sách tỉnh Lai Châu và các nguồn vốn khác.

Dự án này có tổng chiều dài tuyến khoảng 8,8 km, trong đó hầm chính dài 2,63 km, hầm phụ dài 2,65 km được thiết kế theo tiêu chuẩn xuyên núi của Nhật Bản kết hợp tiêu chuẩn Việt Nam. Phần tuyến đường đạt quy mô cấp III miền núi. Đáng chú ý, hầm chính có bề rộng 9,75 m, khai thác hai làn xe cơ giới hai chiều, được trang bị đồng bộ các hệ thống thoát nước, chiếu sáng, thông gió, phòng cháy chữa cháy, camera giám sát và thông tin liên lạc hiện đại.

Trong khi đó, hầm phụ đóng vai trò thoát hiểm và lánh nạn, được kết nối với hầm chính thông qua 8 hầm thông ngang, đáp ứng tiêu chuẩn cứu hộ – cứu nạn cấp cao.

Thời gian triển khai dự án là từ năm 2023 đến năm 2027 nhằm mục tiêu nâng cao chất lượng hạ tầng giao thông liên vùng, cũng như tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội, du lịch và đảm bảo an ninh quốc phòng khu vực Tây Bắc.

Dự án do Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng tỉnh Lai Châu làm Chủ đầu tư. Liên danh nhà thầu thi công do Tập đoàn Đèo Cả đứng đầu, bao gồm: CTCP Tập đoàn Đèo Cả, CTCP Xây dựng và Thương mại 299, CTCP Xây dựng Dịch vụ và Thương mại 68, Công ty TNHH MTV Thanh Tuyền, Công ty TNHH Số 10 - Lai Châu, Công ty TNHH MTV Xây dựng và Thương mại Khánh Hưng.

Khi hoàn thành, dự án được kỳ vọng sẽ khắc phục tình trạng đèo dốc hiểm trở và giải quyết căn bản những hạn chế của tuyến đường trên Quốc lộ 4D, qua đó giúp các phương tiện giảm được 22 km đường đèo Hoàng Liên (hay còn gọi là đèo Ô Quy Hồ- từ lâu được biết đến là một trong “tứ đại đỉnh đèo” của Tây Bắc).

Theo tính toán, sau khi hoàn thành dự án, thời gian lưu thông của xe con sẽ giảm từ khoảng 52 phút xuống còn 11 phút; trong khi xe tải và container giảm từ 120 phút xuống còn 11 phút.

Khi đi vào vận hành, dự án này còn giúp mở ra trục kết nối thuận lợi giữa Lai Châu với các trung tâm phát triển như Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh; tăng cường liên kết du lịch Sa Pa và toàn khu vực Tây Bắc.