Loại củ bán đầy chợ, chống lão hoá, hạ huyết áp cực tốt: Thêm mật ong thành thuốc trị ho

Giá trị dinh dưỡng của củ cải trắng

Theo các chuyên gia, 338 gram củ cải trắng tươi chứa các chất dinh dưỡng sau đây:

- Calo: 61

- Carbs: 14 gram

- Protein: 2 gram

- Chất xơ: 5 gram

- Vitamin C: 124% DV

- Axit folic (vitamin B9): 24% DV

- Canxi: 9% DV

- Magiê: 14% DV

- Kali: 22% DV

- Đồng: 19% DV

*DV (daily value): nhu cầu dinh dưỡng được khuyến nghị hằng ngày.

Theo y học cổ truyền, củ cải có vị ngọt kèm theo với vị hơi cay, đắng, tính bình, không độc. Củ cải trắng có tác dụng chữa ho, long đờm, lợi tiểu. Không những thế, củ cải trắng còn giúp kích thích tiêu hoá, bảo vệ dạ dày. Trong Đông y, củ cải thường có thể được sử dụng làm thuốc ở dạng khô hoặc ở dạng tươi đều được.

Lợi ích sức khoẻ của củ cải trắng

1. Cải thiện khả năng miễn dịch của cơ thể

Củ cải trắng rất giàu vitamin C và nguyên tố vi lượng kẽm, có tác dụng nâng cao sức đề kháng của cơ thể, giúp cơ thể kháng lại virus.

2. Chống lão hóa

Củ cải trắng rất giàu vitamin A, vitamin C và nhiều loại vitamin khác. Các loại vitamin này có tác dụng chống oxy hóa mạnh, ngăn chặn các tổn thương do gốc tự do gây ra trong cơ thể, làm chậm quá trình lão hóa. Thường xuyên ăn củ cải trắng cũng giúp da luôn trắng sáng, mềm mịn và hồng hào hơn.

3. Tốt cho hệ tiêu hóa

Người Trung Quốc rất thích ăn củ cải sau bữa ăn bởi chúng có thể thúc đẩy nhu động đường tiêu hóa, ngăn ngừa táo bón. Trong củ cải rất giàu chất xơ và nguyên tố vi lượng giúp loại bỏ thức ăn thừa và các chất cặn bã trong ruột già khỏi cơ thể. Hơn nữa, củ cải còn giúp tăng cường sự tiết dịch tiêu hoá và mật, làm cho hệ thống tiêu hoá của cơ thể hoạt động hiệu quả nhất.

Ảnh minh hoạ: Củ cải tốt cho hệ tiêu hoá và ngăn ngừa tình trạng táo bón.

4. Giúp giảm cân

Hàm lượng calo trong củ cải trắng rất thấp, thêm vào đó lại chứa hàm lượng chất xơ khá phong phú nên sẽ khiến cho những người muốn giảm cân có cảm giác nhanh no khi sử dụng loại thực phẩm này.

5. Điều chỉnh huyết áp, tốt cho tim mạch

Thành phần dinh dưỡng của củ cải có chứa nhiều kali giúp duy trì sự cân bằng natri-kali trong cơ thể. Điều này giúp cho huyết áp ổn định.

Một vài nghiên cứu về dinh dưỡng cho thấy rằng lá của củ cải cũng có tác dụng trong việc hạ huyết áp ở những người đang có triệu chứng tăng huyết áp.

Ngoài ra, trong củ cải trắng có chứa betaine, một dưỡng chất giúp làm giảm homocysteine huyết tương. Nồng độ homocysteine cao sẽ là nguy cơ tiềm ẩn gây nên bệnh tim mạch. Vì vậy, thường xuyên ăn củ cải trắng có thể ngăn chặn sự xơ cứng và tắc nghẽn động mạch, từ đó giúp giảm được nguy cơ mắc bệnh tim, đột quỵ,...

6. Trị ho

Một số nghiên cứu cũng đưa ra nhận xét rằng củ cải trắng có khả năng chống các kháng nguyên gây ra dị ứng đường hô hấp, từ đó giúp bảo vệ lớp lót mềm bên trong đường hô hấp khỏi tình trạng nhiễm trùng.

Trong trường hợp bạn bị ho hoặc mắc bệnh cảm lạnh, bạn có thể bổ sung thêm củ cải vào chế độ ăn hàng ngày nhằm giúp giảm các triệu chứng. Các chất dinh dưỡng trong củ cải có khả năng giảm bớt các chất nhầy trong cổ họng.

Ảnh minh hoạ: Củ cải có tác dụng trị ho hiệu quả.

Lợi ích sức khoẻ của mật ong

Các nhà khoa học đã nghiên cứu dữ liệu từ 14 thử nghiệm lâm sàng trên 1.761 bệnh nhân và phát hiện ra rằng mật ong có hiệu quả hơn trong việc cải thiện các triệu chứng của nhiễm trùng đường hô hấp trên khi so sánh với các bài thuốc truyền thống khác.

Cụ thể, mật ong có thể làm giảm 36% tần suất của các cơn ho và 44% mức độ nghiêm trọng của tình trạng ho. Đồng thời, sử dụng mật ong cũng giúp giảm thời gian hồi phục của người bệnh xuống 2 ngày.

Các nhà nghiên cứu cho biết mật ong rẻ, an toàn với hầu hết mọi người (trừ những người bị dị ứng và trẻ sơ sinh dưới 1 tuổi). So với các phương pháp điều trị thông thường, mật ong có khả năng cải thiện các triệu chứng của bệnh nhiễm trùng đường hô hấp trên vượt trội hơn.

Ảnh minh hoạ: Mật ong rẻ, an toàn có khả năng cải thiện các triệu chứng của bệnh nhiễm trùng đường hô hấp trên.

Củ cải, mật ong - bài thuốc trị ho hiệu quả

Từ thời xa xưa, người Nhật Bản đã sử dụng củ cải trắng ngâm mật ong để giảm ho, giảm đờm, phòng cảm lạnh. Các nghiên cứu cũng đã chứng minh mật ong và củ cải trắng đều là những nguyên liệu tốt cho sức khỏe, khi ăn cùng nhau sẽ mang lại hiệu quả gấp đôi. Củ cải trắng có vị hơi cay vì rất giàu isothiocyanates, có thể kích hoạt các tế bào bạch cầu và giảm sự sinh sản của vi khuẩn. Mật ong cũng có tác dụng diệt khuẩn và có thể ức chế vi khuẩn gây ra cảm lạnh.

Ảnh minh hoạ: Củ cải kết hợp với mật ong là bài thuốc trị ho hiệu quả.

Cách làm củ cải ngâm mật ong chữa ho

Nguyên liệu: Củ cải trắng: 1 củ, Mật ong: 300ml, Lọ thủy tinh có nắp

Cách làm:

Bước 1: Gọt vỏ củ cải và cắt thành những miếng vuông cỡ 1 cm.

Bước 2: Cho củ cải vào lọ thủy tinh và đổ mật ong vào, lượng mật ong ngập 1/2 củ cải trắng.

Bước 3: Đậy kín nắp và để ở nhiệt độ phòng một ngày, đợi đến khi củ cải trắng ra nước bạn có thể dùng trực tiếp hoặc hòa với nước nóng để làm dịu cơn đau họng ngay lập tức.

