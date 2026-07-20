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Lý Nhã Kỳ báo tin vui ở tuổi 44

Tùng Ninh
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"Có lẽ mọi người sẽ sớm nhận được một tin vui" - Lý Nhã Kỳ nói.

Mới đây, Lý Nhã Kỳ đã báo tin vui bằng cách tung bộ ảnh mới để kỷ niệm sinh nhật tròn 44 tuổi của mình, với phong cách ngọt ngào, nữ tính.

Lý Nhã Kỳ báo tin vui tuổi 44 - Ảnh 1.

Lý Nhã Kỳ

Nữ nghệ sĩ chia sẻ: "Nếu như trước đây công chúng quen với một Lý Nhã Kỳ tất bật giữa lịch trình nghệ thuật, ngoại giao và kinh doanh, thì thời gian gần đây tôi chủ động giảm bớt các hoạt động giải trí để dành nhiều thời gian cho những kế hoạch mang tính dài hạn.

Hiện tại, tôi đang tập trung vào việc thiết kế, phát triển các dự án bất động sản theo hướng chuyên nghiệp và bền vững hơn.

Tôi đang dành gần như toàn bộ thời gian cho việc nghiên cứu, thiết kế và phát triển những dự án bất động sản mà mình đã ấp ủ từ lâu. Tôi thích cảm giác được bắt đầu từ những ý tưởng rất nhỏ, rồi từng bước biến chúng thành những công trình có giá trị thực tế. Đây là giai đoạn tôi muốn đầu tư nhiều chất xám, năng lượng và cả sự kiên nhẫn.

Lý Nhã Kỳ báo tin vui tuổi 44 - Ảnh 2.

Ở thời điểm hiện tại, thành công không còn được đo bằng số lượng sự kiện xuất hiện hay những dự án nghệ thuật liên tiếp, mà là khả năng tạo dựng những giá trị bền vững cho doanh nghiệp cũng như cho chính cuộc sống của mình.

Tôi nghĩ mỗi độ tuổi sẽ có một ưu tiên khác nhau. Nếu trước đây tôi thích chinh phục, thích thử sức ở nhiều lĩnh vực thì hiện tại tôi muốn mọi thứ phát triển theo chiều sâu thay vì chỉ mở rộng về quy mô.

Bộ ảnh sinh nhật năm nay cũng phản ánh đúng tinh thần mà tôi muốn, như một tin vui tôi muốn thông báo.

Lý Nhã Kỳ báo tin vui tuổi 44 - Ảnh 3.

Tôi hướng đến sự nhẹ nhàng, tinh tế với bảng màu pastel, ánh sáng tự nhiên cùng những khoảnh khắc đời thường. Mỗi khung hình đều toát lên vẻ đẹp của một người phụ nữ trưởng thành, biết mình muốn gì và tận hưởng cuộc sống theo cách riêng".

Điều đặc biệt hơn cả là trong những chia sẻ nhân dịp tuổi mới, Lý Nhã Kỳ lần đầu tiên úp mở về một "chương mới" của cuộc đời khiến nhiều người không khỏi tò mò.

Khi được hỏi về lời chúc sinh nhật mong muốn nhất năm nay, cô mỉm cười cho biết: "Có lẽ mọi người sẽ sớm nhận được một tin vui. Tôi hy vọng năm nay sẽ là một cột mốc thật đặc biệt, không chỉ trong công việc mà còn trong cuộc sống cá nhân".

Nữ NSND 70 tuổi mong chính quyền nghe mình nói
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Lý nhã kỳ

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