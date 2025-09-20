Mắc suy thận dù ăn uống lành mạnh, chăm tập thể dục: "Thủ phạm" là thứ không ngờ

Bất ngờ được chẩn đoán mắc suy thận

Mới đây, bác sĩ Hồng Chính Hiền, Phó trưởng Khoa Dược, Bệnh viện Tưởng niệm Chang Bing Show Chwan ở Đài Loan (Trung Quốc) đã chia sẻ về một trường hợp mà bệnh viện của ông từng tiếp nhận điều trị.

Chia sẻ với trang tin China Times, chuyên gia cho biết bệnh nhân là tên Phương Hoa, 40 tuổi, là một người đam mê thể thao. Bệnh nhân thường xuyên tập gym và tham gia các hoạt động thể chất và các môn thể thao mạo hiểm như nhảy dù. Bệnh nhân cũng có chế độ ăn uống lành mạnh.

Tuy nhiên, khoảng 10 ngày trước, bệnh nhân bất ngờ xuất hiện triệu chứng mệt mỏi, kiệt sức, khó thở khi đi bộ. Thấy cơ thể xuất hiện bất thường nên gia đình đã đưa bệnh nhân Phương Hoa đến bệnh viện để cấp cứu.

Kết quả xét nghiệm tại bệnh viện cho thấy chỉ số creatine kinase của bệnh nhân tăng vọt lên 12.640 U/L (chỉ gấp 11 lần giá trị bình thường là 26 – 140 U/L), và chỉ số myoglobin đạt 6.453 µg/L. Các chỉ số này cho thấy thận của Phương Hoa gần như suy kiệt hoàn toàn. Bác sĩ cho biết bệnh nhân bị tiêu cơ vân và suy thận cấp.

Bệnh nhân được chẩn đoán mắc suy thận cấp. (Ảnh minh hoạ)

Khi khai thác chế độ ăn uống của Phương Hoa, bác sĩ Hồng Chính Hiền phát hiện bệnh nhân có tiền sử mắc rối loạn lipid máu và đang dùng thuốc hạ lipid máu simvastatin để điều trị. Tuy nhiên, 10 ngày trước khi nhập viện, bệnh nhân bắt đầu ăn bưởi vào bữa sáng, ngay sau khi uống thuốc.

Theo bác sĩ Hồng Chính Hiền đây là nguyên nhân khiến bệnh nhân bị suy thận cấp. Bác sĩ giải thích: “Các loại thuốc thường được chuyển hóa bởi enzyme CYP3A4, có nhiều nhất trong đường ruột và gan. Chất hóa học furanocoumarin trong bưởi và các loại trái cây họ cam quýt khác cũng được chuyển hóa bởi CYP3A4. Do đó, việc ăn bưởi ngay sau khi uống thuốc (bao gồm cả simvastatin) có thể làm chậm khả năng phân hủy thuốc của cơ thể và làm tăng nồng độ thuốc trong máu. Điều này có thể gây đau cơ, chóng mặt, huyết áp thấp hoặc các vấn đề nghiêm trọng khác như: tổn thương gan, suy nhược cơ, tiêu cơ vân và suy thận".

Sau khi xác định được nguyên nhân gây bệnh, bác sĩ đã nhanh chóng yêu cầu bệnh nhân ngừng thuốc và truyền dịch để kiềm hóa nước tiểu để phục hồi chức năng thận. May mắn thay, tình trạng của bệnh nhân Phương Hoa đã cải thiện sau 48 giờ nhập viện và cô đã được xuất viện.

Ăn bưởi ngay sau khi uống thuốc có thể làm chậm khả năng phân hủy thuốc của cơ thể, tăng nguy cơ tổn thương gan, suy thận,... (Ảnh minh hoạ)

Lời khuyên của chuyên gia

Bác sĩ Hồng Chính Hiền lưu ý rằng mặc dù bưởi có thể mang đến nhiều lợi ích sức khỏe nhưng furanocoumarin trong bưởi có thể tương tác với một số loại thuốc, đặc biệt là thuốc điều trị các vấn đề tim mạch. Do đó, chuyên gia khuyến cáo mọi người nên tránh ăn một lượng lớn bưởi hoặc hoa quả ngay sau khi uống thuốc. Ngoài ra, trước khi thêm bất kỳ loại thực phẩm nào vào chế độ ăn uống, mọi người nên trao đổi với bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng để đảm bảo an toàn, tối ưu hiệu quả điều trị bệnh.