"Loại thịt tốt nhất thế giới" chứa đầy vitamin, khoáng chất, tăng cường miễn dịch: Người Việt rất chuộng mỗi mùa hè

Nhiều người cứ cần bồi bổ, tăng cường miễn dịch là tìm đến thịt bò. Tuy nhiên, sự thật là thịt bò không phải "ứng cử viên sáng giá" nhất cho sức khỏe, nhất là vào mùa hè nắng nóng.

Vào mùa hè, nắng nóng khiến cơ thể liên tục mất nước và đổ mồ hôi. Đi kèm với đó là cảm giác chán ăn, mệt mỏi, hệ miễn dịch suy giảm rõ rệt. Nhiều người có xu hướng bỏ bữa hoặc chỉ ăn rau cháo qua ngày cho mát. Đây là một sai lầm dinh dưỡng cực kỳ nghiêm trọng! Các chuyên gia y tế cảnh báo, nắng nóng làm tăng tốc độ dị hóa, khiến cơ thể tiêu hao protein mạnh mẽ hơn. Nếu không bù đắp đủ lượng đạm cần thiết, cơ bắp sẽ bị suy nhược, hệ miễn dịch suy yếu và cơ thể lập tức gục ngã trước các đợt dịch bệnh mùa hè.

Mùa hè khiến nhiều người mệt mỏi, chán ăn (Ảnh minh họa)

Giữa lúc cơ thể cần đạm nhưng hệ tiêu hóa lại mệt mỏi, Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên hợp quốc (FAO) đã vinh danh một loại thực phẩm vàng. Nhiều chuyên gia quốc tế thậm chí còn xếp nó vào nhóm “loại thịt tốt nhất thế giới” vì sở hữu bảng thành phần hoàn hảo giúp tái tạo năng lượng cực nhanh. Thật bất ngờ, đây lại là món ăn vô cùng quen thuộc và được người Việt cực kỳ săn đón trong mâm cơm ngày hè.

Siêu thực phẩm giải nhiệt: Giàu protein chất lượng cao, ít béo bão hòa

Cái tên được các chuyên gia y tế đánh giá cao nhất chính là thịt gia cầm, mà đại diện phổ biến nhất là thịt gà và thịt vịt. Đối với người Việt, một đĩa gà luộc xé phay bóp thấu hay một bát vịt nấu chao, vịt om sấu thanh mát luôn là linh hồn của mâm cơm giải nhiệt.

Theo báo cáo trên Tạp chí Nghiên cứu Gia cầm Thế giới, thịt gia cầm phần lớn được phân loại là thịt trắng. Đặc điểm ưu việt của loại thịt này là chứa hàm lượng protein chất lượng cao, cung cấp đầy đủ 9 axit amin thiết yếu cần thiết để xây dựng tế bào, nâng cao thể trạng nhưng lại sở hữu lượng chất béo bão hòa cực thấp. Lượng chất béo không bão hòa của gia cầm chủ yếu tập trung ở phần da, giúp người ăn cực kỳ dễ dàng loại bỏ trước khi chế biến để bảo vệ hệ tim mạch.

Chuyên gia Giovanni Corsello (Đại học Palermo, Ý) phân tích thêm, thịt gia cầm có cấu trúc collagen thấp nên sợi thịt rất mềm, dễ tiêu hóa và hấp thụ hơn nhiều so với các loại thịt đỏ như bò, cừu, lợn. Vào mùa hè, khi hệ tiêu hóa dễ bị trì trệ do nắng nóng, một nguồn đạm dễ dung nạp như thịt gia cầm chính là chiếc phao cứu sinh cho dạ dày.

Lá chắn miễn dịch tự nhiên và khả năng chống lại bệnh tật từ thịt gia cầm

Thịt gia cầm được đánh gía tốt cho sức khỏe nhất trong các loại thịt nếu ăn đúng cách (Ảnh minh họa)

Không chỉ là món ăn giải nhiệt, thịt gia cầm còn là một kho tàng vitamin và khoáng chất quý giá để củng cố hàng rào bảo vệ cơ thể. Các nghiên cứu dịch tễ học trên thế giới đã chứng minh việc ăn thịt gia cầm đều đặn trong một chế độ ăn nhiều rau xanh giúp giảm đáng kể nguy cơ thừa cân, béo phì, bệnh tim mạch và tiểu đường tuýp 2.

