Một môn thể thao vui vẻ nhưng bị đánh giá thấp: Chống lão hóa, giảm trầm cảm, đi bộ hay chạy bộ cũng khó sánh bằng

Các chuyên gia cho rằng đây là một trong những hình thức vận động mang lại nhiều lợi ích sức khỏe nhưng thường bị đánh giá thấp.

Những ngày gần đây, mạng xã hội Trung Quốc liên tục chia sẻ đoạn video ghi lại khoảnh khắc một nhóm giám khảo khiêu vũ Latin bất ngờ biểu diễn điệu Cha-cha-cha trong giờ giải lao của một cuộc thi. Trong bộ vest lịch lãm, dáng người thẳng tắp cùng những bước nhảy uyển chuyển, tràn đầy năng lượng, họ khiến nhiều người không khỏi ngạc nhiên khi biết tuổi đời đều ngoài 40, thậm chí có người đã bước sang tuổi 57.

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Điều khiến nhiều người tò mò là bí quyết nào giúp họ duy trì được vẻ trẻ trung, dẻo dai và nguồn năng lượng tích cực đến vậy? Câu trả lời hóa ra lại rất đơn giản: Khiêu vũ.

Các chuyên gia cho rằng đây là một trong những hình thức vận động mang lại nhiều lợi ích sức khỏe nhưng thường bị đánh giá thấp.

Người đàn ông 57 tuổi gây sốt mạng nhờ những bước nhảy đầy sức sống

Một trong những nhân vật nổi bật trong đoạn video là ông Hứa Văn Tiêu, 57 tuổi, giảng viên Học viện Múa Bắc Kinh (Trung Quốc). Ông cho biết màn biểu diễn hoàn toàn ngẫu hứng, được thực hiện trong thời gian nghỉ trưa khi các giám khảo cảm thấy mệt mỏi sau nhiều giờ làm việc liên tục.

Theo các chuyên gia khiêu vũ, đoạn video gây sốt vì ba lý do.

Thứ nhất là sự tương phản thú vị. Trong suy nghĩ của nhiều người, khiêu vũ Latin thường gắn với những bộ trang phục cầu kỳ, ôm sát cơ thể. Trong khi đó, các giám khảo lại xuất hiện trong những bộ vest trang trọng nhưng vẫn nhảy một cách thoải mái và cuốn hút.

Thứ hai, các động tác được đơn giản hóa trên nền nhạc quen thuộc, tạo cảm giác gần gũi, khiến bất kỳ ai cũng nghĩ rằng mình có thể thử.

Thứ ba, và cũng là yếu tố quan trọng nhất, chính là nguồn năng lượng tích cực mà họ truyền tải. Dáng đứng thẳng, ánh mắt sáng, thần thái tự tin và sức sống toát ra từ từng chuyển động khiến nhiều người khó tin họ đã ở tuổi trung niên.

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Khi được hỏi về bí quyết chống lão hóa, cả hai giảng viên đều có chung câu trả lời: Hãy biến việc nhảy múa thành một phần của cuộc sống.

Theo họ, khiêu vũ không chỉ giúp vận động toàn bộ cơ thể, cải thiện dung tích phổi, duy trì vóc dáng cân đối mà còn giúp hình thành lối sống kỷ luật và tinh thần lạc quan. Bên cạnh việc tập luyện đều đặn, họ còn duy trì chế độ ăn uống lành mạnh và giữ thái độ sống tích cực.

" Hành trình chống lão hóa không chỉ nằm ở việc chăm sóc cơ thể mà còn là sự hài hòa giữa sức khỏe thể chất, tinh thần và lối sống" , ông Hứa Văn Tiêu chia sẻ.

Nghiên cứu bất ngờ: Khiêu vũ đứng đầu về khả năng chống trầm cảm

Một nghiên cứu công bố trên Tạp chí Y khoa Anh (BMJ) năm 2024 đã phân tích dữ liệu của khoảng 14.000 người nhằm đánh giá hiệu quả của các hình thức vận động đối với trầm cảm.

Kết quả cho thấy hầu hết các hoạt động thể chất đều mang lại lợi ích nhất định cho sức khỏe tinh thần. Tuy nhiên, điều bất ngờ là khiêu vũ lại đứng đầu bảng xếp hạng về khả năng cải thiện triệu chứng trầm cảm, vượt qua cả đi bộ và chạy bộ - những hình thức vận động vốn được nhiều người lựa chọn.

Không chỉ vậy, từ năm 2025, chuyên ngành "Trị liệu bằng khiêu vũ" cũng đã được đưa vào danh mục đào tạo đại học tại Trung Quốc, cho thấy ngày càng có nhiều bằng chứng khoa học khẳng định vai trò của bộ môn này đối với sức khỏe tâm thần.

