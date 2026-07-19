Lời khuyên cho những người thích uống sữa vào buổi sáng

Nhiều người Việt có thói quen uống sữa vào buổi sáng, thế nhưng uống thế nào là tốt, uống thế nào là sai thì không mấy ai để ý.

Sữa tươi từ lâu đã được xem là nguồn dinh dưỡng vàng cho sức khỏe con người. Khởi đầu ngày mới bằng một ly sữa là thói quen lành mạnh được nhiều chuyên gia khuyến khích nhờ những lợi ích tuyệt vời mà nó mang lại cho cơ thể. Tuy nhiên, việc tiêu thụ thức uống này vào thời điểm bình minh cũng cần lưu ý một vài điều để tránh gây họa cho đường ruột, phí hoài dinh dưỡng.

Lợi ích từ ly sữa khởi đầu ngày mới

Uống sữa vào buổi sáng mang lại nguồn năng lượng dồi dào và dễ hấp thu nhất. Sau một đêm dài ngủ sâu, lượng đường huyết trong cơ thể hạ xuống mức rất thấp. Hàm lượng protein chất lượng cao cùng các acid amin thiết yếu trong sữa giúp đánh thức các cơ quan nội tạng hoạt động mạnh mẽ, kích hoạt hệ trao đổi chất và tăng cường sự tỉnh táo cho não bộ để bắt đầu một ngày làm việc hiệu quả.

Uống sữa vào buổi sáng là thói quen rất phổ biến (Ảnh minh họa)

Đặc biệt, buổi sáng là thời điểm tốt để cơ thể hấp thu canxi và vitamin D do hormone trong cơ thể đang ở trạng thái kích hoạt mạnh mẽ. Việc bổ sung sữa vào thực đơn đầu ngày giúp nuôi dưỡng xương khớp chắc khỏe, hỗ trợ tăng trưởng chiều cao ở trẻ nhỏ và ngăn ngừa loãng xương sớm ở người trưởng thành. Với hàm lượng nước chiếm khoảng 80%, ly sữa buổi sáng còn giúp bù đắp lượng chất lỏng đã mất sau 8 tiếng đồng hồ ngủ sâu, thanh lọc nhẹ nhàng cho hệ tiêu hóa.

5 lời khuyên đến những người hay uống sữa buổi sáng

Dù mang lại nhiều lợi ích lớn nhưng việc tiêu thụ thức uống này ngay khi vừa thức dậy không đơn giản là cứ rót ra ly và thưởng thức. Nếu không tuân thủ các nguyên tắc khoa học, thói quen này có thể biến thành tác nhân tàn phá hệ tiêu hóa vào đầu ngày. Bạn cần lưu ý những những điều sau:

1. Tuyệt đối không uống sữa khi bụng đói cồn cào

Nhiều người bận rộn có thói quen uống một ly sữa ngay khi vừa bước xuống giường lúc dạ dày hoàn toàn trống rỗng.

Vào đầu buổi sáng, nhu động dạ dày diễn ra rất nhanh, đẩy lượng protein trong sữa xuống ruột non một cách chớp nhoáng khiến cơ thể không kịp hấp thụ và bị lãng phí chất dinh dưỡng. Đồng thời, lượng đường lactose khi không có thức ăn lót dạ sẽ bị vi khuẩn đường ruột lên men cực nhanh, sinh ra khí gas gây đầy hơi, đau bụng và tiêu chảy ngay đầu giờ làm việc.

Giải pháp là hãy luôn ăn kèm một chút tinh bột như bánh mì, khoai lang để hệ tiêu hóa hoạt động ổn định.

2. Đừng uống sữa đá lạnh hoặc đun quá nóng!

Có những người thường uống sữa đá lạnh để tỉnh táo vào buổi sáng, hoặc lại có người đun sôi thật kỹ vì sợ đau bụng. Cả hai đều sai lầm!

