Loại thực phẩm ví là ‘thuốc’ chống ung thư tự nhiên, giảm mỡ máu cực tốt: Có thể mua ở chợ Việt

Tỏi đen là thành phẩm khi tỏi trắng trải qua quá trình lên men trong điều kiện nghiêm ngặt về nhiệt độ (60 – 90 độ C), độ ẩm dao động từ 80 - 90% và thời gian lên men kéo dài từ 30 - 60 ngày.

So với tỏi thường, tỏi đen có hàm lượng allicin ít hơn - một loại hợp chất hỗ trợ kiểm soát huyết áp và ngăn ngừa xơ vữa động mạch. Tuy nhiên, lượng axit amin, dinh dưỡng thực vật và chất chống oxy hóa trong tỏi đen cao hơn tỏi thường.

Bên cạnh đó, tỏi đen cũng có nhiều hợp chất tên là S-Allylcysteine (SAC) giúp cơ thể hấp thụ allicin. Với nồng độ cao hơn, tỏi đen có thể hiệu quả hơn trong việc giúp cơ thể nhận được những lợi ích mà allicin cung cấp.

Trải qua quá trình lên men, tỏi đen chứa hàm lượng các chất dinh dưỡng, chất chống oxy hóa cao hơn so với tỏi trắng. Nhờ vậy, tỏi đen mang lại rất nhiều lợi ích cho sức khỏe nếu được sử dụng đúng:

Ngăn ngừa ung thư

Tỏi đen có tác dụng ức chế một số dòng tế bào ung thư như ung thư vú, ung thư dạ dày, ung thư đại tràng nhờ vào hợp chất S-allylcysteine trong thành phẩm. Bên cạnh việc giảm tối đa nguy cơ mắc bệnh ung thư thì loại thực phẩm này cũng ngăn chặn sự phát triển của các tế bào ung thư một cách hiệu quả.

Giảm mỡ máu, hạ cholesterol máu

Một trong những nguyên nhân chính dẫn đến các bệnh lý về tim mạch, mỡ máu, huyết áp cao, tiểu đường… chính là sự dư thừa cholesterol trong cơ thể. Việc ăn tỏi đen thường xuyên và đúng cách sẽ giúp giảm cholesterol máu, giảm mỡ máu, tăng HDL-Cholesterol, điều hoà đường huyết, do đó rất tốt cho hệ tim mạch, đặc biệt là đối tượng có nguy cơ cao như người béo, mỡ máu.

Hỗ trợ tăng cường sức khỏe não bộ

Với chất chống oxy hóa, tỏi đen có thể giúp giảm viêm trong cơ thể, cải thiện trí nhớ và hỗ trợ ngăn ngừa các bệnh về nhận thức như bệnh Alzheimer và Parkinson.

Thu gọn gốc tự do

Nguyên nhân dẫn đến nhiều loại bệnh lý khác nhau chính là các gốc tự do. Các hợp chất sulfur hữu cơ cùng dẫn chất tetrahydro carboline có trong tỏi đen giúp thu dọn các gốc tự do trong cơ thể một cách triệt để. Hiện có trên 80 bệnh lý khác nhau có liên quan đến gốc tự do. Vậy nên có thể nói tỏi đen là loại dược liệu “thần kỳ” giúp phòng và chữa bệnh vô cùng hiệu quả.

Giàu chất chống oxy hoá

Do quá trình lên men, chất allicin trong tỏi đen được chuyển hoá thành các hợp chất chống oxy hoá như alkaloid và flavonoid. Vì vậy, tỏi đen có tác dụng chống oxy hoá cao giúp bảo vệ các tế bào trong cơ thể, ngăn ngừa nguy cơ mắc các bệnh như tim mạch và một số bệnh mãn tính khác. Theo chuyên gia, tỏi đen đạt hàm lượng chống oxy hoá cao nhất sau 21 ngày lên men.

Tác dụng phụ của tỏi đen

Gây nóng trong người, táo bón

Với những người bị nóng trong, có vấn đề sức khỏe liên quan đến dạ dày, tá tràng thì nên hạn chế sử dụng tỏi đen. Người phục hồi sức khỏe sau bệnh ăn nhiều tỏi đen có thể gây nóng trong người, khó chịu. Liều lượng sử dụng với các trường hợp này chỉ nên khoảng 10 gram mỗi ngày, sử dụng nhiều có thể dẫn đến hiện tượng táo bón.

Rối loạn tiêu hóa

Nếu bạn ăn tỏi đen quá nhiều trong ngày, chúng sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến hệ tiêu hóa và dạ dày của bạn. Một số trường hợp gây rối loạn tiêu hóa, xuất hiện các dấu hiệu như đầy hơi, dạ dày khó chịu, ợ nóng, hoặc tiêu chảy.

Gây dị ứng

Tỏi đen cũng như các loại thực phẩm khác, có thể gây dị ứng cho một số đối tượng. Tỏi đen có hàm lượng Allicin cao, nếu không được chuyển hóa hết có thể bị gây dị ứng cho da. Không phải ai cũng thích hợp sử dụng tỏi đen, nhất là những người có tiền sử dị ứng phải sử dụng thử và chú ý.

Gây ngộ độc

Đây là tác dụng phụ của tỏi đen nghiêm trọng nhất nếu sử dụng sai cách. Người bị ngộ độc sẽ xuất hiện những triệu chứng khó chịu trong dạ dày trước khi bị ngộ độc. Trường hợp ngộ độc do ăn tỏi đen rất hiếm xảy ra. Nhưng các bạn cũng nên chú ý nếu sử dụng tỏi đen mà gặp triệu chứng này.

Lưu ý khi sử dụng tỏi đen

Để tránh các tác dụng phụ, bạn nên lưu ý một số liều lượng sử dụng tỏi đen đúng cách như sau:

- Người bình thường sử dụng không quá 20g tỏi đen/1 ngày ( tương đương 3 củ tỏi đen ). Người bình thường có thể ăn tỏi đen vào bất cứ lúc nào, nhưng ăn tốt nhất trước bữa ăn 30 phút.

- Trẻ em dưới 6 tuổi sử dụng không quá 10g/ ngày, ăn nhiều có thể bị táo bón.

- Khi dùng rượu ngâm tỏi đen, không nên dùng quá 30ml mỗi ngày, sẽ dẫn tới thừa chất do cơ thể không hấp thụ hết.

- Phụ nữ mang thai nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng tỏi đen.

Theo Healthline, CNN Health