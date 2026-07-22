Lời khuyên cho tất cả những ai sinh vào 4 năm sau cần kiểm tra CCCD trên VNeID ngay

Người sinh vào 4 mốc năm nhất định cần kiểm tra thông tin căn cước trên VNeID và thực hiện cấp đổi thẻ đúng hạn.

Năm 2026, hàng triệu công dân Việt Nam sẽ thuộc diện phải cấp mới hoặc cấp đổi thẻ căn cước theo quy định của Luật Căn cước.

Việc chủ động kiểm tra thông tin trên ứng dụng VNeID và thực hiện thủ tục đúng thời hạn không chỉ giúp tránh nguy cơ bị xử phạt hành chính mà còn hạn chế gián đoạn trong quá trình giao dịch ngân hàng, sử dụng dịch vụ công trực tuyến.

Theo Điều 21 Luật Căn cước, công dân đã được cấp thẻ căn cước phải thực hiện thủ tục cấp đổi khi đến các mốc tuổi 14, 25, 40 và 60.

Điều này đồng nghĩa, trong năm 2026, những người sinh vào các năm 2012, 2001, 1986 và 1966 cần kiểm tra thời hạn sử dụng của thẻ căn cước để xác định mình có thuộc diện phải cấp đổi hay không.

Cụ thể, công dân sinh năm 2012 khi đủ 14 tuổi sẽ thực hiện cấp thẻ căn cước lần đầu hoặc đổi thẻ nếu đã được cấp trước đó. Trong khi đó, những người sinh năm 2001, 1986 và 1966 lần lượt bước sang các mốc tuổi 25, 40 và 60 - các mốc tuổi bắt buộc phải cấp đổi thẻ theo quy định.

Tuy nhiên, pháp luật cũng quy định một số trường hợp ngoại lệ. Nếu công dân đã thực hiện cấp đổi thẻ trong thời gian 2 năm trước khi đến mốc tuổi phải đổi, thẻ căn cước đã được cấp vẫn tiếp tục có giá trị sử dụng đến kỳ đổi tiếp theo.

Theo quy định hiện hành, người không thực hiện việc cấp, cấp đổi hoặc cấp lại thẻ căn cước theo đúng quy định có thể bị xử phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng.

Không chỉ đối mặt với nguy cơ bị xử phạt, việc sử dụng thẻ căn cước đã hết hạn còn có thể ảnh hưởng trực tiếp đến nhiều giao dịch trong đời sống.

Hiện nay, các tổ chức tín dụng có trách nhiệm kiểm tra, đối chiếu giấy tờ tùy thân của khách hàng khi cung cấp dịch vụ. Nếu thẻ căn cước không còn hiệu lực, một số giao dịch như chuyển khoản, rút tiền, mở tài khoản hoặc xác thực thông tin có thể bị tạm dừng cho đến khi khách hàng cập nhật giấy tờ hợp lệ.

Bên cạnh đó, tài khoản định danh điện tử VNeID được liên kết với thẻ căn cước hết hạn cũng có thể bị hạn chế một số chức năng, gây bất tiện khi thực hiện các thủ tục hành chính trực tuyến hoặc sử dụng các tiện ích tích hợp trên ứng dụng.

Để tạo thuận lợi cho người dân, Bộ Công an hiện cho phép đăng ký cấp đổi thẻ căn cước thông qua ứng dụng VNeID. Người dân chỉ cần cập nhật ứng dụng lên phiên bản mới nhất, đăng nhập tài khoản, vào mục "Thủ tục hành chính", chọn "Cấp đổi thẻ căn cước", sau đó khai báo thông tin, lựa chọn cơ quan công an tiếp nhận hồ sơ, đặt lịch hẹn và hoàn tất đăng ký trực tuyến theo hướng dẫn.

(Ảnh: Đức Trịnh)

(Ảnh: Đức Trịnh)

(Ảnh: Đức Trịnh)

(Ảnh: Đức Trịnh)

(Ảnh: Đức Trịnh)

(Ảnh: Đức Trịnh)

(Ảnh: Đức Trịnh)

Việc thường xuyên kiểm tra thông tin trên VNeID và chủ động thực hiện cấp đổi thẻ đúng thời hạn sẽ giúp người dân bảo đảm giá trị pháp lý của giấy tờ tùy thân, đồng thời tránh những gián đoạn không đáng có khi thực hiện các giao dịch tài chính, dân sự và thủ tục hành chính.