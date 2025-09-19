Bác sĩ hàng đầu: Đây là 5 thói quen 'tiếp tay' cho mỡ máu cao, bệnh tim, gây hại nhiều hơn bạn tưởng

Mặc dù hầu hết chúng ta đều ý thức được tầm quan trọng của chế độ ăn uống cân bằng và tác hại của việc hút thuốc lá, vẫn còn nhiều thói quen ít được chú ý khác đang âm thầm gây hại cho sức khỏe tim mạch — và không ít người trong chúng ta đang mắc phải.

Bác sĩ tim mạch hàng đầu, tiến sĩ Christopher Broyd, chuyên gia tại Bệnh viện Nuffield Health Brighton, Anh, đã chia sẻ năm thói quen thường ngày có thể đang ảnh hưởng nghiêm trọng đến trái tim. Những hành vi tưởng chừng vô hại này có thể gây tổn hại nhiều hơn bạn tưởng.

Năm thói quen âm thầm hủy hoại sức khỏe tim mạch

1. Thiếu hoạt động thể chất

“Một lối sống ít vận động có thể dẫn đến tăng cân, tăng mỡ máu và huyết áp cao — tất cả đều làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch,” bác sĩ Broyd cảnh báo. “Tập thể dục đều đặn là yếu tố then chốt để bảo vệ trái tim.”

Tuy nhiên, bạn không cần phải ép buộc bản thân đến phòng tập mỗi ngày — hãy bắt đầu bằng những thay đổi nhỏ. “Hãy thử các hoạt động đơn giản như đi bộ, duỗi cơ hay sử dụng xe đạp tập,” bác sĩ Broyd gợi ý.

“Ngay cả những đợt vận động ngắn, như đi bộ 10 phút, nếu được duy trì đều đặn cũng sẽ giúp cải thiện thể lực theo thời gian.”

Quan trọng hơn, hãy chọn những hoạt động bạn thực sự yêu thích. “Dù là khiêu vũ, bơi lội, đạp xe hay chơi thể thao đồng đội, việc chọn môn bạn thấy vui sẽ giúp duy trì động lực lâu dài,” ông khuyên.

“Hãy cố gắng chọn một khung giờ cố định trong ngày để tập — có thể là buổi sáng, giờ nghỉ trưa hoặc buổi tối.”

2. Căng thẳng mãn tính

Căng thẳng kéo dài — như áp lực công việc hoặc các vấn đề gia đình — có thể tác động tiêu cực đến trái tim. “Stress kéo dài làm tăng huyết áp và nguy cơ đau tim hoặc đột quỵ,” bác sĩ Broyd chia sẻ.

“Nó cũng khiến con người dễ hình thành những thói quen không lành mạnh để đối phó, như ăn uống quá mức hoặc hút thuốc. Căng thẳng công việc mãn tính có thể dẫn đến huyết áp cao, thói quen ăn uống kém và giấc ngủ bị gián đoạn — tất cả đều gây hại cho tim mạch theo thời gian.”

Vì vậy, việc có những chiến lược ứng phó hiệu quả với stress là rất quan trọng.

“Vận động thể chất như đi bộ, tập yoga hay các bài tập thể dục có thể giúp giải tỏa căng thẳng và cải thiện tâm trạng nhờ tăng cường endorphin,” bác sĩ Broyd gợi ý. “Một số người cũng thấy các kỹ thuật chánh niệm như thiền, hít thở sâu hoặc thư giãn cơ bắp có thể giúp giảm stress hiệu quả.”

3. Không ưu tiên giấc ngủ

“Ngủ không đủ hoặc chất lượng giấc ngủ kém có thể làm tăng huyết áp, dẫn đến béo phì và cản trở quá trình phục hồi tự nhiên của cơ thể,” bác sĩ Broyd lưu ý. “Các rối loạn như ngưng thở khi ngủ cũng ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe tim mạch.”

Để xây dựng một giấc ngủ lành mạnh, ông khuyên nên thiết lập thói quen ngủ đều đặn. “Hãy đi ngủ và thức dậy vào cùng một giờ mỗi ngày, kể cả cuối tuần,” ông nói.

“Điều này giúp điều hòa đồng hồ sinh học và duy trì nhịp ngủ ổn định. Trước khi ngủ, nên đọc sách hoặc làm những việc nhẹ nhàng, tránh xem các chương trình kích thích.”

Ngoài ra, hạn chế dùng caffeine, nicotine và rượu vào buổi tối là điều cần thiết. “Caffeine và nicotine vào cuối ngày có thể gây khó ngủ,” ông cảnh báo.

“Rượu tuy khiến bạn buồn ngủ ban đầu, nhưng sẽ làm gián đoạn chu kỳ ngủ vào giữa đêm.”

4. Thiếu tiếp xúc với ánh sáng mặt trời

Việc không tiếp xúc đủ ánh nắng có thể dẫn đến thiếu vitamin D — một yếu tố liên quan đến tăng huyết áp, viêm nhiễm và nguy cơ bệnh tim cao hơn. Bác sĩ Broyd khuyến cáo nên tắm nắng an toàn hoặc bổ sung vitamin D để hỗ trợ sức khỏe tim mạch.

Lời khuyên này càng trở nên quan trọng trong mùa đông. “Nếu bạn làm việc hoặc học tập trong nhà, hãy tranh thủ nghỉ ngắn và ra ngoài trời,” ông nói.

“Hãy cố gắng ra ngoài ít nhất 15–30 phút mỗi ngày, đặc biệt là vào buổi sáng khi ánh nắng nhẹ. Bạn có thể đi bộ, ngồi công viên, chăm sóc vườn, dắt chó đi dạo hoặc ăn trưa ngoài trời.”

5. Cô lập xã hội

“Cô lập xã hội hoặc cảm giác cô đơn có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim,” bác sĩ Broyd cảnh báo. “Nghiên cứu cho thấy cô đơn làm tăng căng thẳng, huyết áp cao và ảnh hưởng xấu đến hệ miễn dịch — tất cả đều ảnh hưởng tiêu cực đến trái tim.”

Nếu bạn cảm thấy cô đơn, hãy chủ động kết nối với bạn bè, gia đình, hoặc thử tham gia một câu lạc bộ mới.

“Việc cải thiện tình trạng cô lập đòi hỏi thời gian và nỗ lực, nhưng khi bạn cố gắng xây dựng các mối quan hệ và kết nối xã hội, bạn không chỉ cải thiện sức khỏe tinh thần mà còn hỗ trợ tốt hơn cho trái tim của mình,” ông kết luận.



