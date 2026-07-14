Loại quả lọt top tốt nhất thế giới: Có ở Bắc Ninh, giá 200.000 đồng/kg, nhiều khách trả tiền để tham quan

Loại quả này không chỉ được đánh giá cao về giá trị dinh dưỡng mà còn khiến nhiều người sẵn sàng mua vé để vào tận vườn trải nghiệm.

Loại quả tốt nhất thế giới, nay trở thành đặc sản hút khách ở Bắc Ninh

Không phải loại quả nào cũng khiến du khách sẵn sàng trả tiền chỉ để được vào tận vườn ngắm nhìn, chụp ảnh và tự tay hái quả. Thế nhưng vài năm gần đây, một giống nho với những chùm quả tím đen sai trĩu đã trở thành điểm nhấn của nhiều khu vườn ở Bắc Ninh. Không chỉ có giá bán lên tới 200.000 đồng/kg, loại quả này còn được đánh giá cao về giá trị dinh dưỡng và ngày càng được người tiêu dùng ưa chuộng.

Một loại quả với những chùm trái tím đen sai trĩu đã trở thành điểm nhấn của nhiều khu vườn ở Bắc Ninh. (Ảnh: Báo Bắc Ninh)

Theo bảng xếp hạng 20 loại trái cây tốt cho sức khỏe do BBC Good Food công bố, nho đứng ở vị trí thứ 10 nhờ chứa nhiều chất chống oxy hóa, vitamin và các hợp chất có lợi cho sức khỏe. Nho Hạ Đen là giống nho đang được trồng thành công tại nhiều địa phương miền Bắc, trong đó có Bắc Ninh cũng được nhiều người yêu thích nhờ hương vị thơm ngon và chất lượng nổi bật.

Nho Hạ Đen có nguồn gốc từ Trung Quốc và được đưa vào Việt Nam trong những năm gần đây. Sau thời gian thử nghiệm, giống nho này thích nghi khá tốt với điều kiện khí hậu miền Bắc, sinh trưởng khỏe, ít sâu bệnh và cho năng suất cao nên nhanh chóng được nhiều nhà vườn lựa chọn.

Điểm nổi bật của nho Hạ Đen là những chùm quả lớn, màu tím đen bóng đẹp mắt. Khi chín, quả có vị ngọt thanh, giòn, hương thơm nhẹ. (Ảnh: Vpdpnongthonmoi)

Điểm nổi bật của nho Hạ Đen là những chùm quả lớn, màu tím đen bóng đẹp mắt. Khi chín, quả có vị ngọt thanh, giòn, hương thơm nhẹ và phần lớn rất ít hạt hoặc gần như không có hạt. Chính đặc điểm này khiến loại quả trở thành lựa chọn được nhiều gia đình yêu thích, đặc biệt là trẻ nhỏ và người lớn tuổi.

Hiện nho Hạ Đen được bán trên thị trường với giá khoảng 100.000–200.000 đồng/kg, tùy thời điểm và chất lượng. Dù mức giá cao hơn nhiều loại nho phổ thông, giống nho này vẫn có lượng khách ổn định nhờ được thu hoạch tươi ngay tại vườn.

Trồng một lần thu hoạch gần 20 năm, nhiều vườn kết hợp làm du lịch

Theo nhiều nhà vườn, nho Hạ Đen thuộc nhóm cây dễ chăm sóc nếu được trồng trên nền đất cao ráo và có hệ thống thoát nước tốt. Cây chịu hạn khá tốt nhưng rất nhạy cảm với tình trạng ngập úng kéo dài, vì vậy khâu làm luống và thoát nước luôn được chú trọng.

Nho Hạ Đen thuộc nhóm cây dễ chăm sóc nếu được trồng trên nền đất cao ráo và có hệ thống thoát nước tốt. (Ảnh: Thành ủy Hà Nội)

Sau khoảng 8–10 tháng trồng, cây bắt đầu cho bói quả. Từ năm thứ hai trở đi, nho bước vào giai đoạn khai thác ổn định với khoảng hai vụ mỗi năm, thường rơi vào tháng 3 và tháng 6 tùy điều kiện thời tiết cũng như kỹ thuật xử lý ra hoa. Nếu được chăm sóc đúng cách, một vườn nho có thể khai thác liên tục từ 15–20 năm, mang lại nguồn thu ổn định cho người trồng.

Để tạo ra những chùm nho đẹp, người trồng phải tỉa bớt những quả nhỏ, méo hoặc phát triển kém ngay từ khi còn non. Nhờ vậy, khi thu hoạch, các chùm nho có hình thức đồng đều, quả to, đẹp và đạt chất lượng cao hơn.

Ngoài bán quả tươi, nhiều vườn nho ở Bắc Ninh còn phát triển mô hình du lịch trải nghiệm. (Ảnh: Youtube)

Ngoài bán quả tươi, nhiều vườn nho ở Bắc Ninh còn phát triển mô hình du lịch trải nghiệm. Vào mùa thu hoạch, du khách có thể mua vé vào vườn để đi dạo dưới những giàn nho phủ kín, tìm hiểu quy trình chăm sóc, trực tiếp cắt những chùm nho chín và thưởng thức ngay tại chỗ. Không gian xanh mát cùng những giàn nho sai quả cũng trở thành địa điểm được nhiều gia đình và bạn trẻ lựa chọn để chụp ảnh.

Bên cạnh nho tươi, các nhà vườn còn bán cây giống, siro nho, rượu nho và một số sản phẩm chế biến khác nhằm gia tăng giá trị cho loại cây trồng này. Mô hình kết hợp giữa sản xuất nông nghiệp và du lịch trải nghiệm đang góp phần giúp nho Hạ Đen trở thành một trong những đặc sản nổi bật của Bắc Ninh.

Không chỉ mang lại giá trị kinh tế từ quả tươi, loại quả này còn mở ra hướng phát triển mới cho nhiều nhà vườn khi thu hút lượng lớn khách tham quan mỗi mùa thu hoạch. Đây cũng là lý do nho Hạ Đen ngày càng được biết đến rộng rãi và trở thành điểm đến hấp dẫn đối với những người yêu thích du lịch nông nghiệp.

Theo BBC Good Food, Báo Bắc Ninh, VietnamNet