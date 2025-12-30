Tiến sĩ Nguyễn Quang Bảy, Trưởng khoa Nội tiết - Đái tháo đường, Bệnh viện Bạch Mai cho biết, máu nhiễm mỡ là tình trạng trong máu có mức độ lipid (chất béo) cao hơn bình thường. Đây là một trong những yếu tố nguy cơ hàng đầu gây ra các bệnh tim mạch, huyết áp cao và đột quỵ.

Nguyên nhân gây mỡ máu cao

Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng mỡ máu cao, trong đó phổ biến nhất là chế độ ăn uống không hợp lý, ít vận động, béo phì, hút thuốc lá và lạm dụng rượu bia.

Ngoài ra, yếu tố di truyền và các bệnh lý nền như tiểu đường, tăng huyết áp, suy giáp cũng góp phần gây rối loạn chuyển hóa lipid trong cơ thể.

Đối tượng có nguy cơ cao

Những người trung niên và cao tuổi, người có lối sống ít vận động, thừa cân béo phì, người thường xuyên ăn thực phẩm chứa nhiều chất béo bão hòa, đồ chiên rán hoặc có tiền sử gia đình mắc bệnh tim mạch đều có nguy cơ bị mỡ máu cao.

Máu nhiễm mỡ làm tăng nguy cơ mắc các bệnh lý.

Máu nhiễm mỡ nguy hiểm thế nào?

Máu nhiễm mỡ nếu không được phát hiện sớm và điều trị hiệu quả có thể gây ra các biến chứng nguy hiểm như:

Bệnh tim mạch: Mỡ máu cao là yếu tố chính gây xơ vữa động mạch, từ đó dẫn đến đau thắt ngực, nhồi máu cơ tim, suy tim và tử vong đột ngột.

Đột quỵ não: Khi cholesterol xấu và triglycerid tăng cao, chúng bám vào thành mạch, hình thành mảng xơ vữa. Lòng mạch hẹp dần, dễ nứt vỡ, hình thành cục máu đông gây đột quỵ não, nhồi máu cơ tim và tắc mạch chi, hoại tử, để lại di chứng nặng nề hoặc mất mạng.

Suy thận: Lượng lipid cao trong máu có thể làm tổn thương hệ mạch máu trong thận, dẫn đến suy giảm chức năng lọc máu.

Gan nhiễm mỡ: Một hậu quả phổ biến khác của rối loạn lipid máu là gan nhiễm mỡ. Mỡ máu cao khiến gan tích tụ mỡ, gây gan nhiễm mỡ. Nếu kéo dài sẽ gây viêm nhiễm mỡ, xơ gan, tăng nguy cơ ung thư gan. Đáng lo là nhiều người không uống rượu vẫn bị gan nhiễm mỡ do rối loạn mỡ máu.

Viêm tụy cấp: Mỡ máu, đặc biệt là triglyceride tăng cao thường liên quan đến các trường hợp viêm tụy cấp, có thể gây nguy hiểm đến tính mạng nếu không cấp cứu kịp thời.

Cách kiểm soát mỡ máu hiệu quả

Thứ nhất, thay đổi lối sống là nền tảng: Bệnh mỡ máu ở giai đoạn nhẹ không nhất thiết phải điều trị bằng thuốc, mà có thể được kiểm soát thông qua thay đổi lối sống lành mạnh bao gồm:

Chế độ ăn uống hợp lý: Người bệnh mỡ máu nên ưu tiên rau xanh, trái cây tươi, ngũ cốc nguyên hạt, thực phẩm ít chất béo bão hòa. Đồng thời hạn chế mỡ động vật, thực phẩm chế biến sẵn, đường và rượu bia.

Vận động thường xuyên: Tập luyện ít nhất 30 phút mỗi ngày với các bài tập vừa sức như đi bộ nhanh, đạp xe, bơi lội sẽ giúp cơ thể đốt cháy chất béo hiệu quả.

Duy trì cân nặng hợp lý: Giảm cân nếu thừa cân, béo phì để cải thiện mức cholesterol và giảm áp lực cho hệ tim mạch.

Thứ hai, khám sức khỏe định kỳ: Xét nghiệm máu là phương pháp quan trọng giúp phát hiện sớm rối loạn lipid và từ đó có kế hoạch điều chỉnh kịp thời, tránh các biến chứng về sau.

Theo bác sĩ, những người có mỡ máu bình thường có thể xét nghiệm 1 lần/năm. Trong khi đó, những người mắc bệnh mỡ máu, đã phải điều trị hoặc người bệnh đã có những triệu chứng, biến chứng của mỡ máu cao như nhồi máu cơ tim hay đột quỵ não thì ít nhất 3 tháng một lần nên đi khám để kiểm soát tốt mỡ máu của mình.