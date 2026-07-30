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BHXH Việt Nam thông báo về mức hưởng BHYT theo quy định mới vừa được áp dụng

Duy Anh
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BHXH Việt Nam vừa ban hành công văn hướng dẫn thực hiện mức hưởng BHYT theo mức lương cơ sở mới, áp dụng từ ngày 1/7.

BHXH Việt Nam đã ban hành Công văn số 2275 ngày 30/6/2026 hướng dẫn thực hiện mức hưởng BHYT theo mức lương cơ sở mới, áp dụng từ ngày 1/7/2026 theo quy định của Chính phủ.

Theo đó, thực hiện quy định tại Điều 19 Nghị định số 188 ngày 1/7/2025 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHYT và quy định tại Nghị định số 161 ngày 15/5/2026 của Chính phủ quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang, BHXH Việt Nam yêu cầu BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện từ ngày 1/7/2026 một số nội dung sau:

BHXH Việt Nam thông báo tới tất cả người dân đang hưởng BHYT về quy định mới vừa áp dụng - Ảnh 1.

Ảnh: BHXH Việt Nam.

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