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Vì sao khiêu vũ được ví như môn thể thao "toàn diện"?

Kích hoạt các khớp, làm chậm quá trình lão hóa

Các động tác xoay người, đá chân, nhón chân hay trượt bước trong khiêu vũ giúp vận động hầu hết các khớp trên cơ thể. Điều này góp phần duy trì sự linh hoạt, giảm nguy cơ thoái hóa khớp vai, khớp gối và cải thiện khả năng phối hợp vận động.

Đặc biệt ở người lớn tuổi, việc tập luyện thường xuyên còn giúp giảm nguy cơ té ngã.

Tốt cho tim mạch và chuyển hóa

Theo các chuyên gia phục hồi chức năng, khiêu vũ cường độ vừa và cao giúp cơ thể được kích thích vận động đầy đủ nhưng ít gây áp lực quá mức lên khớp và cơ bắp.

Tập luyện đều đặn có thể cải thiện chức năng tim phổi, hỗ trợ kiểm soát đường huyết, mỡ máu và giảm nguy cơ mắc các bệnh tim mạch, đột quỵ.

Rèn luyện não bộ, giảm nguy cơ sa sút trí tuệ

Khác với nhiều môn thể thao chỉ tập trung vào vận động thể chất, khiêu vũ đòi hỏi người tập phải ghi nhớ động tác, cảm nhận tiết tấu âm nhạc và định hướng không gian liên tục.

Nhờ đó, nhiều vùng chức năng của não được kích hoạt đồng thời, góp phần tăng cường khả năng tư duy, ghi nhớ và có thể hỗ trợ phòng ngừa suy giảm nhận thức ở người cao tuổi.

Cải thiện tâm trạng, giúp cơ thể trẻ lâu

Âm nhạc sôi động cùng các chuyển động cơ thể giúp não bộ giải phóng dopamine và endorphin - những chất dẫn truyền thần kinh liên quan đến cảm giác vui vẻ và hạnh phúc.

Không chỉ vậy, các lớp học nhảy hoặc những buổi khiêu vũ tập thể còn giúp mở rộng các mối quan hệ xã hội, giảm cảm giác cô đơn và tăng cảm giác gắn kết với cộng đồng.

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Muốn bắt đầu khiêu vũ, hãy nhớ 4 điều này

1. Đừng ngại bước những bước đầu tiên

Các chuyên gia cho rằng điều quan trọng nhất không phải là kỹ thuật hoàn hảo mà là sự vui vẻ. Phòng khách, công viên hay văn phòng đều có thể trở thành "sàn nhảy" nếu bạn muốn vận động.

Người mới bắt đầu nên học những bước chân đơn giản trước, sau đó mới kết hợp tay và âm nhạc.

2. Tập luyện đúng cách

Một buổi tập khiêu vũ nên bao gồm:

Khởi động 5-10 phút. Khiêu vũ 15-20 phút ở cường độ vừa phải (vẫn nói chuyện được nhưng không thể hát). Thả lỏng và giãn cơ 5-10 phút.

Tần suất phù hợp là 2-3 buổi mỗi tuần. Người có thể trạng tốt có thể tăng lên 3-5 buổi.

3. Kết hợp với các bài tập sức mạnh

Để đạt hiệu quả chống lão hóa tốt hơn, nên kết hợp khiêu vũ với các bài tập tăng cường cơ bắp, đặc biệt là nhóm cơ trung tâm và chi dưới. Ngoài ra, các bài tập thăng bằng như thái cực quyền hay khí công cũng rất hữu ích.

4. Người có bệnh nền cần thận trọng

Những người mắc bệnh tim mạch nặng, loãng xương, bệnh khớp nghiêm trọng, rối loạn tiền đình hoặc thị lực kém nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi tập.

Trong quá trình vận động, nếu xuất hiện các triệu chứng như chóng mặt, đau ngực, khó thở hoặc đau khớp bất thường, cần dừng tập ngay và nghỉ ngơi.

Không chỉ để giải trí

Nhiều người xem khiêu vũ đơn thuần là một thú vui hay hoạt động xã hội. Tuy nhiên, ngày càng nhiều nghiên cứu cho thấy đây thực sự là một "liều thuốc tự nhiên" giúp nâng cao sức khỏe thể chất lẫn tinh thần.

Nếu đi bộ được xem là môn thể thao dễ tiếp cận nhất thì khiêu vũ có thể là lựa chọn toàn diện hơn, bởi nó đồng thời vận động cơ thể, kích thích não bộ, cải thiện cảm xúc và tăng cường các kết nối xã hội. Đó cũng là lý do nhiều chuyên gia gọi khiêu vũ là một trong những môn thể thao chống lão hóa hiệu quả nhất hiện nay.