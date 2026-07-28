Mẹ bỉm chia sẻ chuyện 8 tháng ròng rã chăm con ở Viện Nhi vì "mẹo" hút sữa được rất nhiều mẹ chia sẻ

Trải qua hành trình nuôi con đầy nước mắt, một bà mẹ trẻ đã quyết định lên tiếng chia sẻ bài học đắt giá của chính gia đình mình.

Thời gian gần đây, trên các nền tảng mạng xã hội xuất hiện nhiều video hướng dẫn mẹo chăm con: Cất phễu hút sữa vào tủ lạnh sau mỗi cữ hút để dùng tiếp cho cữ sau, cuối ngày mới rửa một thể. Được chia sẻ bởi không ít KOLs và mẹ bỉm có lượng theo dõi lớn, mẹo này được ví như "màn cứu rỗi" cho các bà mẹ đang quá tải.

Thế nhưng, đằng sau sự tiện lợi tức thì ấy lại là nguy cơ tiềm ẩn đe dọa trực tiếp đến sức khỏe của trẻ nhỏ.

8 tháng ròng rã ở Viện Nhi Trung ương vì một "mẹo vặt" trên mạng

Trải qua hành trình nuôi con đầy nước mắt, một bà mẹ trẻ đã quyết định lên tiếng chia sẻ bài học đắt giá của chính gia đình mình.

Ở lần đầu làm mẹ, chị áp dụng lịch hút sữa L3 (8 cữ/ngày). Áp lực và sự mệt mỏi từ việc vừa hút sữa xong lại phải lạch cạch tháo phễu đi rửa, tiệt trùng khiến chị nhanh chóng bị thu hút bởi mẹo "bảo quản phễu trong tủ lạnh" được truyền tay nhau trên mạng. Thấy phương pháp này quá nhàn, chị áp dụng ngay mà không hề hay biết hiểm họa đang rình rập.

Đến tháng thứ 2, em bé bắt đầu xuất hiện triệu chứng đi ngoài bất thường: từ 5 lần, rồi tăng vọt lên hơn 10 lần/ngày. Đưa con đi khám, người mẹ chết đứng khi bác sĩ kết luận bé bị tiêu chảy nhiễm khuẩn .

"Đưa đi khám thì bác sĩ kết luận bé bị tiêu chảy nhiễm khuẩn. Sau đó là chuỗi ngày 8 tháng ròng rã hai mẹ con dắt díu nhau ở Viện Nhi Trung ương, nhìn con truyền kháng sinh, uống kháng sinh rộc cả người, tái đi tái lại mà tui không đành lòng" , bà mẹ cay đắng nhớ lại.

Khi liệt kê lại các thói quen chăm sóc con với bác sĩ, chị mới ngỡ ngàng nhận ra: Chính chiếc phễu hút sữa được "bảo quản" trong tủ lạnh là nguyên nhân gián tiếp đẩy con mình vào viện.

Cơ chế biến phễu hút sữa thành " ổ vi khuẩn" trong tủ lạnh

Theo các chuyên gia y tế, quy trình tưởng chừng như vệ sinh này thực chất lại tạo ra môi trường hoàn hảo cho vi khuẩn sinh sôi:

Sự ngưng tụ hơi nước: Khi áp phễu vào ngực, mồ hôi của mẹ kết hợp với sữa thừa còn đọng lại trên phễu. Việc cho ngay cụm phễu này vào tủ lạnh tạo ra sự chênh lệch nhiệt độ đột ngột, khiến hơi nước ngưng tụ thành từng giọt nhỏ đọng lại trong lòng phễu.

Môi trường lý tưởng cho vi khuẩn: Mồ hôi + sữa thừa + nước đọng nằm trong một không gian kín chính là một "ổ sinh học" hoàn hảo để vi khuẩn phát triển mạnh mẽ.

Đường truyền vi khuẩn trực tiếp: Ở cữ hút tiếp theo, dòng sữa tươi ấm áp chảy qua phễu sẽ "quét" sạch toàn bộ lượng vi khuẩn tích tụ từ cữ trước, chảy thẳng vào bình và đi vào cơ thể bé.

Nguy cơ nhiễm khuẩn chéo: Tủ lạnh gia đình là nơi chứa rất nhiều loại thực phẩm sống, chín khác nhau. Nếu hộp đựng phễu không được vệ sinh và tiệt trùng cực kỳ cẩn thận, nguy cơ lây nhiễm chéo vi khuẩn từ thực phẩm sang dụng cụ hút sữa là vô cùng cao.

Hệ vi sinh đường ruột của trẻ sơ sinh (đặc biệt là trẻ dưới 6 tháng tuổi) còn vô cùng non nớt và nhạy cảm. Những bé có sức đề kháng tốt có thể chưa phát bệnh ngay, nhưng với những trẻ có cơ địa nhạy cảm, việc tổn thương đường ruột sẽ để lại hậu quả kéo dài, khiến bé rất dễ bị tái đi tái lại nhiều lần.

Việc dọn dẹp, rửa phễu và tiệt trùng sau mỗi cữ hút có thể khiến mẹ vất vả thêm 5–10 phút, mẹ hãy chủ động yêu cầu sự hỗ trợ của người nhà. Chăm 1 em bé không phải là trách nhiệm của mỗi 1 mình mẹ đâu mà.

Kết

Rửa sạch và tiệt trùng phễu hút sữa sau MỖI cữ hút.

Sấy khô hoàn toàn dụng cụ trước khi sử dụng cho cữ tiếp theo.

Tuyệt đối không tái sử dụng dụng cụ hút sữa chưa qua vệ sinh, dù là bảo quản trong tủ lạnh hay ở nhiệt độ phòng.

May mắn không có nghĩa là an toàn. Trước những xu hướng hay mẹo chăm con lan truyền trên mạng xã hội, các bậc phụ huynh cần hết sức tỉnh táo, tham khảo ý kiến từ các chuyên gia y tế uy tín thay vì áp dụng mù mịt để rồi phải trả giá đắt bằng chính sức khỏe của con mình.