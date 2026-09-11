Loại thực phẩm "trường thọ" giàu kali hơn chuối: Người Nhật gọi là "thịt không xương", nhiều người đang xem nhẹ

Loại thực phẩm này xuất hiện khá phổ biến trên bàn ăn. Không chỉ giàu protein, nó còn cung cấp nhiều chất xơ, kali và folate, nhưng nhiều người vẫn chỉ coi đây là món ăn vặt hoặc món nhậu.

Mùa hè, tại các quán nướng, quán ăn bình dân không khó để bắt gặp một đĩa đậu nành non luộc. Những quả đậu xanh còn nguyên vỏ được luộc chín, rắc thêm chút muối rồi tách hạt ăn. Vì quá quen thuộc, nhiều người chỉ xem đây là món ăn kèm, không phải là món ăn chính.

Tuy nhiên, xét về dinh dưỡng, đậu nành non lại có nhiều điểm đáng chú ý. Loại đậu này vừa có đặc điểm của một loại rau, vừa sở hữu hàm lượng protein nổi bật của nhóm đậu nành. Bên cạnh đó, nó còn cung cấp chất xơ, kali và folate.

Theo dữ liệu được bài viết dẫn từ USDA, 100 g đậu nành non đã nấu chín chứa khoảng 11,9 g protein, trong khi cùng lượng trứng gà luộc cung cấp khoảng 12,6 g protein.

Như vậy, xét trên cùng trọng lượng, lượng protein của hai thực phẩm này khá tương đương. Đậu nành non cũng cung cấp khoảng 5,2 g chất xơ và 436 mg kali/100 g, cùng lượng folate đáng kể.

Protein gần bằng trứng, phù hợp để đa dạng hóa nguồn đạm

Khi bước vào tuổi trung niên và cao tuổi, bên cạnh việc kiểm soát cân nặng, duy trì khối lượng và sức mạnh cơ bắp cũng là vấn đề cần được quan tâm.

Protein đóng vai trò quan trọng trong quá trình duy trì và phát triển cơ bắp. Đây cũng là dưỡng chất cần thiết cho chức năng miễn dịch, sửa chữa mô và quá trình tổng hợp enzyme, hormone.

Tuy nhiên, khẩu phần ăn của người cao tuổi đôi khi lại thiếu protein. Một số người có thói quen ăn uống khá đơn giản như cháo, mì, cơm và rau, trong khi lượng thực phẩm giàu protein như trứng, cá, sữa, thịt hoặc các loại đậu lại chưa đủ.

Đậu nành non có thể trở thành một lựa chọn để bổ sung và đa dạng hóa nguồn protein thực vật.

Theo USDA, 100 g đậu nành non nấu chín chứa khoảng 11,9 g protein, gần với mức 12,6 g protein trong 100 g trứng luộc. Tuy nhiên, không nên hiểu rằng hai loại thực phẩm này hoàn toàn tương đương về dinh dưỡng.

Protein động vật và protein thực vật có sự khác biệt về thành phần axit amin cũng như khả năng tiêu hóa và sử dụng trong cơ thể.

Dù vậy, đậu nành được đánh giá là một trong những nguồn protein thực vật có chất lượng tương đối tốt. Việc luân phiên đậu nành cùng trứng, cá, sữa và thịt có thể giúp chế độ ăn đa dạng hơn.

Đây cũng là một trong những lý do Hướng dẫn chế độ ăn uống dành cho cư dân Trung Quốc năm 2022 khuyến nghị tăng cường sử dụng đậu nành và các sản phẩm từ đậu nành.

Kali cao, nhưng không nên vì thế mà ăn thật nhiều

Một điểm đáng chú ý khác của đậu nành non là hàm lượng kali. Theo số liệu được bài viết dẫn, 100 g đậu nành non nấu chín cung cấp khoảng 436 mg kali, cao hơn lượng kali thường được nhắc đến trong 100 g chuối.

Kali là khoáng chất thiết yếu, tham gia vào nhiều chức năng của cơ thể, trong đó có duy trì cân bằng dịch, hoạt động của cơ bắp và hệ thần kinh.

Một chế độ ăn có đủ kali, đồng thời kiểm soát lượng natri, nhìn chung có lợi cho sức khỏe tim mạch và huyết áp ở người khỏe mạnh.

Tuy nhiên, điều này không có nghĩa cứ ăn nhiều đậu nành non là càng tốt. Người mắc bệnh thận hoặc được bác sĩ yêu cầu kiểm soát kali cần đặc biệt chú ý đến khẩu phần và nên tham khảo ý kiến chuyên môn trước khi tăng lượng thực phẩm giàu kali.

Ăn đậu nành non thế nào để có lợi hơn?

Cách chế biến cũng ảnh hưởng đến giá trị của món ăn. Đậu nành non luộc hoặc hấp là lựa chọn tương đối đơn giản. Tuy nhiên, nếu chế biến với quá nhiều muối, đặc biệt khi món ăn thường xuất hiện trên bàn nhậu cùng các thực phẩm mặn khác, tổng lượng natri trong bữa ăn có thể tăng lên đáng kể.

Do đó, thay vì coi đậu nành non đơn thuần là món ăn kèm bia rượu, có thể đưa loại đậu này vào bữa ăn hằng ngày với khẩu phần phù hợp.Có thể kết hợp đậu nành non với rau xanh, ngũ cốc nguyên hạt, trứng, cá hoặc các nguồn protein khác để tạo thành bữa ăn cân đối.

Đậu nành non không phải "thực phẩm trường thọ" theo nghĩa có thể kéo dài tuổi thọ. Tuy nhiên, với hàm lượng protein thực vật, chất xơ, kali và folate đáng kể, đây là một thực phẩm đáng có mặt thường xuyên hơn trong chế độ ăn đa dạng, thay vì chỉ xuất hiện trên bàn nhậu.

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(Nguồn: Sohu)