Một phụ nữ bị yêu cầu chuyển khoản 79 triệu đồng, tổ trưởng Đinh Thuỳ Dung lập tức ngăn cản

Nữ Tổ trưởng Tổ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở Đinh Thuỳ Dung vừa kịp thời ngăn chặn lừa đảo với tổng số tiền 79 triệu đồng.

Công an tỉnh Hà Tĩnh thông tin, vào trưa ngày 27/7, Tổ an ninh cơ sở thôn Đại Châu tiếp nhận thông tin về trường hợp một người phụ nữ trên địa bàn (chị N. T. H; trú tại thôn Đại Châu, xã Tứ Mỹ) đang bị một đối tượng tự xưng là Cán bộ Công an và yêu cầu chuyển ngay số tiền 79 triệu đồng vào tài khoản Ngân hàng ACB… vì liên quan đến "mạo danh cá nhân…".

Qua xác minh và nhận định ban đầu, nhận thấy vụ việc có nhiều dấu hiệu của hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Do bị tác động về mặt tâm lý, nên chị H. đã tin tưởng và chuẩn bị chuyển số tiền 79 triệu đồng vào tài khoản do đối tượng cung cấp.

Đối tượng giả danh công an để lừa đảo (Ảnh: Công an Hà Tĩnh).

Trước tình hình đó, Tổ trưởng Đinh Thuỳ Dung cùng các Tổ viên đã kiên trì giải thích, phân tích các dấu hiệu nhận biết thủ đoạn lừa đảo, đồng thời áp dụng các biện pháp để chứng minh những thông tin mà đối tượng đưa ra là hoàn toàn giả mạo.

Sau quá trình vận động, thuyết phục, người phụ nữ đã nhận thức rõ bản chất vụ việc và kịp thời dừng giao dịch chuyển tiền, tránh bị chiếm đoạt số tiền 79 triệu đồng.

Tổ trưởng Đinh Thuỳ Dung cùng các Tổ viên đã kiên trì giải thích, phân tích các dấu hiệu nhận biết thủ đoạn lừa đảo (Ảnh: Công an Hà Tĩnh).

Sự vào cuộc kịp thời, quyết liệt và hiệu quả của lực lượng an ninh cơ sở trên địa bàn xã Tứ Mỹ nói chung và Tổ an ninh cơ sở thôn Đại Châu nói riêng không chỉ giúp người dân tránh được thiệt hại về tài sản mà còn tiếp tục lan tỏa hình ảnh đẹp của người an ninh cơ sở.