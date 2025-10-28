Loại lá dân dã là "khắc tinh" của tiểu đường và mỡ máu cao: Rất sẵn ở Việt Nam nhưng còn bị bỏ phí

Ở Việt Nam, có rất nhiều loại lá dân dã được người dân tận dụng để hỗ trợ điều trị bệnh, trong đó có lá ổi. Trong y học cổ truyền, lá ổi là một dược liệu quen thuộc thế nhưng nó lại không được nhiều người biết tới.

Lá ổi không chỉ hỗ trợ điều trị rối loạn tiêu hóa mà còn được giới khoa học quan tâm nhờ khả năng hỗ trợ kiểm soát đường huyết và giảm mỡ máu. Đây là 2 vấn đề sức khỏe ngàng càng phổ biến trong cuộc sống hiện tại. Những lợi ích này đến từ hàng loạt chất sinh học quý có trong lá ổi như flavonoid, quercetin, avicularin và tanin.

Lá ổi hỗ trợ giảm đường huyết

Lá ổi giúp hỗ trợ giảm đường huyết (Ảnh minh họa).

Báo Sức khỏe và Đời sống trích dẫn nội dung từ “Từ điển các vị thuốc dưỡng sinh hiện đại”: Hợp chất flavonoid trong lá ổi có tác dụng hạ đường huyết rõ rệt trên động vật mắc tiểu đường. Cụ thể, mức đường huyết giảm 30% sau 2 giờ, 46% sau 4 giờ và 57% sau 6 giờ sử dụng. Cơ chế này được cho là nhờ khả năng tăng độ nhạy insulin, thúc đẩy sự kết hợp giữa insulin và thụ thể đặc hiệu, giúp cơ thể sử dụng đường hiệu quả hơn.

Báo Vietnamnet thông tin, theo y học hiện đại, chiết xuất lá ổi còn chứa hoạt chất quercetin có thể ức chế enzym α-glucosidase. Đây là loại enzym tham gia vào quá trình hấp thu carbohydrate, từ đó giúp giảm đường huyết sau ăn.

Một số nghiên cứu nhỏ tại Nhật Bản cũng ghi nhận việc uống trà lá ổi thường xuyên giúp cải thiện chỉ số HbA1c ở người tiền tiểu đường. Chính vì vậy, ở Nhật, trà lá ổi đã được thương mại hóa dưới dạng thực phẩm chức năng hỗ trợ kiểm soát đường huyết.

Trong dân gian, người Việt thường dùng 8 - 12g lá ổi khô hoặc 25 - 30g lá tươi, sắc với 500ml nước uống thay trà. Việc duy trì thói quen này được cho là có thể hỗ trợ giảm đường huyết, giảm cảm giác khát, khô miệng - những biểu hiện thường gặp ở người mắc tiểu đường.

Lá ổi hỗ trợ giảm mỡ máu

Lá ổi khô và bột lá ổi (Ảnh minh họa).

Không chỉ có tác dụng với người tiểu đường, lá ổi còn giúp cải thiện chỉ số mỡ máu. Trong lá ổi chứa chất xơ hòa tan và các chất chống oxy hóa mạnh, giúp loại bỏ cholesterol xấu (LDL) và triglycerid khỏi máu, đồng thời ngăn ngừa hình thành mảng bám trong thành mạch.

Trà lá ổi, dù được pha từ lá tươi hay khô, có thể giúp tăng cường sức khỏe tim mạch, hạn chế sự hình thành các gốc tự do và góp phần giảm nguy cơ tai biến, đột quỵ, báo Sức khỏe và Đời sống thông tin.

Các nghiên cứu quốc tế cũng chỉ ra rằng, việc uống trà lá ổi thường xuyên có thể góp phần giảm cholesterol và huyết áp, giúp duy trì sức khỏe tim mạch ổn định. Đây cũng là lý do loại lá tưởng chừng bình dị này được xem là “vệ sĩ tự nhiên” cho những người mắc mỡ máu cao.

Cách dùng thông dụng là lấy 10 - 12 lá ổi tươi rửa sạch, nấu với 500ml nước và chia uống trong ngày; hoặc sử dụng 10g lá ổi khô pha trà hãm tương tự như trà xanh.

Lưu ý khi dùng lá ổi

Trà lá ổi (Ảnh minh họa).

Dù mang lại nhiều lợi ích, song các bác sĩ cảnh báo rằng lá ổi không phải là thuốc điều trị bệnh. Các nghiên cứu về lợi ích của lá ổi hiện có còn hạn chế về quy mô và thời gian theo dõi, chưa đủ cơ sở để thay thế hoàn toàn phương pháp y học hiện đại. Việc uống nước lá ổi không đúng liều lượng hoặc tự ý ngưng thuốc tây để dùng lá ổi có thể gây hạ đường huyết đột ngột, rối loạn tiêu hóa, hoặc khiến bệnh tiến triển nặng hơn.

Người bệnh tiểu đường và mỡ máu cao nên coi lá ổi là một biện pháp hỗ trợ, kết hợp với chế độ ăn uống khoa học, luyện tập điều độ và tuân thủ điều trị của bác sĩ.

Tổng hợp