Loại rau mọc dại, nhiều protein gấp 6 lần đậu nành: Tiếc là người Việt chỉ dùng để nuôi lợn, gà

Loại rau này đã được Cơ quan An toàn Thực phẩm châu Âu (EFSA) chính thức phê duyệt vào danh mục rau tươi và rau chế biến tại Liên minh châu Âu (EU) vào tháng 2 vừa qua. Tại Việt Nam, loại rau này mọc dại nhiều ở các ao, hồ nước ngọt. Thế nhưng, người dân mới chỉ lấy về để nuôi gia súc, gia cầm. Đó chính là bèo tấm!

Bèo tấm chính thức được phê duyệt vào danh mục rau tươi và rau chế biến tại Liên minh châu Âu (EU) (Ảnh: Landish).



"Siêu thực phẩm" trong tương lai

Sở dĩ bèo tấm được coi là "siêu thực phẩm" trong tương lai là do nó có thành phần dinh dưỡng vô cùng ấn tượng. Trước hết, loại rau nhỏ bé này có chứa hàm lượng protein cao bất ngờ.

Khi nhắc tới thực phẩm giàu protein, nhiều người nghĩ ngay tới thịt hoặc các loại đậu, như đậu nành. Trên thực tế, protein trong đậu nành cao hơn hẳn so với các loại thịt thông dụng.

Theo dữ liệu từ Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ , trong 100g đậu nành có 36g protein. Con số này cao hơn hẳn so với lượng protein trong 100g thịt bò (26g) và thịt lợn (27g). Tuy nhiên, công bố của Đại học Wageningen (Hà Lan) về lượng protein trong bèo tấm đã gây bất ngờ cho cả thế giới.

Mô hình nuôi trồng bèo tấm (Ảnh: Landish).

Theo đó, các nhà khoa học của trường đại học danh tiếng tại Hà Lan này cho biết lượng protein trong bèo tấm cao gấp 6 lần so với đậu nành. Lượng protein này chiếm tới 43 - 45% trọng lượng khô của bèo tấm. Đây là con số rất cao so với nhiều loại rau xanh hiện nay.

Một điều đặc biệt hơn nữa đó là protein của bèo tấm là protein hoàn chỉnh, bao gồm đủ 9 loại axit amin thiết yếu mà cơ thể con người không thể tự tổng hợp. Trong số các axit amin đó, bèo tấm có chứa lượng BCAA rất cao. Đây là một loại axit amin được đánh giá cao nhờ vai trò của chúng trong việc xây dựng cơ bắp. Trước đó, đậu nành là loại protein thực vật duy nhất nổi bật với thành phần axit amin hoàn chỉnh.

Không chỉ giàu protein, bèo tấm còn chứa rất nhiều khoáng chất như sắt, kẽm, magiê, canxi, phốt pho. Theo ước tính, 20% trọng lượng của bèo tấm là khoáng chất còn 35% trọng lượng là carbohydrate.

Bột bèo tấm (Ảnh: Plain Nutrition).

Trong bèo tấm cũng có rất nhiều chất chống oxy hóa quý giá và các vitamin, đặc biệt là vitamin B12. Loại vitamin này rất hiếm gặp trong thực vật. Cụ thể, trong 100g bèo tấm khô có thể cung cấp tới 750% lượng vitamin B12 cần thiết mỗi ngày. Đáng lưu ý, vitamin B12 trong bèo tấm có hoạt tính sinh học. Điều đó có nghĩa là nó có thể được hấp thụ và sử dụng hiệu quả hơn.

Bèo tấm cũng rất giàu chất xơ và prebiotic, giúp thúc đẩy hệ vi sinh đường ruột khỏe mạnh. Trong bèo tấm cũng chứa các axit béo thiết yếu như omega 3.

Bèo tấm - loại rau "giải cứu thế giới"

Bên cạnh giá trị dinh dưỡng vượt trội, bèo tấm còn được coi là loại rau "giải cứu thế giới" trước những tác động của môi trường đe dọa tới an ninh lương thực.

Hệ thống lương thực toàn cầu đang phải đối mặt với những thách thức ngày càng gia tăng, bao gồm tình trạng khan hiếm đất, biến đổi khí hậu và nhu cầu về các nguồn protein bền vững hơn. Cơ quan An toàn Thực phẩm Châu Âu (EFSA) đã phê duyệt bèo tấm để tiêu thụ tại EU, sau gần mười năm nghiên cứu chuyên sâu do Đại học Wageningen dẫn đầu. Sự phê duyệt này đánh dấu một bước tiến quan trọng trong quá trình chuyển đổi sang nguồn protein thực vật để giảm thiểu tác động đến môi trường.

Một món ăn có sử dụng bèo tấm làm rau (Ảnh: Đại học Wageningen).

Ngoài ra, bèo tấm còn có một số ưu điểm:

Tăng trưởng hiệu quả: Tốc độ tăng trưởng theo cấp số nhân của chúng cho phép đạt năng suất cao trong không gian nhỏ, đặc biệt là khi trồng theo lớp chồng lên nhau.

Tính bền vững: Vì chúng mọc trên mặt nước nên không cần đất nông nghiệp, giúp giảm nạn phá rừng và thoái hóa đất.

Tiêu thụ ít tài nguyên: Chúng cần ít nước hơn so với các loại cây trồng truyền thống.

Bèo tấm đã "lên bàn ăn" từ lâu

Thực tế, bèo tấm đã được nhiều quốc gia trên thế giới sử dụng làm rau ăn từ lâu. Điển hình, tại Thái Lan, Campuchia hoặc Lào, bèo tấm được dùng trong nhiều món đặc sản địa phương.

Tại Israel, Singapore và Mỹ, bèo tấm được sử dụng để làm thành các thực phẩm dinh dưỡng như bột protein, sữa hạt,...

Chiết xuất từ bèo tấm cũng được Nhật Bản, Hàn Quốc và Mỹ ứng dụng để sản xuất sản phẩm tăng miễn dịch, chống viêm.

Hương vị của bèo tấm được cho là giống với các loại hạt, vị bùi, giòn. Hiện, các nhà nghiên cứu đang khám phá ra các cách để đưa bèo tấm vào chế độ ăn uống hàng ngày. Theo đó, bèo tấm có thể được sử dụng ở dạng tươi hoặc đông lạnh; kết hợp vào thực phẩm như mì ống, bánh mì kẹp thịt chay; và sử dụng trong công thức nấu ăn của các nhà hàng để giúp người tiêu dùng làm quen với hương vị và lợi ích của loại rau này.

Tổng hợp