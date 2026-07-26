Mặc quần áo màu gì có khả năng chống nắng tốt nhất? Chuyên gia: "Không phải màu đen"

Nhiều người rỉ tai nhau mặc đồ đen chống nắng đỉnh nhất, nhưng phân tích gần đây từ chuyên gia chỉ ra một sắc màu rực rỡ chẳng ai ngờ đến "vượt mặt" màu này.

Mùa hè oi bức gõ cửa cũng là lúc hội chị em lẫn cánh mày râu cuống quýt trang bị từ A đến Z để bảo vệ làn da khỏi cái nắng như đổ lửa. Giữa vô vàn kinh nghiệm truyền miệng, thói quen ưu tiên chọn trang phục màu đen vì tin rằng màu tối chống tia cực tím tốt nhất gần như đã trở thành "quy luật nằm lòng" của đại đa số mọi người.

Ảnh minh họa (Pinterest)

Thế nhưng, nhiều phân tích khoa học lại chứng minh điều ngược lại. Bác sĩ Trương Dương (Zhang Yang), Phó Trưởng khoa tại Viện Phòng chống và Điều trị Da liễu Nam Kinh (Trung Quốc) khẳng định: "Không phải màu đen, trang phục màu đỏ mới là chân chân trí cho khả năng cản tia UV vượt trội nhất".

Vì sao màu đỏ lại là "ngôi sao" chống nắng vượt mặt màu đen?

Dưới góc độ vật lý và sinh học, cơ chế chống nắng của trang phục màu đỏ vượt xa các màu sắc khác nhờ vào 2 cơ chế hoạt động song song vô cùng đặc biệt:

1. Khả năng triệt tiêu tia UV từ bản chất quang phổ

Tia cực tím (UV) là dải bức xạ có bước sóng ngắn nhất trong quang phổ mặt trời (khoảng 100 - 400nm), trong khi ánh sáng đỏ lại nằm ở vùng bước sóng dài nhất (khoảng 620 - 750nm). Khi ánh nắng chiếu vào, sắc tố đỏ trên vải sẽ đóng vai trò như một "màng lọc tự nhiên", dễ dàng hấp thụ và vô hiệu hóa năng lượng của dải sóng ngắn UV trước khi chúng kịp đâm xuyên qua bề mặt da.

2. Hiệu ứng phản xạ bức xạ nhiệt

Điểm yếu lớn nhất của màu đen là hấp thụ toàn bộ bức xạ nhiệt, khiến trang phục nóng lên rất nhanh và gây cảm giác oi nóng. Ngược lại, màu đỏ vừa hấp thụ triệt để tia UV, vừa có khả năng phản xạ ánh sáng đỏ và bức xạ hồng ngoại ra ngoài. Điều này giúp ngăn tình trạng tích tụ nhiệt, mang lại cảm giác mát mẻ và dễ chịu hơn hẳn khi di chuyển dưới trời nắng gắt.

Chọn tông đỏ thế nào để cản UV tốt nhất?

Không phải tất cả các trang phục màu đỏ đều mang lại hiệu quả chống nắng như nhau. Bác sĩ Trương gợi ý cách chọn sắc đỏ chống nắng tốt nhất:

Ảnh minh họa (Pinterest)

- Ưu tiên màu đỏ đậm, đỏ thẫm: Các tông màu như đỏ đô, đỏ thẫm hay đỏ tươi đậm chứa mật độ sắc tố cao hơn hẳn so với đỏ hồng nhạt hay đỏ cam. Mật độ sắc tố càng dày thì rào chắn cản tia UV càng kiên cố.

- Kiểm tra độ khít của sợi vải: Sắc đỏ sẽ phát huy tối đa công dụng khi đi cùng chất liệu được dệt dày dặn như cotton, lanh cao cấp hay vải chống nắng chuyên dụng. Hãy giơ mảnh vải lên ánh sáng, nếu thấy càng ít ánh sáng lọt qua thì khả năng bảo vệ da càng cao.

4 sai lầm tai hại khi dùng áo chống nắng khiến da vẫn đen sạm, lão hóa

Bên cạnh lựa chọn màu sắc, rất nhiều người vẫn đang tự tàn phá làn da của mình do mắc phải những ngộ nhận vô cùng phổ biến khi sử dụng áo chống nắng:

1. Lầm tưởng áo chống nắng càng dày thì cản UV càng tốt

Nhiều người cố tình chọn những chiếc áo khoác dày thô ráp vì nghĩ càng dày càng cản UV hiệu quả. Thực tế, khả năng chống nắng của trang phục phụ thuộc vào chỉ số UPF, mật độ dệt và chất liệu vải chứ không nằm ở độ dày. Việc mặc áo quá dày chỉ làm cơ thể bí bách, tăng tiết mồ hôi, dễ gây viêm lỗ lông và tăng nguy cơ say nắng.

Ảnh minh họa (Pinterest)

2. Dùng một chiếc áo chống nắng từ năm này qua năm khác

Rất nhiều người có thói quen mặc duy nhất một chiếc áo chống nắng qua nhiều mùa hè mà không biết rằng khả năng cản tia UV sẽ giảm dần theo thời gian. Việc giặt tẩy liên tục, vải bị sờn cũ, kéo giãn hoặc bạc màu sẽ làm thưa các sợi vải, khiến tia cực tím dễ dàng đâm xuyên qua lớp áo bảo vệ.

3. Bỏ quên vùng da đầu

Mải mê che chắn tay chân và khuôn mặt bằng khẩu trang, áo khoác nhưng không ít người lại bỏ quên da đầu. Tiếp xúc trực tiếp với nắng gắt khiến da đầu bị khô, mẩn đỏ, thậm chí cháy nắng và gây hư tổn tóc nặng nề. Sử dụng xịt chống nắng chuyên dụng hoặc đội mũ rộng vành là cách bảo vệ toàn diện nhất.

4. Tin rằng mặc áo chống nắng rồi thì không cần bôi kem chống nắng

Đây là sai lầm lặp đi lặp lại của đại đa số người tiêu dùng. Áo chống nắng dù tốt đến đâu cũng chỉ cản được một phần bức xạ và vẫn có những "khoảng hở" ở phần cổ, cổ tay hay các vùng vải bị ma sát. Việc chủ quan bỏ qua kem chống nắng khiến làn da âm thầm bị tia UV tấn công, gây thâm sạm và lão hóa nhanh chóng.

Bác sĩ Trương lưu ý bạn ưu tiên chọn áo chống nắng rộng rãi mang tông màu đỏ đậm, kết hợp đội mũ rộng vành, thoa kem chống nắng đầy đủ và hạn chế ra ngoài trong khung giờ cao điểm từ 10:00 đến 16:00 để bảo vệ làn da trọn vẹn nhất.