Mỡ máu tăng vọt bất ngờ hạ về mức bình thường trong 3 tháng nhờ làm 1 điều: Không phải tập thể dục

Mới đây, trong chương trình “Little Universe”, bác sĩ chuyên khoa thận Hồng Vĩnh Tường, làm việc tại Bệnh viện đa khoa Tam Quân, tại Đài Loan, Trung Quốc đã chia sẻ về trường hợp một bệnh nhân nữ tên Hạ Phương (55 tuổi) đã “đánh bại” tăng mỡ máu chỉ trong 3 tháng.

Theo China Times, 3 tháng trước, bà Hạ đi khám tại bệnh viện, kết quả kiểm tra sức khỏe cho thấy chỉ số cholesterol “xấu” LDL trong máu của bà ở mức 210 mg/dL, cao gấp 3 lần mức bình thường. Độ lọc cầu thận, chức năng thận bị suy giảm nhẹ. Chỉ số đường huyết và huyết áp của bà Hạ cũng không ổn định.

Bệnh nhân có chỉ số cholesterol LDL cao bất thường. (Ảnh minh hoạ)

Theo bác sĩ Hồng Vĩnh Tường, khi nhận kết quả khám, bệnh nhân khá sốc. Bệnh nhân cho biết bản thân đã luôn cố gắng điều chỉnh chế độ ăn uống.

“Tôi luôn tự nấu ăn và không bao giờ đặt đồ ăn ngoài để có thể tiêu thụ các thực phẩm tươi, lành mạnh. Tôi cũng không tiêu thụ các loại bánh ngọt, bánh mì trắng,... chứa nhiều đường. Thế nhưng các vấn đề sức khoẻ của tôi vẫn không hề cải thiện”, bà Hạ chia sẻ với bác sĩ.

Khi khai thác sâu hơn về chế độ ăn uống của bà Hạ, bác sĩ Hồng Vĩnh Tường phát hiện nguyên nhân có thể đến từ loại dầu ăn mà bà Hạ sử dụng.

Theo đó, vì muốn tiết kiệm, bà Hạ thường mua loại “dầu ăn pha trộn” giá rẻ - loại dầu được pha từ nhiều loại dầu khác nhau - ở chợ để sử dụng.

Chuyên gia Hồng Vĩnh Tường cho biết, loại “dầu ăn pha trộn” này không có tem mác và nguồn gốc xuất xứ. Dầu ăn cũng không đảm bảo an toàn sức khỏe do chúng được pha trộn theo tỷ lệ ước chừng, có thể chứa nhiều chất béo bão hoà hơn dầu thực vật thông thường. Tiêu thụ một lượng lớn chất béo bão hoà có thể tác động tới quá trình chuyển hoá của cơ thể, tăng gánh nặng cho mạch máu, gây rối loạn chuyển hóa lipid và ảnh hưởng tới sức khỏe của thận.

Bà Hạ thường sử dụng "dầu ăn pha trộn" giá rẻ. (Ảnh minh hoạ)

Bác sĩ Hồng Vĩnh Tường sau đó đã khuyên bà Hạ chuyển sang sử dụng dầu ô liu để đảm bảo sức khỏe.

Gần đây, bà Hạ đi tái khám tại bệnh viện. Kết quả khám cho thấy sau 3 tháng chuyển sang dùng dầu ô liu, tình trạng sức khỏe của bà Hạ đã cải thiện rõ rệt. Chỉ số cholesterol “xấu”LDL đã giảm về mức bình thường là dưới 70mg/dL, độ lọc cầu thận gần như đã khôi phục như trước.

Theo bác sĩ, dầu ăn cũng là một phần của chế độ ăn uống. Do đó, việc đổi sang loại dầu ăn lành mạnh hơn có thể mang lại tác động lớn đến sức khỏe, bao gồm giúp giảm thiểu nguy cơ mắc các rối loạn chuyển hóa, hạn chế nguy cơ mắc các vấn đề tim mạch như xơ vữa động mạch, đau tim, đột quỵ,....