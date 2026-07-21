Nhiều ngày trước, sân bay Tân Sơn Nhất ghi nhận một máy bay lạ hạ cánh

Vì sao đây lại là một máy bay lạ?

Chiều 15/7, giữa những dòng máy bay Airbus và Boeing quen thuộc tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, một tàu bay có ngoại hình và màu sơn khác biệt đã thu hút sự chú ý của những người yêu hàng không.

Đó là chiếc Tupolev Tu-204-100C mang số đăng bạ RA-64051, do hãng hàng không vận tải Aviastar-TU của Nga khai thác. Toàn bộ thân máy bay được phủ màu xanh đậm, đi kèm biểu tượng và dòng chữ Russian Post – Bưu chính Nga.

Theo dữ liệu của Flightradar24, RA-64051 thực hiện chuyến bay mang số hiệu 4B8101, khởi hành từ sân bay Yuzhno-Sakhalinsk, mã UUS, ở vùng Viễn Đông Nga và hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất lúc khoảng 17h24 ngày 15/7 theo giờ Việt Nam.

Ảnh GO Journal VN

Máy bay cất cánh lúc 01h39 và hạ cánh lúc 10h24 theo giờ UTC, tương ứng thời gian bay thực tế khoảng 8 giờ 45 phút. Khoảng cách giữa hai sân bay dài hơn 5.200 km, khiến đây trở thành một hành trình đáng chú ý đối với dòng máy bay hiếm khi xuất hiện tại Việt Nam.

RA-64051 không phải máy bay chở khách. Đây là phiên bản Tu-204-100C chuyên dùng để vận chuyển hàng hóa, trong đó chữ “C” được sử dụng để phân biệt với những phiên bản bố trí cabin hành khách.

Máy bay đến TP.HCM làm gì?

Dữ liệu công khai cho thấy đây nhiều khả năng là một chuyến bay vận tải hàng hóa không thường lệ hoặc chuyến bay thuê bao. Tuy nhiên, đến nay chưa có thông báo chính thức từ Aviastar-TU, Russian Post, sân bay Tân Sơn Nhất hay cơ quan chức năng Việt Nam về loại hàng được chuyên chở cũng như mục đích cụ thể của hành trình.

Vì vậy, chưa thể khẳng định máy bay đến TP.HCM để giao hoặc nhận bưu kiện của Bưu chính Nga. Màu sơn Russian Post chủ yếu thể hiện mối quan hệ khai thác giữa tàu bay với doanh nghiệp bưu chính này, không đồng nghĩa mọi chuyến bay đều chỉ vận chuyển thư tín.

Theo trang giới thiệu chính thức của Aviastar-TU, hãng bắt đầu vận chuyển thư tín và hàng thương mại điện tử từ Trung Quốc về Nga từ năm 2013. Đến năm 2016, hai chiếc Tu-204-100C được đưa vào khai thác theo hợp đồng với Russian Post.

Cận cảnh chiếc máy bay, ảnh được chụp tại sân bay Nga (Ảnh Planespotters)

Aviastar-TU là hãng chuyên vận chuyển hàng hóa, hiện khai thác hai dòng tàu bay chính gồm Tu-204C và Boeing 757-200F. Đối với Tu-204C, hãng công bố tải trọng hàng hóa tối đa khoảng 28,5 tấn, thể tích khoang hàng chính 164,4 m³ và sức chứa tương đương 13 pallet hàng tiêu chuẩn.

Máy bay có thể bay khoảng 3.000 km khi mang tải trọng tối đa. Nếu nạp lượng nhiên liệu lớn nhất, tầm bay có thể đạt khoảng 6.800 km. Điều này đồng nghĩa trên hành trình dài hơn 5.200 km đến TP.HCM, tải trọng thực tế của máy bay có thể phải được điều chỉnh để ưu tiên nhiên liệu, dù lượng hàng trên chuyến bay chưa được công bố.

Sau khi đến Tân Sơn Nhất, dữ liệu Flightradar24 ghi nhận máy bay dự kiến tiếp tục thực hiện chuyến 4B8102. Tuy nhiên, điểm đến của chặng này không được công khai tại thời điểm ghi nhận.

Hành khách có thể trải nghiệm Tu-204 ở đâu?

Tupolev Tu-204 là dòng máy bay phản lực thân hẹp, hai động cơ, được phát triển để phục vụ cả hoạt động chở khách và chở hàng. Tuy nhiên, xét trên quy mô hàng không thế giới, đây không phải dòng máy bay phổ biến như Airbus A320 hay Boeing 737.

Riêng chiếc RA-64051 xuất hiện tại Tân Sơn Nhất là tàu bay thuần chở hàng, không có cabin ghế dành cho hành khách. Vì vậy, người dân không thể mua vé để trải nghiệm trực tiếp chiếc máy bay mang màu sơn Bưu chính Nga này.

Để bay trên phiên bản chở khách của cùng dòng, lựa chọn đáng chú ý nhất hiện nay là hãng Red Wings Airlines của Nga. Tháng 7/2026, Red Wings cho biết họ là hãng khai thác thương mại duy nhất đối với gia đình máy bay Tu-204/214. Trong tháng 6, các tàu bay này đã vận chuyển khoảng 30.000 hành khách.

Hãng bay của Nga sử dụng chung dòng máy bay (Ảnh EX-YU Aviation News)

Đội bay của Red Wings hiện có hai chiếc Tu-204-100B, mỗi máy bay được bố trí 210 ghế hạng phổ thông. Hãng cũng khai thác ba chiếc Tu-214 với sức chứa 194 hành khách.

Một trong những chặng được Red Wings xác nhận sử dụng Tu-204-100B là tuyến Moscow – Batumi, Georgia. Chuyến thương mại đầu tiên của chiếc RA-64043 sau khi trở lại khai thác được thực hiện trên hành trình này vào tháng 3/2024.



