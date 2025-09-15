Đột quỵ rất "sợ" 7 điều này: Nếu có tất cả thì xin chúc mừng!

Theo thông tin từ Daily Mail, đột quỵ là nguyên nhân gây tử vong đứng thứ hai trên toàn cầu. Đột quỵ được ví như “sát thủ thầm lặng” bởi nó có thể cướp đi sinh mạng chỉ trong tích tắc hoặc để lại những di chứng nặng nề như liệt nửa người, mất ngôn ngữ, suy giảm trí nhớ.

Theo Siobhan Mclernon, giảng viên cao cấp ngành điều dưỡng người lớn tại Đại học London South Bank (Anh), đồng thời là cựu y tá hồi sức thần kinh, chỉ cần thực hiện 7 điều đơn giản dưới đây, bạn có thể giảm đáng kể nguy cơ đột quỵ.

7 điều giúp phòng ngừa đột quỵ hiệu quả

1. Nói không với thuốc lá và thuốc lá điện tử

Muốn phòng tránh đột quỵ, hãy nói không với thuốc lá, bao gồm cả thuốc lá điện tử (Ảnh minh họa).

“Điều quan trọng nhất để cải thiện sức khỏe não bộ và phòng ngừa nguy cơ đột quỵ là không hút thuốc lá, bao gồm cả thuốc lá điện tử”, bà Mclernon nhấn mạnh.

Theo đó, vị chuyên gia này giải thích các chất độc trong thuốc lá có thể làm tổn thương mạch máu não, giảm lượng oxy trong cơ thể. Hút thuốc lá cũng có thể khiến máu trở nên “đặc” hơn, từ đó dễ hình thành cục máu đông. Đây chính là nguyên nhân trực tiếp gây tắc mạch và dẫn tới đột quỵ.

Theo Medical News Today, người hút 20 điếu thuốc lá mỗi ngày có nguy cơ đột quỵ cao gấp 6 lần so với người không hút. Ngoài ra, thuốc lá còn thúc đẩy quá trình lão hóa não và làm tăng nguy cơ sa sút trí tuệ.

2. Kiểm soát tốt huyết áp và cholesterol

Kiểm soát tốt huyết áp giúp phòng ngừa đột quỵ (Ảnh minh họa).

Huyết áp cao làm thành động mạch căng và yếu đi, dễ tích tụ chất béo, hình thành mảng xơ vữa. Một nghiên cứu đăng trên JAMA vào năm 2020 chỉ ra, huyết áp cao hơn mức bình thường 10 mmHg làm tăng 20% nguy cơ đột quỵ do huyết khối và 31% nguy cơ đột quỵ do xuất huyết.

Cholesterol “xấu” LDL và triglyceride cao cũng khiến mạch máu dễ bị tắc nghẽn, làm tăng thêm nguy cơ đột quỵ. Theo Hiệp hội Đột quỵ Mỹ, chỉ số LDL cao có thể khiến nguy cơ đột quỵ tăng tới 10%.

Bà Mclernon khuyến cáo: “Nếu bạn trên 18 tuổi, hãy thường xuyên kiểm tra huyết áp để phát hiện sớm huyết áp cao và điều chỉnh lối sống, tránh để bệnh tiến triển âm thầm và gây ra những hậu quả nặng nề tới sức khỏe”.

3. Ổn định đường huyết

Hãy kiểm soát tốt đường huyết (Ảnh minh họa).

Đường huyết cao kéo dài là yếu tố có thể gây tổn thương mạch máu, thúc đẩy hình thành cục máu đông và di chuyển lên các mạch máu tại não. Lượng đường trong máu cao kéo dài còn thúc đẩy hình thành mỡ trong lòng mạch, gây hẹp hoặc tắc mạch não.

Theo bà Mclernon, để giảm đường huyết, mỗi người cần tập thể dục thường xuyên, ăn nhiều chất xơ, uống đủ nước, duy trì cân nặng hợp lý và quản lý căng thẳng. Vị chuyên gia này cũng cho hay, người mắc tiểu đường có nguy cơ đột quỵ cao gấp đôi so với người không mắc căn bệnh này.

4. Duy trì cân nặng ở mức độ vừa phải

Nên giữ cân nặng ở mức độ vừa phải (Ảnh minh họa).

Thừa cân làm gia tăng nguy cơ cao huyết áp, bệnh tim, tiểu đường tuýp 2. Tất cả các yếu tố này đều có thể làm tăng nguy cơ đột quỵ. Theo Tổ chức Đột quỵ Thế giới, thừa cân làm nguy cơ đột quỵ tăng 22%, còn béo phì khiến nguy cơ đột quỵ tăng tới 64%.

5. Có chế độ ăn lành mạnh

Những thực phẩm được ưu tiên trong chế độ ăn Địa Trung Hải (Ảnh minh họa).

Bà Mclernon khuyến nghị chế độ ăn Địa Trung Hải với nhiều rau củ, trái cây, các loại hạt, ngũ cốc nguyên hạt, cá, dầu ôliu nguyên chất có tác dụng giảm nguy cơ đột quỵ hiệu quả.

6. Tập thể dục đều đặn

Hãy cố gắng tập thể dục đều đặn (Ảnh minh họa).

Tập thể dục đều đặn là chìa khóa bảo vệ não và phòng ngừa nguy cơ đột quỵ. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) khuyến nghị người trưởng thành nên vận động ít nhất 150 phút/tuần với cường độ vừa phải, kèm các bài tập tăng sức mạnh cơ bắp 2 ngày/tuần.

Bà Mclernon nhấn mạnh: “Hãy duy trì thói quen tập thể dục 4 - 5 ngày mỗi tuần, thậm chí có thể tập mỗi ngày. Đừng tập dồn một buổi rồi bỏ tập trong thời gian dài”.

7. Ngủ đủ giấc

Ngủ đủ giấc giúp phòng ngừa đột quỵ (Ảnh minh họa).

Giấc ngủ kém chất lượng hoặc thiếu ngủ kéo dài liên quan mật thiết đến nguy cơ đột quỵ. Một nghiên cứu tại Đại học Alabama (Mỹ) trên 5.666 người trong 3 năm cho thấy, những ai ngủ dưới 6 tiếng mỗi đêm có nguy cơ đột quỵ cao gấp 4 lần so với người ngủ 7 - 8 tiếng mỗi đêm. Thế nhưng, ngủ quá nhiều cũng không tốt.

Các chuyên khuyến nghị mọi người cần duy trì lối sống năng động để nâng cao chất lượng giấc ngủ.

Nguồn: Daily Mail