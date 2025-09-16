Huyết áp cao là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây ra đột quỵ và hàng loạt biến chứng nguy hiểm liên quan đến tim mạch như nhồi máu cơ tim. Các yếu tố như căng thẳng, lối sống thiếu lành mạnh và chế độ ăn uống không hợp lý có thể làm tăng huyết áp. Đặc biệt, lạm dụng rượu bia và muối là nguyên nhân phổ biến có thể khiến huyết áp tăng cao nhưng lại bị nhiều người bỏ qua.

Người Việt đang tiêu thụ rượu bia, muối vượt mức khuyến cáo

Người Việt đang dùng muối vượt mức khuyến cáo (Ảnh minh họa).

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) khuyến cáo: không có mức tiêu thụ rượu bia nào là hoàn toàn an toàn cho sức khỏe con người. Còn theo Hướng dẫn chế độ ăn uống hiện hành dành cho người Mỹ, phụ nữ không nên uống quá 1 ly rượu mỗi ngày và nam giới không quá 2 ly mỗi ngày. 1 ly rượu ở đây tương đương 350ml bia, 150ml rượu vang hoặc 45ml rượu mạnh.

Tuy nhiên, trên thực tế, WHO đánh giá mức tiêu thụ rượu bia của người Việt đang ở mức cao hơn nhiều so với mức trung bình của toàn cầu, thậm chí còn có xu hướng gia tăng. Cụ thể, vào năm 2010, một người Việt tiêu thụ trung bình 6,6 lít cồn nguyên chất, đến năm 2019 con số này tăng thành 9,3 lít. Mức tăng này cao gần gấp đôi so với mức trung bình của toàn cầu.

Ngoài rượu bia, người Việt cũng đang tiêu thụ lượng muối cao gần gấp đôi so với mức khuyến nghị của WHO. WHO khuyến cáo mỗi người trưởng thành chỉ nên ăn không quá 5g muối mỗi ngày. Tuy nhiên, người Việt lại đang tiêu thụ tới 9,4g muối mỗi ngày.

Vì sao lạm dụng rượu bia và muối lại có thể gây tăng huyết áp?

Lạm dụng rượu bia và muối có thể gây tăng huyết áp (Ảnh minh họa).

Về mối liên hệ giữa việc lạm dụng rượu bia và nguy cơ tăng huyết áp, các nghiên cứu khoa học chỉ ra rằng tiêu thụ rượu bia quá mức có thể gây viêm nhiễm trong cơ thể, làm tăng mức cortisol (hormone căng thẳng) và gây mất cân bằng hệ thần kinh trung ương. Tất cả những yếu tố này đều làm tăng huyết áp.

Theo Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ, khi chúng ta tiêu thụ quá nhiều muối, cơ thể sẽ giữ lại nước để cân bằng lượng muối trong máu. Việc này làm tăng thể tích máu, khiến tim phải bơm nhiều máu hơn để vận chuyển oxy và dưỡng chất đến các bộ phận trong cơ thể, từ đó làm tăng áp lực trong mạch máu.

Đồng thời, muối cũng có tác dụng làm co các mạch máu, làm cản trở dòng máu lưu thông trong động mạch. Khi mạch máu bị co lại, huyết áp sẽ tăng lên, gây áp lực lớn lên tim và các cơ quan khác.

Lời kết

Trước thực trạng người Việt đang tiêu thụ quá nhiều muối và rượu bia, các chuyên gia khuyến cáo rằng cần phải có sự thay đổi trong thói quen ăn uống và sinh hoạt. Người dân cần chú ý đến mức độ tiêu thụ muối hàng ngày và nên hạn chế tối đa việc ăn các thực phẩm chế biến sẵn có nhiều muối. Thay vì uống rượu bia, có thể thay thế bằng các đồ uống lành mạnh như nước trái cây, trà xanh,...

Bên cạnh đó, việc thăm khám sức khỏe định kỳ và theo dõi huyết áp là rất quan trọng để phát hiện sớm các vấn đề tim mạch, từ đó có biện pháp điều trị kịp thời.

Nguồn: Health, WHO