Buổi sáng khi vừa thức dậy, các mạch máu vùng bụng đang ở trạng thái thư giãn. Uống sữa quá lạnh sẽ gây kích ứng nhiệt đột ngột, làm co thắt mạch máu dẫn đến đau bụng âm ỉ. Ngược lại, đun sôi sữa lên mức 60 độ C đến 100 độ C sẽ làm lactose bị caramel hóa gây giảm dinh dưỡng, đồng thời canxi bị kết tủa khiến cơ thể rất khó hấp thụ.

Không nên uống sữa hay bất cứ đồ uống lạnh bào vào buổi sáng (Ảnh minh họa)

Nhiệt độ thích hợp nhất để khởi động buổi sáng là từ 40 đến 50 độ C bằng cách ngâm dụng cụ đựng sữa vào bát nước ấm vài phút. Nếu không, chỉ cần uống sữa ở nhiệt độ phòng.

3. Sai lầm khi dùng sữa để thay thế hoàn toàn bữa sáng

Đây là một ngộ nhận hại sức khỏe của những người bận rộn khi coi sữa là một bữa sáng hoàn chỉnh.

Mặc dù rất bổ dưỡng nhưng một ly sữa đơn thuần không thể cung cấp đủ lượng calo, chất xơ và carbohydrate phức hợp cần thiết để duy trì hoạt động cho cả một buổi sáng dài. Việc chỉ uống sữa và nhịn các món ăn khác sẽ khiến lượng đường huyết tụt dốc nhanh chóng sau vài giờ làm việc, gây ra cảm giác mệt mỏi, run tay, chóng mặt và làm giảm sút hiệu suất tập trung nghiêm trọng. Bạn cần ăn một bữa sáng đủ chất và xem sữa là thức uống bổ trợ. Chưa kể, như đã nói thì uống sữa khi bụng rỗng rất hại dạ dày.

Ảnh minh họa

4. Lựa chọn sai loại sữa, không phù hợp với thể trạng

Buổi sáng là thời điểm nhạy cảm của hệ bài tiết, việc lựa chọn sai loại sữa có thể khiến bạn gặp rắc rối ngay tại nơi làm việc.

Đối với những người có hệ tiêu hóa nhạy cảm, cơ địa không dung nạp lactose và thường xuyên bị đầy bụng khi uống sữa tươi thông thường, hãy ưu tiên chọn sữa không chứa lactose hoặc sữa hạt để bảo vệ đường ruột. Những người đang trong chế độ giảm cân nên chọn sữa tách béo hoặc sữa ít đường để giữ dáng.

Ngược lại, người gầy gò hoặc cần hoạt động thể chất nặng nên chọn sữa nguyên kem để tích lũy năng lượng.

5. Đừng pha sữa chung với đường nâu, mật ong, nước ép trái cây

Để tiết kiệm thời gia hay muốn ngon miệng hơn, nhiều người bỏ thêm đường nâu vào sữa hoặc uống kèm nước ép hoa quả ngay trong bữa sáng. Sự kết hợp này vô tình tạo ra các độc tố cho đường ruột.

Không nên pha sữa chung với mật ong, đường nâu, nươc ép trái cây (Ảnh minh họa)

Đường nâu chứa nhiều acid oxalic, khi pha chung sẽ phản ứng với protein trong sữa tạo thành chất kết tủa, tước đoạt khả năng hấp thụ canxi. Pha mật ong vào sữa nóng sẽ làm đông vón protein gây khó tiêu và phá hủy các vitamin, enzyme quý giá trong mật ong. Trong khi đó, acid trong các loại trái cây như cam, chanh gặp protein của sữa tại dạ dày sẽ lập tức gây đông vón, tạo thành các cục khó tiêu hóa gây chướng bụng bứt rứt kéo dài. Bạn chỉ nên dùng đường trắng và uống nước trái cây cách lúc uống sữa 1 tiếng.

Ngoài ra, bạn lưu ý chỉ nên uống từ 200 - 250ml sữa vào buổi sáng và uống từng ngụm nhỏ. Việc nạp quá nhiều sữa cùng lúc sẽ làm dư thừa canxi đột ngột, gây áp lực lên thận và tăng nguy cơ sỏi thận về lâu dài. Đồng thời còn khiến cả ngày cơ thể uể oải, khóc tập trung, khó tiêu.

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