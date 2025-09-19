3 thói quen buổi tối có thể khiến huyết áp tăng vọt: Nếu có cần bỏ ngay kẻo đột quỵ sớm "tìm đến"

Huyết áp cao từ lâu đã được cảnh báo là “kẻ giấu mặt” đứng sau hàng loạt biến cố tim mạch nghiêm trọng và cả đột quỵ. Theo Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ, đột quỵ là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong và tàn phế nặng nề, trong đó phần lớn các ca đột quỵ lần đầu đều có liên quan trực tiếp đến huyết áp cao.

Huyết áp cao làm tổn thương động mạch trên khắp cơ thể, khiến mạch máu dễ vỡ hoặc bị tắc nghẽn. Khi các động mạch trong não bị yếu đi hoặc bị tắc nghẽn, nguy cơ đột quỵ sẽ tăng cao. Chính vì vậy, việc kiểm soát huyết áp được coi là yếu tố then chốt trong phòng ngừa đột quỵ.

Sự nguy hiểm của tăng huyết áp vào ban đêm

Tăng huyết áp vào ban đêm có thể nguy hiểm hơn tăng huyết áp vào ban ngày (Ảnh minh họa).

Tăng huyết áp vào ban đêm còn nguy hiểm hơn tăng huyết áp vào ban ngày vì tình trạng này thường không được phát hiện. Times of India thông tin, nhiều nghiên cứu cho thấy việc tăng huyết áp vào ban đêm sẽ khiến cơ thể mất đi khoảng thời gian để nghỉ ngơi, phục hồi tự nhiên. Điều này cũng sẽ khiến tim và mạch máu luôn trong tình trạng căng thẳng. Đại học Oxford (Anh) công bố nghiên cứu cho thấy: Khi tim và động mạch không được nghỉ ngơi đúng cách, quá trình tổn thương mạch máu sẽ diễn ra nhanh hơn, từ đó tăng nguy cơ đột quỵ và các bệnh về tim mạch.

Ngoài ra, tăng huyết áp vào ban đêm còn làm tăng nguy cơ tổn thương thận và khiến bệnh tiểu đường trầm trọng hơn.

3 thói quen buổi tối làm huyết áp tăng vọt

Times of India thông tin, thông thường huyết áp sẽ có khuynh hướng cao hơn vào buổi sáng và thấp hơn vào buổi tối. Tuy nhiên, việc duy trì 3 thói quen xấu dưới đây vào buổi tối lại có thể khiến huyết áp tăng cao bất thường.

1. Ăn tối muộn hoặc ăn tối với nhiều món mặn

Ăn tối muộn có thể gây hại cho huyết áp (Ảnh minh họa).

Theo Hiệp hội Tim mạch châu Âu, những người ăn bữa tối sau 19 giờ dễ gặp tình trạng huyết áp tăng đột biến vào ban đêm. Đặc biệt, các món ăn nhiều muối còn khiến tình hình nghiêm trọng hơn.

Ăn nhiều muối làm tăng huyết áp vì natri trong muối khiến cơ thể giữ nước nhiều hơn, làm tăng thể tích máu và áp lực lên thành mạch. Lượng máu tăng làm tim phải bơm mạnh hơn, gây căng thẳng và tăng huyết áp.

Ngoài ra, natri còn làm co mạch máu và tăng cường sự nhạy cảm của hệ tim mạch, thận với adrenaline, một hormone gây tăng huyết áp.

2. Uống rượu, cà phê hoặc nước tăng lực trước khi ngủ

Uống rượu trước khi đi ngủ có thể gây tăng huyết áp vào ban đêm (Ảnh minh họa).

Cà phê và nước tăng lực chứa caffeine. Đây là một chất kích thích có thể làm tăng nhịp tim và khiến mạch máu co lại, huyết áp tăng lên tạm thời. Nếu sử dụng các loại đồ uống này trước khi đi ngủ, các tác động trên sẽ càng mạnh, từ đó làm rối loạn giấc ngủ và tăng huyết áp.

Ngoài cà phê và nước tăng lực, việc uống rượu trước khi đi ngủ cũng có thể khiến huyết áp tăng vào ban đêm. Rượu ban đầu có thể gây giãn mạch nhưng ngay sau đó lại khiến cơ thể giải phóng hormone căng thẳng như norepinephrine, khiến mạch co lại và có thể làm tăng huyết áp. Không những vậy, rượu còn làm giấc ngủ chập chờn, khiến chỉ số huyết áp ban đêm và sáng hôm sau có thể cao hơn bình thường.

Nói cách khác, tất cả các loại đồ uống này không chỉ trực tiếp kích thích thần kinh, tim mạch mà còn gián tiếp làm huyết áp tăng thông qua việc phá vỡ giấc ngủ.

3. Hút thuốc lá

Hút thuốc lá có thể làm tăng huyết áp, dễ dẫn đến nhồi máu cơ tim và đột quỵ (Ảnh minh họa).

Nicotine trong thuốc lá là chất kích thích mạnh, ngay lập tức có thể làm tăng nhịp tim, khiến mạch máu co lại và huyết áp tăng lên.

Theo thông tin từ Healthline, chỉ hút một điếu thuốc lá cũng có thể làm huyết áp và nhịp tim tăng ngay lập tức và mất khoảng 20 phút, các chỉ số này mới trở lại bình thường. Những đợt tăng huyết áp tạm thời lặp lại nhiều lần có thể làm tổn thương mạch máu.

Nguyên nhân là do nicotine trong thuốc lá kích hoạt hệ thần kinh giao cảm (cơ quan kiểm soát phản ứng của cơ thể với căng thẳng). Điều này có thể khiến máu dồn nhiều đến cơ, nhịp tim và khiến huyết áp tăng cao. Nếu tình trạng này xảy ra thường xuyên, thành động mạch sẽ dần bị tổn thương, làm tăng nguy cơ mắc các bệnh tim mạch nghiêm trọng.

Ngoài ra, hút thuốc lá còn thúc đẩy sự tích tụ mảng bám trong lòng động mạch (xơ vữa động mạch), dễ dẫn đến nhồi máu cơ tim và đột quỵ. Đáng chú ý, huyết áp cao có thể khiến quá trình xơ vữa diễn ra nhanh hơn.

Theo Times of India, nếu bạn bị đau đầu vào buổi sáng, ngủ kém, mệt mỏi vào ban ngày, hoặc có huyết áp ban ngày bình thường nhưng vẫn cảm thấy không khỏe, có thể bạn đang bị tăng huyết áp vào ban đêm. Lúc này, hãy đi khám chuyên khoa để được khám và tư vấn chi tiết. Đồng thời, có thể sử dụng máy đo huyết áp lưu động để đo huyết áp trong 24 giờ. Bạn cũng có thể ghi lại nhật ký giấc ngủ để theo dõi các thói quen và tình trạng rối loạn giấc ngủ nếu có. Ngoài ra, cần duy trì các thói quen lành mạnh vào buổi tối, hạn chế chất kích thích trước khi đi ngủ.

Nguồn: Heart, Times of India, Healthline



