Lợi ích khi trồng chanh

Giữa nhịp sống đô thị ngày càng chật chội, nhiều người bắt đầu yêu thích việc trồng thêm vài loại cây ăn quả quanh nhà để vừa làm đẹp không gian vừa tiện cho sinh hoạt hằng ngày. Trong số đó, cây chanh là lựa chọn được nhiều gia đình ưu ái vì dễ trồng, ít tốn công chăm sóc mà lại mang đến hàng loạt lợi ích thiết thực. Chỉ cần một góc sân nhỏ, ban công có nắng hoặc vài chiếc chậu lớn, bạn đã có thể sở hữu cây chanh xanh tốt quanh năm.

1. Có trái sạch dùng quanh năm

Lợi ích rõ ràng nhất khi trồng chanh tại nhà chính là luôn có chanh tươi để sử dụng bất cứ lúc nào. Chanh là nguyên liệu quen thuộc trong nấu ăn, pha nước uống, làm nước chấm hay khử mùi thực phẩm. Việc tự trồng giúp nhiều người yên tâm hơn về chất lượng, hạn chế nỗi lo chanh bị phun thuốc hoặc chất bảo quản. Nhiều giống chanh hiện nay cho trái khá sai và ra quả quanh năm nếu được chăm sóc đúng cách. Chỉ cần một cây khỏe mạnh, gia đình đã có đủ lượng chanh phục vụ sinh hoạt thường ngày mà không phải mua liên tục ngoài chợ.

2. Cây dễ trồng, hợp cả nhà phố lẫn chung cư

Không giống nhiều loại cây ăn quả cần diện tích lớn, chanh có thể phát triển tốt ngay cả khi trồng trong chậu. Đây là lý do cây đặc biệt phù hợp với nhà phố, sân thượng hoặc ban công chung cư có nắng. Chanh cũng thuộc nhóm cây khá “dễ tính”, không cần chăm sóc quá cầu kỳ. Chỉ cần đủ ánh sáng, đất thoát nước tốt và tưới nước hợp lý, cây có thể sinh trưởng ổn định trong thời gian dài. Với những người mới bắt đầu tập làm vườn, chanh thường là lựa chọn dễ trồng và ít thất bại hơn nhiều loại cây ăn quả khác.

3. Giúp không gian sống xanh và thư giãn hơn

Một cây chanh xanh tốt với lá bóng mướt và những trái vàng nhỏ xinh có thể giúp góc sân hay ban công trở nên sinh động hơn hẳn. Nhiều người thích trồng chanh không chỉ vì quả mà còn bởi cảm giác thư giãn khi chăm cây mỗi ngày. Cây xanh nói chung giúp không gian bớt khô cứng, tạo cảm giác dễ chịu và gần gũi thiên nhiên hơn. Với chanh, phần lá và vỏ quả còn mang mùi thơm nhẹ đặc trưng nên nhiều người cảm thấy dễ chịu mỗi khi đi ngang khu vực trồng cây.

4. Có thể tận dụng cả lá lẫn quả

Không chỉ quả chanh mới hữu ích, lá chanh cũng được dùng khá nhiều trong nấu ăn. Lá chanh giúp món ăn thơm hơn, đặc biệt khi nấu gà, hấp hải sản hoặc làm các món có hương vị truyền thống. Ngoài ra, vỏ chanh còn có thể dùng để làm sạch đồ dùng nhà bếp, khử mùi tủ lạnh hoặc ngâm nước tạo hương thơm tự nhiên cho nhà cửa. Nhờ vậy, chỉ với một cây chanh nhỏ, gia đình đã có thể tận dụng được khá nhiều bộ phận của cây trong sinh hoạt hằng ngày.

5. Chanh là loại cây cho quả tương đối nhanh

So với nhiều cây ăn quả khác phải chờ nhiều năm mới có trái, chanh thường cho thu hoạch sớm hơn. Nếu mua cây giống khỏe mạnh hoặc trồng đúng kỹ thuật, nhiều giống chanh có thể ra quả chỉ sau khoảng một đến hai năm. Điều này giúp người trồng có cảm giác “có thành quả” nhanh hơn, tạo thêm hứng thú chăm sóc cây lâu dài. Với những cây được cắt tỉa hợp lý và bón phân định kỳ, lượng quả còn có thể tăng lên đáng kể theo từng năm.

6. Mang ý nghĩa phong thủy tích cực

Trong quan niệm của nhiều người, các loại cây ăn quả xanh tốt, sai trái thường tượng trưng cho sự đủ đầy và sinh sôi. Cây chanh với màu xanh mát mắt cùng khả năng ra quả liên tục cũng được xem là mang đến nguồn năng lượng tích cực cho không gian sống. Nhiều gia đình thích đặt chậu chanh ở sân trước hoặc ban công để tạo cảm giác tươi mới, tràn đầy sức sống.