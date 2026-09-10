Lời khuyên cho các gia đình hay để rau trong tủ lạnh

Rau củ mua về thường được cho ngay vào tủ lạnh để dùng dần. Tuy nhiên, không phải loại nào cũng phù hợp với môi trường lạnh và việc bảo quản quá lâu có thể khiến một số vitamin, dưỡng chất hao hụt.

Không phải rau củ nào cũng hợp với tủ lạnh

Nhiệt độ thấp giúp làm chậm quá trình hư hỏng ở nhiều loại rau củ, nhưng với một số thực phẩm, môi trường quá lạnh lại có thể gây tác động ngược.

Cà chua, dưa leo và cà tím khá nhạy cảm với nhiệt độ thấp. Trong khi ngăn mát thường ở khoảng 4-6°C, những loại này phù hợp hơn với mức nhiệt khoảng 7-15°C. Nếu bị lạnh quá mức, tế bào thực vật có thể bị tổn thương, khiến rau quả dễ thâm, úng và thay đổi màu sắc.

Hành và tỏi cũng không thích hợp với môi trường có độ ẩm cao. Khi để lâu trong tủ lạnh, chúng có thể hút ẩm, mềm đi và nhanh xuất hiện nấm mốc. Một nghiên cứu được dẫn lại cho thấy hành tây bảo quản trong tủ lạnh một tuần có nguy cơ hư hỏng cao hơn khoảng 3 lần so với khi để ở nhiệt độ phòng.

Để càng lâu, rau càng dễ hao hụt vitamin

Rau củ bắt đầu thay đổi về thành phần dinh dưỡng ngay sau khi được thu hoạch. Quá trình này tiếp tục diễn ra trong thời gian bảo quản và tốc độ hao hụt phụ thuộc vào từng loại rau, vitamin, nhiệt độ cũng như cách lưu trữ.

Một số vitamin nhạy cảm có thể giảm đáng kể chỉ sau vài ngày. Chẳng hạn, rau lá xanh nếu để trong tủ lạnh quá 3 ngày có thể mất hơn 30% vitamin C và axit folic.

Tuy nhiên, không phải dưỡng chất nào cũng suy giảm nhanh như nhau. Một số thành phần vẫn có thể được duy trì tương đối ổn định trong vài ngày nếu rau được bảo quản đúng cách.

Vì vậy, cho rau vào tủ lạnh không có nghĩa dưỡng chất sẽ được giữ nguyên hoàn toàn. Thời gian, nhiệt độ và phương pháp bảo quản đều ảnh hưởng đến chất lượng thực phẩm.

Khoai tây không nên để ở nơi quá lạnh

Khoai tây là một trường hợp cần lưu ý. Khi được bảo quản ở nhiệt độ quá thấp, tinh bột trong khoai tây có thể chuyển thành đường.

Nếu những củ khoai này tiếp tục được chiên ở nhiệt độ cao, lượng đường có thể thúc đẩy sự hình thành acrylamide - hợp chất được cảnh báo có khả năng gây ung thư.

Do đó, khoai tây không nên được bảo quản trong môi trường quá lạnh trong thời gian dài.

Các cách giữ rau tươi lâu, hạn chế mất chất

Giữ rau củ khô, có độ thoáng

Rau củ nên được giữ khô và chỉ rửa ngay trước khi chế biến. Nước còn đọng trên bề mặt có thể làm tăng độ ẩm, khiến rau nhanh úng và hư hỏng.

Có thể dùng khăn giấy khô bọc rau hoặc sử dụng túi có lỗ thông khí. Cách này giúp hạn chế hơi ẩm tích tụ bên trong.

Không cắt nhỏ từ trước

Rau đã sơ chế và cắt nhỏ có diện tích tiếp xúc với oxy lớn hơn, có thể khiến một số vitamin, đặc biệt vitamin C, hao hụt nhanh hơn. Tốt nhất nên cắt rau ngay trước khi nấu.

Chọn vị trí bảo quản phù hợp

Với những loại rau củ thích hợp với môi trường lạnh, có thể bảo quản ở khoảng 0-4°C, ưu tiên ngăn đựng rau củ thay vì những vị trí có nhiệt độ thay đổi thường xuyên.

Không nhồi quá nhiều rau vào một ngăn

Tủ lạnh cần có khoảng trống để không khí lưu thông. Xếp rau quá chật hoặc buộc kín trong túi dễ khiến hơi ẩm bị giữ lại, từ đó rau nhanh xuống cấp và úng hơn.

Như vậy, bảo quản rau củ đúng cách không chỉ là giữ thực phẩm tươi lâu mà còn giúp hạn chế hao hụt dinh dưỡng. Với những loại phù hợp với tủ lạnh, nên giữ rau khô, không sơ chế quá sớm và sử dụng trong thời gian hợp lý thay vì để quá lâu.

(Tổng hợp/Ảnh minh họa: Internet)