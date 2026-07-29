Một doanh nghiệp phải tiêu hủy gần 76.000 hộp bột rau vi phạm

Công ty cổ phần Sản xuất và thương mại Eherbal đã tiêu hủy gần 76.000 hộp bột rau vi phạm, trị giá khoảng 2,66 tỷ đồng, sau khi bị xử phạt 580 triệu đồng và buộc nộp lại hơn 3,28 tỷ đồng thu lợi bất hợp pháp.

Chiều 28-7, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công thương) cho biết, lực lượng chức năng đã giám sát hoạt động tiêu hủy toàn bộ 75.937 hộp sản phẩm bột rau vi phạm của Công ty cổ phần Sản xuất và thương mại Eherbal, trị giá khoảng 2,66 tỷ đồng.

Đây là biện pháp khắc phục hậu quả bắt buộc sau khi doanh nghiệp bị xử phạt vi phạm hành chính, buộc nộp lại hơn 3,28 tỷ đồng thu lợi bất hợp pháp và thực hiện các nghĩa vụ theo quy định của pháp luật.

Hoạt động tiêu hủy được thực hiện tại Công ty cổ phần Môi trường đô thị và công nghiệp 11 (Khu xử lý chất thải Đại Đồng, tỉnh Hưng Yên), dưới sự giám sát của Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước và các đơn vị liên quan.

Trước đó, Đoàn kiểm tra do Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước chủ trì, phối hợp với Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) và Chi cục Quản lý thị trường TP Hà Nội kiểm tra Công ty cổ phần Sản xuất và thương mại Eherbal cùng các địa điểm liên quan.

Cơ quan chức năng phát hiện một số sản phẩm của doanh nghiệp này có dấu hiệu vi phạm về chất lượng. Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước đã chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra do có dấu hiệu tội phạm. Sau quá trình điều tra, cơ quan điều tra xác định vụ việc không thuộc trường hợp xử lý hình sự và chuyển hồ sơ trở lại để xử lý vi phạm hành chính theo quy định.

Ngày 20-7 vừa qua, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Sản xuất và thương mại Eherbal với số tiền 580 triệu đồng, buộc doanh nghiệp nộp lại hơn 3,28 tỷ đồng thu lợi bất hợp pháp vào ngân sách nhà nước và thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả.