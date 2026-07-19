Loại quả "chống viêm tự nhiên", chỉ số đường huyết thấp đang bán đầy chợ Việt: Siêu bổ dưỡng, chuyên gia khuyên nên ăn nhiều

Không chỉ ngọt thơm, mọng nước, đào còn được các chuyên gia dinh dưỡng đánh giá là một trong những loại trái cây mùa hè giàu hợp chất chống oxy hóa.

Từ lâu, quả đào không chỉ là biểu tượng của sự trường thọ trong văn hóa phương Đông mà còn được dân gian ví là loại quả có tác dụng "bồi bổ cơ thể". Dưới góc nhìn khoa học hiện đại, nhiều nghiên cứu cũng đang chứng minh loại trái cây này thực sự sở hữu giá trị dinh dưỡng đáng chú ý, đặc biệt nhờ hàm lượng chất chống oxy hóa và chất xơ dồi dào.

Theo các chuyên gia của Hiệp hội Thực phẩm Bắc Kinh và Viện Thực vật thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc , mùa hè là thời điểm đào đạt chất lượng dinh dưỡng tốt nhất. Ăn điều độ có thể mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe, từ hỗ trợ kiểm soát đường huyết, giảm viêm đến cải thiện chức năng tiêu hóa.

Đào giàu chất chống oxy hóa, góp phần chống viêm mạn tính

Điểm nổi bật nhất của quả đào là hàm lượng polyphenol, nhóm hợp chất thực vật có hoạt tính chống oxy hóa mạnh.

Đến nay, các nhà khoa học đã xác định được hơn 30 hợp chất polyphenol khác nhau trong quả đào, bao gồm chlorogenic acid, neochlorogenic acid, catechin, epicatechin, rutin và quercetin. Đây đều là những hoạt chất có khả năng trung hòa gốc tự do, giảm tổn thương tế bào do stress oxy hóa.

Theo nhiều nghiên cứu dinh dưỡng, viêm mạn tính mức độ thấp được xem là "gốc rễ" của hàng loạt bệnh không lây nhiễm như béo phì, đái tháo đường type 2, tăng huyết áp, xơ vữa động mạch, bệnh tim mạch và một số loại ung thư. Khi cơ thể thường xuyên chịu tác động của gốc tự do, phản ứng viêm kéo dài sẽ thúc đẩy quá trình lão hóa và làm tăng nguy cơ mắc bệnh.

Việc bổ sung thực phẩm giàu chất chống oxy hóa như đào có thể giúp hạn chế quá trình này, từ đó góp phần bảo vệ sức khỏe lâu dài.

Đáng chú ý, khoảng 30% lượng polyphenol của quả đào tập trung ở phần vỏ . Vì vậy, nếu mua được đào sạch, nên rửa kỹ dưới vòi nước, có thể ngâm với nước muối loãng hoặc dung dịch chuyên dụng rồi ăn cả vỏ để tận dụng tối đa giá trị dinh dưỡng.

Ít làm tăng đường huyết hơn nhiều loại trái cây phổ biến

Không ít người e ngại đào ngọt nên chứa nhiều đường. Thực tế, hàm lượng đường trong đào chỉ khoảng 10% , thấp hơn nhiều loại trái cây nhiệt đới.

Quan trọng hơn, đào có chỉ số đường huyết (GI) khoảng 28 , thuộc nhóm thực phẩm GI thấp (dưới 55). Trong khi đó: Táo: GI khoảng 36. Nho: GI khoảng 43. Kiwi: GI khoảng 52.

Ngoài ra, một quả đào nặng khoảng 200g chỉ có tải lượng đường huyết (GL) khoảng 6 , thuộc nhóm thực phẩm có tác động thấp đến đường huyết sau ăn.

Theo các chuyên gia, người mắc đái tháo đường vẫn có thể ăn đào nếu đường huyết được kiểm soát tốt. Thời điểm phù hợp nhất là giữa hai bữa chính, đồng thời cần giảm lượng tinh bột trong khẩu phần và theo dõi đường huyết sau ăn.

Đào nhiều chất xơ, tốt cho hệ tiêu hóa

So với nhiều loại trái cây mùa hè khác, đào có lượng chất xơ tương đối cao, trung bình trên 1g/100g , riêng đào xuân (nectarine) có thể đạt 1,5g/100g .

Chất xơ không chỉ giúp tăng cảm giác no mà còn nuôi dưỡng hệ vi sinh đường ruột, thúc đẩy nhu động ruột và hỗ trợ phòng ngừa táo bón - tình trạng khá phổ biến trong mùa hè do thời tiết nóng bức khiến nhiều người uống không đủ nước.

Bên cạnh đó, đào còn cung cấp lượng vitamin C, kali cùng một số carotenoid giúp tăng cường miễn dịch và hỗ trợ duy trì huyết áp ổn định.

Đào nào bổ dưỡng nhất?

Các chuyên gia cho biết, về nguyên tắc, những giống đào có màu sắc càng đậm thường chứa nhiều hợp chất chống oxy hóa hơn . Mỗi loại đào lại có đặc điểm riêng:

- Đào giòn : thịt cứng, giòn, ít nước, thích hợp với người thích ăn giòn.

- Đào xuân (nectarine) : vỏ nhẵn, không lông, giàu chất xơ, phù hợp với người dị ứng lông đào

- Đào mật : mềm, nhiều nước, dễ nhai, thích hợp với người cao tuổi.

- Đào vàng : giàu beta-carotene hơn các giống đào trắng, thường được chế biến thành đào hộp do khó bảo quản khi tươi.

- Đào dẹt (bàn đào) : nhiều nước, vị đậm, thịt mềm.

Khi chọn mua, nên ưu tiên quả có hình dáng cân đối, màu sắc đồng đều, có mùi thơm tự nhiên và không bị dập nát.

Ăn đào thế nào để nhận trọn lợi ích?

Các chuyên gia khuyến nghị người trưởng thành nên ăn khoảng 200-350g trái cây mỗi ngày , tương đương 1-2 quả đào cỡ vừa .

Ngoài ra, cần lưu ý: Ưu tiên ăn đào tươi thay vì nước ép, mứt hoặc đào sấy vì các sản phẩm chế biến thường làm giảm chất xơ và có thể chứa nhiều đường bổ sung. Đào chín nên ăn sớm, không để quá lâu vì hương vị và dưỡng chất sẽ giảm. Một số người có thể dị ứng với lông đào.

Trong trường hợp này nên gọt bỏ vỏ hoặc đeo găng tay khi sơ chế. Không ăn nhân hạt đào. Phần nhân chứa amygdalin , khi vào cơ thể có thể bị chuyển hóa thành hydro xyanua (HCN) - chất có độc tính nếu ăn với lượng lớn.

Các chuyên gia cũng lưu ý, dù đào là loại trái cây giàu dinh dưỡng, nhưng không có thực phẩm nào có thể "chống viêm" hay chữa bệnh một cách độc lập. Muốn giảm viêm mạn tính và phòng ngừa bệnh tật, cần kết hợp chế độ ăn đa dạng với việc ngủ đủ giấc, vận động thường xuyên, kiểm soát cân nặng và hạn chế thực phẩm siêu chế biến. Đây mới là nền tảng quan trọng để duy trì sức khỏe lâu dài.

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(Nguồn: QQ)