1 bệnh viện cảnh báo khẩn

Cụ thể, theo cảnh báo khẩn của Bệnh viện Bạch Mai, thời gian gần đây, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện nhiều fanpage giả mạo danh nghĩa Bệnh viện Bạch Mai, đăng tải thông tin tuyển dụng sai sự thật nhằm lừa đảo người lao động. Một số trang còn đưa ra thông báo tuyển nhân viên hành chính, kế toán, chăm sóc khách hàng làm việc tại “Cơ sở 2 – Hà Nam”, gây hiểu nhầm và hoang mang trong dư luận.

Bệnh viện Bạch Mai xác nhận đây là hành vi lừa đảo nghiêm trọng, lợi dụng uy tín của bệnh viện tuyến đầu để trục lợi cá nhân, gây thiệt hại cho người lao động và ảnh hưởng trực tiếp đến hình ảnh, thương hiệu của đơn vị.

Thông tin tuyển dụng sai trên MXH.

Bệnh viện Bạch Mai chính thức khẳng định:

- Về công tác tuyển dụng: Hiện nay, Bệnh viện Bạch Mai đã hoàn tất kế hoạch tuyển dụng theo quy định và không có bất kỳ kế hoạch tuyển dụng bổ sung nào trong thời điểm hiện tại. Bệnh viện không thực hiện tiếp nhận hồ sơ, giao dịch tuyển dụng qua email cá nhân, tài khoản Zalo không định danh hoặc các nền tảng mạng xã hội không chính thống.

- Về kênh thông tin chính thức: Mọi thông tin tuyển dụng (nếu có) đều được công khai, minh bạch và chỉ đăng tải trên các kênh chính thức của Bệnh viện, gồm: Cổng thông tin điện tử: https://bachmai.gov.vn; Fanpage Facebook chính thức của Bệnh viện Bạch Mai (đã được xác thực tick xanh): https://www.facebook.com/benhvienbachmai1911/

Khuyến cáo tới người dân và người lao động

Để bảo vệ quyền lợi cá nhân, Bệnh viện Bạch Mai khuyến cáo người dân và các ứng viên:

- Tuyệt đối không liên hệ, gửi hồ sơ hoặc chuyển tiền cho các fanpage, tài khoản cá nhân giả mạo.

- Chỉ theo dõi và tiếp nhận thông tin từ các kênh truyền thông chính thức của Bệnh viện.

Bệnh viện Bạch Mai nhấn mạnh mọi hành vi sử dụng trái phép tên gọi, hình ảnh, thương hiệu và giả mạo danh nghĩa Bệnh viện đều là vi phạm pháp luật nghiêm trọng. Hiện Bệnh viện đang phối hợp với các cơ quan chức năng để xác minh, thu thập chứng cứ và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Bệnh viện kêu gọi người dân nâng cao cảnh giác khi tiếp cận các thông tin tuyển dụng trên mạng xã hội, đồng thời chia sẻ thông tin cảnh báo này để cộng đồng không trở thành nạn nhân của các đối tượng lừa đảo công nghệ cao.