3 vị trí tốt nhất trong nhà để đặt cây lan ý vào năm 2026

Lan ý là loại cây phong thủy được nhiều gia đình ưa chuộng (Ảnh: Getty).

Không chỉ là một loại cây cảnh trang trí quen thuộc, lan ý được giới phong thủy xem như "máy lọc năng lượng sống" cho ngôi nhà. Bước sang năm 2026 - thời điểm năng lượng Phong thủy bước sâu vào Vận 9 - việc đặt lan ý đúng vị trí được cho là có thể hỗ trợ vận khí, cảm xúc và sự cân bằng tổng thể của gia đình.

Theo các chuyên gia phong thủy, cây xanh không đơn thuần mang yếu tố thẩm mỹ. Khi được đặt có chủ đích, chúng góp phần điều hòa dòng chảy Chi - năng lượng sinh khí trong không gian sống. Với lan ý, loài cây mang sắc trắng thanh khiết và lá xanh mềm mại, tác dụng này càng được nhấn mạnh.

Chia sẻ với Homes and Gardens , kiến trúc sư kiêm giảng viên phong thủy Anjie Cho cho rằng: "Một cây phát triển khỏe mạnh, ra hoa đều đặn là lời nhắc rằng năng lượng tích cực luôn tồn tại quanh ta. Theo chuyên gia, đôi khi không cần những lựa chọn quá cầu kỳ, chính sự đơn giản và hài hòa lại là nền tảng cho sự phát triển lâu dài."

3 vị trí tốt nhất trong nhà để đặt cây lan ý năm 2026

Dưới đây là 3 vị trí được các chuyên gia đánh giá là tốt nhất để đặt cây lan ý trong nhà vào năm 2026, vừa phù hợp nguyên tắc phong thủy, vừa sát với đời sống hiện đại.

1. Phòng làm việc

Phòng làm việc là nơi thích hợp để đặt một chậu cây lan ý (Ảnh minh họa).

Phòng làm việc được xem là không gian tích tụ nhiều năng lượng trí tuệ lẫn áp lực tinh thần. Trong phong thủy, lan ý với tán lá mềm là đại diện của yếu tố Mộc, có khả năng làm dịu bớt nguồn năng lượng "Hỏa" phát sinh từ thiết bị điện tử và cường độ làm việc cao.

Chuyên gia nội thất trị liệu và phong thủy Suzanne Roynon nhận định rằng, khi đặt lan ý gần bàn làm việc hoặc tại khu vực Đông Nam (cung Tài lộc) hay Đông Bắc (cung Tri thức), cây có thể góp phần duy trì trạng thái tỉnh táo, sáng tạo và ổn định cảm xúc trong quá trình làm việc.

Lan ý cũng được NASA xếp vào nhóm cây có khả năng cải thiện chất lượng không khí trong nhà, nhờ hấp thụ một số hợp chất ô nhiễm thường gặp từ đồ nội thất và sơn tường. Dù cần số lượng lớn để tạo khác biệt rõ rệt, sự hiện diện của cây vẫn giúp môi trường làm việc trở nên "dễ thở" và dễ tập trung hơn.

2. Phòng khách

Cây lan ý được đặt trong phòng khách (Ảnh minh họa).

Phòng khách là trung tâm giao tiếp và kết nối của gia đình, nơi dòng năng lượng ra vào liên tục. Theo phong thủy, đặt lan ý tại đây không chỉ giúp làm mềm không gian mà còn đóng vai trò như một "bộ lọc năng lượng".

Kiến trúc sư Anjie Cho cho biết, khi lan ý được đặt gần cửa sổ có ánh sáng gián tiếp, cây sẽ tiếp nhận và "làm sạch" luồng năng lượng đi vào phòng, trước khi nó lan tỏa khắp ngôi nhà. Điều này đặc biệt quan trọng trong năm 2026, khi Vận 9 mang tính Hỏa mạnh, dễ khiến không gian sinh hoạt chung trở nên quá kích thích bởi màn hình, âm thanh và thiết bị điện tử.

Sự hiện diện của lan ý trong phòng khách vì thế được xem là yếu tố cân bằng, hỗ trợ hòa khí gia đình, giảm cảm giác căng thẳng và giúp không gian trở nên dịu nhẹ hơn về mặt cảm xúc.

3. Lối vào nhà

Đặt lan ý ở lối vào nhà để chào đón sinh khí mới (Ảnh minh họa).

Trong phong thủy, lối vào nhà là nơi đầu tiên năng lượng bước vào không gian sống. Một cây lan ý đặt tại đây được cho là giúp "chào đón" sinh khí mới, đồng thời ngăn chặn dòng năng lượng hỗn loạn từ bên ngoài.

Chuyên gia phong thủy Dee Oujiri lý giải: " Lan ý đại diện cho sự hài hòa âm - dương. Thân cây vươn thẳng tượng trưng cho sự phát triển, trong khi hoa trắng gợi cảm giác thanh lọc, nhẹ nhàng. Khi đặt ở lối vào, lan ý giúp không gian bớt nặng nề, xoa dịu cảm xúc và tạo cảm giác dễ chịu ngay từ khi bước vào nhà".

Những lối vào hẹp, hành lang dài hoặc nhiều góc cạnh thường bị xem là không gian dễ tạo cảm giác căng và gò bó. Theo phong thủy, lan ý với lá mềm mại có thể giúp làm dịu cảm giác này, khiến khu vực cửa ra vào trở nên nhẹ nhàng và dễ chịu hơn.

Nguồn: Homes and Gardens