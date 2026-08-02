Lời khuyên cho tất cả những ai không rút sạc điện thoại khi đi ngủ

Nhiều người có thói quen cắm sạc điện thoại khi đi ngủ vì tiện lợi.

Nhiều người có thói quen cắm sạc điện thoại trước khi đi ngủ và để nguyên thiết bị đến sáng hôm sau. Cách làm này khá tiện lợi bởi khi thức dậy, điện thoại đã đầy pin và sẵn sàng sử dụng. Tuy nhiên, đây lại là thói quen được các chuyên gia khuyên không nên duy trì thường xuyên bởi có thể ảnh hưởng đến tuổi thọ thiết bị, chất lượng pin cũng như tiềm ẩn một số rủi ro trong quá trình sử dụng.

Điện thoại vẫn tiếp tục hoạt động dù đã đầy pin

Một trong những hiểu lầm phổ biến là khi điện thoại đạt 100% pin thì thiết bị sẽ hoàn toàn ngừng nhận điện. Trên thực tế, các dòng smartphone hiện nay đều có cơ chế quản lý pin thông minh, có thể điều chỉnh dòng điện khi pin đầy. Tuy nhiên, việc cắm sạc trong thời gian dài vẫn khiến máy thường xuyên duy trì trạng thái nhận và điều chỉnh năng lượng. Quá trình này có thể khiến pin phải trải qua nhiều chu kỳ nhỏ, lâu dần làm giảm hiệu suất và khả năng giữ pin. Đặc biệt, nếu điện thoại thường xuyên được sạc qua đêm trong thời gian dài, người dùng có thể nhận thấy tình trạng pin tụt nhanh hơn so với ban đầu.

Nhiệt độ cao là "kẻ thù" của pin điện thoại

Trong quá trình sạc, điện thoại có thể sinh ra nhiệt, nhất là khi sử dụng bộ sạc công suất cao hoặc đặt máy ở những nơi khó thoát nhiệt như dưới gối, chăn hoặc trên bề mặt bí. Nhiệt độ cao kéo dài là một trong những yếu tố ảnh hưởng đến độ bền của pin lithium-ion - loại pin phổ biến trên smartphone hiện nay. Khi điện thoại bị nóng thường xuyên, không chỉ pin mà các linh kiện bên trong máy cũng có thể chịu tác động. Vì vậy, nếu có thói quen sạc qua đêm, người dùng nên đặt điện thoại ở nơi thoáng khí, tránh che phủ thiết bị trong lúc đang cắm sạc.

Sạc qua đêm có thể làm giảm tuổi thọ phụ kiện

Không chỉ điện thoại, bộ sạc và dây sạc cũng chịu ảnh hưởng nếu phải hoạt động trong thời gian dài liên tục. Những phụ kiện kém chất lượng hoặc không rõ nguồn gốc có thể tiềm ẩn nguy cơ nóng bất thường, chập điện hoặc ảnh hưởng đến quá trình sạc. Việc sử dụng bộ sạc chính hãng, dây sạc đạt tiêu chuẩn và thường xuyên kiểm tra tình trạng phụ kiện là điều cần thiết để đảm bảo an toàn khi sử dụng.

Lời khuyên: Nên thay đổi thói quen sạc để bảo vệ thiết bị

Thay vì cắm sạc xuyên đêm, người dùng có thể hình thành thói quen sạc điện thoại vào những khoảng thời gian phù hợp như trước khi đi ngủ một lúc hoặc khi thức dậy. Khi pin đạt mức cần thiết, nên rút sạc để hạn chế việc thiết bị phải duy trì kết nối nguồn điện quá lâu. Ngoài ra, nhiều smartphone hiện nay có tính năng tối ưu hóa sạc pin, giúp làm chậm quá trình sạc khi gần đầy để giảm áp lực lên pin. Người dùng nên bật tính năng này nếu thiết bị hỗ trợ.

Một vài lưu ý để sạc điện thoại an toàn hơn

Để kéo dài tuổi thọ pin, người dùng nên ưu tiên sử dụng bộ sạc chất lượng, tránh vừa sạc vừa chơi game hoặc thực hiện các tác vụ nặng khiến máy nóng lên. Khi nhận thấy điện thoại nóng bất thường, pin phồng, sạc chập chờn hoặc phụ kiện có dấu hiệu hư hỏng, cần ngừng sử dụng và kiểm tra ngay. Ngoài ra, không nên để điện thoại cạn pin hoàn toàn mới sạc. Việc duy trì mức pin hợp lý và sạc đúng cách sẽ giúp thiết bị hoạt động ổn định hơn trong thời gian dài.