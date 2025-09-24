Mỡ máu cao sẽ phải ‘chịu thua’ nếu bạn biết cách thực hiện 2 điều này: Chỉ 2 tuần là thấy rõ kết quả

Một y tá chuyên khoa tim mạch vừa chia sẻ hai cách giúp giảm mỡ máu cao chỉ trong “hai đến ba tuần”. Việc làm theo lời khuyên của cô có thể giúp giảm nguy cơ đau tim và đột quỵ.

Mỡ máu cao là tình trạng gia tăng cholesterol xấu (Lipoprotein tỷ trọng thấp – LDL) hay chất béo trung tính (triglycerides) hoặc cả hai ở trong máu. Theo thời gian, các chất này có thể cứng lại và làm hẹp động mạch, ngăn cản máu lưu thông bình thường.

May mắn thay, có một số bước chúng ta có thể thực hiện để giúp giảm mỡ máu. Trong một bài viết cho tổ chức British Heart Foundation (BHF - Quỹ Tim mạch Anh), y tá chuyên khoa tim mạch Ruth Goss (tại Anh) đã chia sẻ những hiểu biết của mình.

Cô cho biết: “Việc được thông báo rằng bạn có mỡ máu cao có thể gây lo lắng, và bạn có thể tự hỏi mất bao lâu để mỡ máu quay trở lại mức lành mạnh. Việc hạ mỡ máu cao là rất quan trọng vì mỡ máu cao có thể gây tích tụ chất béo trong mạch máu, và theo thời gian, có thể làm tăng nguy cơ đau tim hoặc đột quỵ.”

“Và mặc dù việc giảm mỡ máu không thể thực hiện trong một đêm, nhưng có rất nhiều điều bạn có thể làm để hạ mỡ máu và có thể thấy kết quả chỉ trong vòng hai đến ba tuần.”

Theo y tá Ruth, hai cách chính để giảm mỡ máu cao là:

- Thay đổi lối sống – như ăn uống lành mạnh hơn, tập thể dục nhiều hơn, kiểm soát cân nặng và bỏ thuốc lá.

- Dùng thuốc hạ cholesterol như statin.

Thay đổi lối sống

Trước hết, Ruth khuyên nên bắt đầu từ chế độ ăn uống. Việc giảm lượng chất béo bão hòa, tăng cường chất xơ, cũng như áp dụng chế độ ăn cân bằng như chế độ ăn Địa Trung Hải, có thể “giúp giảm mức cholesterol tới 10% chỉ trong khoảng tám đến 12 tuần”.

Cô bổ sung: “Việc thực hiện những thay đổi này trong chế độ ăn uống về lâu dài không chỉ giúp hạ mỡ máu mà còn giúp kiểm soát các yếu tố nguy cơ khác của bệnh tim mạch và tuần hoàn.”

Tập thể dục cũng rất quan trọng trong việc giảm mỡ máu. Ruth cho biết việc vận động thể chất 150 phút mỗi tuần có thể giúp giảm đáng kể lượng cholesterol “xấu”.

Ngoài ra, Ruth khuyên nên bỏ thuốc lá vì thói quen này có thể làm cholesterol trở nên “dính” hơn, khiến nó dễ bám vào thành mạch máu hơn.

Cô nói: “Hút thuốc cũng có thể làm giảm lượng cholesterol “tốt”. Cả hai tác động này có nghĩa là chất béo có thể tích tụ trong động mạch nhanh hơn nếu bạn hút thuốc, làm tăng nguy cơ đau tim và đột quỵ.”

“Nếu bạn ngừng hút thuốc, máu của bạn sẽ trở nên ít ‘dính’ hơn chỉ trong vòng hai đến ba tuần, và điều này giúp giảm lượng cholesterol xấu.”

Hút thuốc lá có thể làm cholesterol trở nên “dính” hơn, khiến nó dễ bám vào thành mạch máu hơn.

Dùng thuốc điều trị

Nếu bạn có mức cholesterol cao, bác sĩ có thể kê một số loại thuốc.

“Đối với một số người, chỉ thay đổi lối sống là không đủ để giảm mỡ máu, và bác sĩ có thể khuyên bạn nên bắt đầu dùng thuốc để giúp kiểm soát tình trạng này,” Ruth nói.

“Nếu bạn lo lắng về việc bắt đầu dùng thuốc, hãy nói chuyện với bác sĩ để biết các lựa chọn của bạn.”

Một trong những loại thuốc phổ biến nhất để điều trị cholesterol cao là statin.

Theo y tá Ruth, loại thuốc này có thể tạo ra sự khác biệt về mức cholesterol chỉ trong ba đến bốn tuần. Tuy nhiên, statin không phù hợp với tất cả mọi người – trong trường hợp đó, bác sĩ có thể kê loại thuốc khác.

Nếu bạn lo ngại về mỡ máu của mình, hãy trao đổi với bác sĩ.



