Phát hiện bất ngờ: Hàng nghìn hạt vi nhựa có thể "ẩn náu" trong loại thực phẩm này

Một nghiên cứu mới từ Đại học Plymouth (Anh) phát hiện hàng nghìn hạt vi nhựa siêu nhỏ có thể “ẩn náu” trong các bộ phận ăn được của rau củ.

Hạt vi nhựa “ẩn náu” trong rau củ

Các nhà nghiên cứu phát hiện hạt vi nhựa có thể 'ẩn náu' trong rau củ (Ảnh" Shutterstock).

Hạt vi nhựa có thể được tìm thấy ở hầu hết mọi nơi trên Trái Đất, từ rãnh đại dương sâu nhất thế giới Mariana đến đỉnh Everest. Tuy nhiên, cho đến nay, sự có mặt của chúng trong rau củ quả vẫn còn là một bí ẩn.

Trong nghiên cứu của mình, nhóm các nhà khoa học của Đại học Plymouth (Anh) đặt mục tiêu tìm hiểu cách các hạt vi nhựa có thể được hấp thụ vào rau củ trong quá trình phát triển. Họ đã sử dụng củ cải để làm thí nghiệm. Cụ thể, họ cho rễ củ cải tiếp xúc với dung dịch chứa hạt vi nhựa trong hệ thống thủy canh. Sau 5 ngày, kết quả cho thấy những hạt vi nhựa có kích thước siêu nhỏ, thậm chí chỉ bằng một phần triệu centimet, đã vượt qua lớp chắn tự nhiên của rễ củ cải và xâm nhập vào phần thịt củ ăn được.

Theo đó, khoảng 25% lượng hạt vi nhựa đã tích tụ tại phần rễ có thể ăn được của củ cải, trong khi 10% hạt vi nhựa thậm chí còn “đi” xa hơn, len lỏi vào cả phần chồi non của cây.

Các nhà khoa học cho biết, mặc dù nghiên cứu của họ chỉ tập trung vào củ cải nhưng nhiều loại rau củ khác cũng có thể bị ảnh hưởng tương tự nếu được trồng trong môi trường đất, nước có ô nhiễm hạt vi nhựa.

Tiến sĩ Nathaniel Clark, tác giả chính của nghiên cứu, cảnh báo: “Hạt vi nhựa có khả năng ‘ẩn náu’ trong nhiều loại nông sản đang được trồng khắp thế giới”.

Tiến sĩ Clark giải thích: “Trong rễ cây có một ‘bộ lọc’ gọi là dải Casparian. Bộ phận này có chức năng chọn lọc chất dinh dưỡng cần thiết và chặn lại những chất độc hại. Đây là lần đầu tiên một nghiên cứu chứng minh rằng các hạt vi nhựa có thể vượt qua ‘bộ lọc’ đó, tích tụ bên trong các bộ phận khác của cây và trong bất kỳ cá thể nào tiêu thụ chúng”.

Trước đó, sử dụng các kỹ thuật tương tự, các nhà nghiên cứu cũng tìm thấy bằng chứng về các hạt vi nhựa trong nhiều loài động vật thân mềm và cá.

Hạt vi nhựa cũng đã được tìm thấy trong nhiều loại cá (Ảnh minh họa).

Giáo sư Richard Thompson, một tác giả khác của nghiên cứu, cho biết: “Ở một mức độ nào đó, những phát hiện này không có gì đáng ngạc nhiên. Xét cho cùng, trong tất cả các nghiên cứu trước đây, chúng tôi đã tìm thấy hạt vi nhựa ở mọi nơi chúng tôi tìm kiếm”.

“Tuy nhiên, nghiên cứu này cung cấp bằng chứng rõ ràng rằng các hạt vi nhựa trong môi trường không chỉ có thể tích tụ trong hải sản mà còn trong rau. Nghiên cứu này giúp chúng ta hiểu biết sâu sắc hơn về những nguồn có thể chứa hạt vi nhựa và những tác động có hại tiềm ẩn của hạt vi nhựa đối với sức khỏe con người”, giáo sư Thompson nhấn mạnh.

Hạt vi nhựa nguy hiểm thế nào?

Hiện nay, nghiên cứu tìm hiểu về ảnh hưởng của hạt vi nhựa đến sức khỏe con người vẫn còn ở giai đoạn sơ khai, nhưng ngày càng có nhiều bằng chứng cho thấy chúng có thể gây hại.

Giới khoa học lo ngại rằng sự tích tụ của hạt vi nhựa có thể gây tổn hại đến các mô trong cơ thể. Một số nghiên cứu trên loài gặm nhấm cho thấy sự tích tụ hàm lượng hạt vi nhựa cao trong cơ thể có thể gây tổn thương các cơ quan, bao gồm ruột, phổi, gan và hệ thống sinh sản.

Ở người, các nghiên cứu ban đầu đã chỉ ra mối liên hệ tiềm ẩn giữa việc tích tụ nhiều hạt vi nhựa và các tình trạng như bệnh tim mạch và ung thư ruột.

Nguồn: Daily Mail