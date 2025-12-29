Bộ Y tế công bố hướng dẫn cụ thể 4 nhóm người dân được nhận 400.000 đồng tiền quà Tết Nguyên Đán

Theo hướng dẫn truyền thông chính sách của Cục Bảo trợ xã hội (Bộ Y tế), các nhóm đối tượng được nhận quà Tết lần này được xác định cụ thể, bảo đảm đúng người, đúng chính sách và triển khai kịp thời trên cả nước.

Người có công với cách mạng

Nhóm đối tượng đầu tiên được thụ hưởng chính sách tặng quà là người có công với cách mạng. Đây là lực lượng đã có những đóng góp to lớn cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Việc tặng quà Tết thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, đồng thời là sự tri ân thiết thực của Đảng, Nhà nước đối với những hy sinh, cống hiến của các thế hệ đi trước.

Đối tượng bảo trợ xã hội

Chính sách tặng quà cũng dành cho các đối tượng bảo trợ xã hội theo quy định tại Nghị định số 20/2021/NĐ-CP của Chính phủ. Nhóm này bao gồm người cao tuổi cô đơn, người khuyết tật nặng và đặc biệt nặng, người không nơi nương tựa, cũng như trẻ em mồ côi, trẻ em đang được chăm sóc, nuôi dưỡng tại các cơ sở bảo trợ xã hội. Đây là những đối tượng dễ bị tổn thương, rất cần sự hỗ trợ cả về vật chất lẫn tinh thần, nhất là trong dịp Tết cổ truyền.

Bộ Y tế có hướng dẫn 4 nhóm người dân được nhận quà Tết 2026.

Đối tượng hưởng hưu trí xã hội

Theo Nghị định số 176/2025/NĐ-CP, những người đang hưởng trợ cấp hưu trí xã hội cũng nằm trong diện được tặng quà Tết. Đây là nhóm người cao tuổi không có hoặc có rất ít nguồn thu nhập ổn định, cuộc sống còn nhiều khó khăn. Việc hỗ trợ dịp Tết góp phần giúp họ có thêm điều kiện đón xuân ấm áp, đủ đầy hơn.

Các đối tượng yếu thế khác tại địa phương

Bên cạnh các nhóm đối tượng nêu trên, Chính phủ cho phép các địa phương căn cứ tình hình thực tế và khả năng cân đối nguồn lực để xem xét, quyết định việc tặng quà cho các đối tượng yếu thế khác trên địa bàn. Điều này nhằm bảo đảm tính linh hoạt, phù hợp với đặc thù từng địa phương, không để ai bị bỏ lại phía sau trong dịp Tết.

Mức quà và nguyên tắc chi trả

Mỗi đối tượng đủ điều kiện sẽ được nhận một suất quà trị giá 400.000 đồng bằng tiền mặt. Trường hợp một người đồng thời thuộc nhiều nhóm đối tượng khác nhau thì chỉ được nhận một suất quà. Việc chi trả được thực hiện chủ yếu thông qua tài khoản an sinh xã hội trên ứng dụng VNeID, hoặc qua tài khoản trợ cấp hằng tháng; trường hợp cần thiết, địa phương sẽ tổ chức chi trả trực tiếp.

Theo kế hoạch, việc tặng quà phải hoàn thành chậm nhất trong ngày 31/12/2025, bảo đảm người dân được thụ hưởng chính sách kịp thời trước thềm năm mới.

Chính sách tặng quà Tết nhân dịp Đại hội XIV của Đảng và Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 không chỉ mang ý nghĩa hỗ trợ vật chất, mà còn lan tỏa thông điệp nhân văn, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước đối với các nhóm đối tượng chính sách, yếu thế trong xã hội, để mùa xuân đến với mọi nhà một cách trọn vẹn hơn.