Bác sĩ Poonam Sachdev (Mỹ) cho biết, thịt gia cầm chứa hàm lượng lớn sắt, niacin, kẽm và đặc biệt là selen. Đây đều là những vi chất cốt lõi giúp kích hoạt hệ thống miễn dịch hoạt động mạnh mẽ, thúc đẩy quá trình trao đổi chất và tăng cường chức năng não bộ. Do chứa rất ít các chất làm tăng nguy cơ mắc ung thư đặc trưng của thịt đỏ (như myoglobin và sắt heme), thịt trắng được y học công nhận là có tác dụng bảo vệ và trung tính đối với nguy cơ mắc các bệnh ung thư đường tiêu hóa.

Từ xa xưa, y học cổ truyền cũng như y học hiện đại đều khuyến khích sử dụng các món ăn từ gà, vịt như một liệu pháp hỗ trợ điều trị các bệnh đường hô hấp, cảm lạnh thông thường rất hiệu quả trong mùa hè.

"Không có loại thịt tốt nhất, chỉ có cách ăn thông minh nhất"

Dù thịt gia cầm mang lại vô vàn lợi ích, các chuyên gia y khoa vẫn nhấn mạnh một nguyên tắc cốt lõi: Không có một loại thịt nào là hoàn hảo tuyệt đối cho mọi mục đích, sức khỏe phụ thuộc hoàn toàn vào cách chúng ta lựa chọn và chế biến. Vì vậy, dù ăn thịt vào mùa hè hay bất cứ thời điểm nào, bạn nên nhớ 4 điều quan trọng:

- Chọn thịt tùy thuộc vào nhu cầu cơ thể: Nếu mục tiêu của bạn là tăng cơ, giảm cân hoặc bảo vệ tim mạch, thịt gia cầm bỏ da (đặc biệt là ức gà) là sự lựa chọn số một. Tuy nhiên, nếu bạn đang bị thiếu máu do thiếu sắt, thịt đỏ nạc (như thăn bò, thịt dê) lại là nguồn cung cấp sắt heme dễ hấp thụ nhất. Thậm chí, gan động vật mới là "nhà máy vitamin" chứa lượng vitamin A và B12 khổng lồ, nhưng lại được khuyến cáo không nên ăn quá nhiều để tránh ngộ độc vitamin A (đặc biệt là phụ nữ mang thai).

Tùy vào nhu cầu và thời điểm sẽn có các loại thịt phù hợp khác nhau (Ảnh minh họa)

- Ăn đủ mới tốt cho sức khỏe: Dù thịt gia cầm rất tốt cho hệ miễn dịch nhưng việc ăn quá mức sẽ gây quá tải cho gan và thận, do đó bạn cần tuân thủ nghiêm ngặt định lượng chuẩn y khoa. Đối với gia cầm, các chuyên gia khuyến nghị lượng tiêu thụ lý tưởng cho một người trưởng thành chỉ nên giới hạn tối đa 300g mỗi tuần. Riêng với thịt đỏ, bạn cần kiểm soát không quá 70g mỗi ngày sau khi nấu chín để tránh nguy cơ mắc bệnh tim mạch và ung thư đại trực tràng.

- Chiến thuật chế biến lành mạnh: Để thịt gia cầm phát huy tối đa công dụng trong mùa hè, chuyên gia khuyên bạn nên nướng, luộc hoặc hấp thay vì chiên rán ngập dầu mỡ. Hãy chủ động loại bỏ phần da chứa nhiều chất béo xấu trước khi nấu. Đồng thời, tuyệt đối không rửa thịt sống dưới vòi nước để tránh vi khuẩn bắn ra xung quanh gây ngộ độc thực phẩm; thay vào đó hãy nấu chín kỹ cho đến khi thịt không còn màu hồng.

Dù là thịt gia cầm hay thịt gì, chế biếm thanh đạm vẫn tốt hơn cho sức khỏe (Ảnh minh họa)

- Hạn chế thịt chế biến sẵn: Xúc xích, giăm bông, thịt xông khói là những thứ cần tránh xa vì chúng chứa hàm lượng muối và chất bảo quản cực cao, làm tăng nguy cơ ung thư đại trực tràng và cao huyết áp.

Mùa hè này, hãy biến những đĩa thịt gia cầm thanh mát thành món ngon tròn sức khỏe cả gia đình bằng cách ăn uống đa dạng. Nhớ kết hợp nhiều rau xanh và lắng nghe chính xác nhu cầu từ cơ thể của bạn!