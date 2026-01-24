Loại cây được dự đoán ‘hot nhất năm 2026’: ‘Hút’ bụi mịn, lọc không khí cực đỉnh

Trong các bài viết xu hướng về đời sống và nhà cửa, dương xỉ Boston được nhắc tới như một biểu tượng cho xu hướng quay lại với sự mềm mại, gần gũi và cảm giác thư thái trong không gian sống. Loài cây từng xuất hiện trên hiên nhà của nhiều thế hệ này đang được nhìn nhận lại với một vai trò mới trong không gian sống hiện đại.

Loại cây “hot nhất năm 2026”

Cây dương xỉ Boston được dự đoán là "cây hot nhất năm 2026" (Ảnh minh họa).

Dương xỉ Boston là biểu tượng thực vật nổi bật thời Victoria (thế kỷ 19), phổ biến nhờ trào lưu “Pteridomania” (cơn sốt dương xỉ). Thời đó, cơn sốt về loại cây này lan khắp châu Âu. Lá dương xỉ xuất hiện trên giấy dán tường, đồ gốm, trong các phòng khách, nhà kính và khu bảo tồn thực vật. Với tán lá xanh mướt, cong rủ mềm mại và khả năng thích nghi tốt với môi trường trong nhà, dương xỉ Boston nhanh chóng trở thành cây trồng biểu tượng cho sự tinh tế và tình yêu thiên nhiên.

Đến thập niên 1960 - 1970, loài cây này tiếp tục có một “thời kỳ hoàng kim” khác, gắn liền với phòng khách phong cách boho và tinh thần sống chậm, phóng khoáng. Tuy nhiên, khi xu hướng tối giản và các loại cây dáng kiến trúc như xương rồng, trầu bà Nam Mỹ lên ngôi, dương xỉ Boston dần bị gắn mác “cây của người già” và lùi khỏi tâm điểm.

Giờ đây, câu chuyện đang đảo chiều. Khi thiết kế nội thất rời xa sự lạnh lùng, cứng nhắc để tìm lại cảm giác ấm áp, chậm rãi và mang tính chữa lành, dương xỉ Boston được xem là lựa chọn phù hợp hơn bao giờ hết.

Đồ trang trí nội thất có hình lá dương xỉ Boston (Ảnh minh họa).

Dương xỉ Boston không bị bó buộc trong một kiểu không gian nhất định. Có thể treo cao để tạo hiệu ứng rủ mềm, đặt trên bệ thấp để làm dày tầng xanh, hoặc kết hợp cùng các loại cây lá to, dáng đứng để tạo nhịp điệu cho căn phòng. Chính sự linh hoạt đó khiến dương xỉ Boston được dự đoán sẽ là cây cảnh “hot nhất năm 2026”, theo Gardening Know How.

Khả năng “hút” bụi mịn, lọc không khí

Dương xỉ Boston được xem là một trong những loại cây cảnh trong nhà có khả năng lọc không khí hiệu quả. Theo nghiên cứu do NASA công bố năm 1989, nhiều loại cây trồng trong nhà có thể giúp loại bỏ các chất ô nhiễm thường tồn tại trong không gian kín, và dương xỉ nằm trong nhóm hoạt động tốt nhất.

Dương xỉ Boston có khả năng lọc không khí rất tốt (Ảnh minh họa).

Cơ chế làm sạch không khí của dương xỉ Boston đến từ quá trình “phytoremediation” (công nghệ xử lý ô nhiễm bằng thực vật). Điều đó có nghĩa là cây sẽ hấp thụ và xử lý các chất độc hại thông qua lá, rễ và hệ vi sinh vật trong đất. Lá cây có thể hấp thụ các khí độc bay hơi, trong khi vi khuẩn và nấm quanh bộ rễ giúp phân hủy các hợp chất hữu cơ dễ bay hơi (VOC) thành dạng ít gây hại hơn.

Đáng chú ý, dương xỉ Boston được ghi nhận có khả năng loại bỏ nhiều chất ô nhiễm phổ biến trong nhà như bụi mịn, formaldehyde, benzene, toluene hay xylene. Trong đó, formaldehyde là chất thường phát tán từ đồ gỗ ép, thảm trải sàn, giấy, sơn và các vật liệu tổng hợp - những thứ xuất hiện rất phổ biến trong không gian sống hiện đại.

Trong bối cảnh nhà ở ngày càng kín khí, việc bổ sung dương xỉ Boston không chỉ giúp cải thiện chất lượng không khí trong nhà mà còn mang lại cảm giác dễ chịu, xanh mát và thư giãn hơn cho không gian sống.

Nguồn: Gardening Know How