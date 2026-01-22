7 loại cây nên tránh cắt tỉa vào tháng 1

Trồng và chăm sóc cây xanh trong nhà hay ngoài vườn từ lâu đã được xem là một thói quen mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe thể chất lẫn tinh thần. Không gian xanh giúp giảm căng thẳng, cải thiện tâm trạng, đồng thời tạo cảm giác kết nối với thiên nhiên ngay cả trong những tháng mùa đông u ám. Tuy nhiên, khi bước sang tháng 1, việc chăm sóc cây, đặc biệt là cắt tỉa, lại cần được cân nhắc kỹ lưỡng hơn bao giờ hết.

Không phải loại cây nào cũng cắt tỉa được vào tháng 1 (Ảnh: Getty).

Theo phân tích đăng trên Gardening Know How, tháng 1 vốn được xem là mùa cắt tỉa quen thuộc, khi cây cối bước vào trạng thái ngủ đông. Thế nhưng, một trong những nguyên tắc cơ bản nhất của việc cắt tỉa chính là đúng thời điểm. Với một số loại cây, việc cắt tỉa vào tháng 1 không những không có lợi mà còn có thể làm mất hoa mùa xuân, phá vỡ lớp bảo vệ tự nhiên của cây và tạo điều kiện cho nấm bệnh xâm nhập.

7 loại cây không nên cắt tỉa vào tháng 1

Dưới đây là 7 loại cây được khuyến cáo tuyệt đối không nên cắt tỉa trong tháng 1, theo tổng hợp của Gardening Know How.

1. Mai Mỹ

Mai Mỹ (Ảnh: Shutterstock)

Mai Mỹ (Forsythia) là một trong những loài nở hoa sớm nhất vào mùa xuân. Thậm chí, trong những năm thời tiết ấm bất thường, cây có thể nở hoa sớm hơn dự kiến. Điều đáng lưu ý là mai Mỹ đã âm thầm hình thành nụ hoa từ mùa hè năm trước. Vì thế, việc cắt tỉa trong tháng 1 rất dễ khiến cây “mất hoa” vào mùa xuân sắp tới.

Thời điểm thích hợp để cắt tỉa cây mai Mỹ là ngay sau khi cây kết thúc đợt ra hoa vào mùa xuân.

2. Tử đinh hương

Tử đinh hương (Ảnh: Shutterstock).

Tử đinh hương có đặc điểm tương tự mai Mỹ. Dù nở muộn hơn một chút nhưng cây cũng tạo nụ hoa cho năm sau ngay từ mùa hè. Một lần cắt tỉa vào tháng 1 cũng có thể khiến mùa hoa năm sau trở nên thưa thớt hơn nhiều.

Tử đinh hương nên được cắt tỉa vào cuối xuân hoặc đầu hè, ngay sau khi hoa tàn và trước khi nụ mới hình thành.

3. Đỗ quyên

Đỗ quyên (Ảnh: Getty).

Nhiều giống đỗ quyên có tán lá xanh tươi quanh năm. Do đó, không ít người nghĩ rằng có thể tranh thủ cắt tỉa cây vào mùa đông. Thực tế, đây là loài nở hoa sớm và nụ hoa đã hình thành từ mùa hè năm trước. Vì vậy, việc cắt tỉa trong tháng 1 rất dễ khiến mùa hoa năm sau kém rực rỡ, thưa thớt hơn mong đợi.

Thời điểm phù hợp nhất để cắt tỉa là sau khi cây đã ra hoa xong vào mùa xuân.

4. Cẩm tú cầu lá to

Cẩm tú cầu lá to (Ảnh: Getty).

Cẩm tú cầu vốn được xem là “khó chiều” khi nói đến chuyện cắt tỉa, bởi mỗi giống lại có cách ra hoa khác nhau. Riêng với cẩm tú cầu lá to, nụ hoa hình thành trên những cành già từ cuối hè hoặc đầu thu và được cây giữ lại suốt mùa đông. Nếu cắt tỉa vào tháng 1, rất có thể cây sẽ không còn nhiều hoa để nở vào mùa sau.

Với loại cẩm tú cầu này, thời điểm thích hợp để cắt tỉa là mùa hè, ngay sau khi hoa đã tàn.

5. Oải hương

Oải hương (Ảnh: Shutterstock).

Oải hương là loài khá nhạy cảm trong danh sách này. Có nguồn gốc từ vùng Địa Trung Hải, cây quen với khí hậu khô ráo và nhiều nắng. Vào mùa đông lạnh và ẩm, cách tốt nhất để oải hương “qua mùa” an toàn là được ngủ đông hoàn toàn, không bị tác động quá nhiều.

Cắt tỉa oải hương trong tháng 1 sẽ làm lộ phần thân gỗ bên trong, khiến cây dễ bị gió lạnh và độ ẩm tấn công. Nước đọng trong thân có thể đóng băng, làm nứt vỏ và khiến cây suy yếu. Thời điểm an toàn hơn để cắt tỉa oải hương là sau khi cây kết thúc mùa hoa vào mùa hè.

6. Hoàng dương

Cây hoàng dương (Ảnh: Getty).

Hoàng dương rất dễ gặp tình trạng cháy lạnh vào mùa đông. Những bụi hoàng dương chuyển màu nâu, lá khô giòn thường bắt nguồn từ việc cây mất đi lớp bảo vệ tự nhiên. Nếu cắt tỉa vào tháng 1, lớp “cách nhiệt” này bị phá vỡ, khiến hơi lạnh dễ xâm nhập sâu vào bên trong thân và dưới lớp vỏ.

Thời điểm phù hợp để cắt tỉa hoàng dương là đầu mùa xuân, khi cây bắt đầu nhú chồi mới.

7. Cây đào

Đào (Ảnh: Shutterstock).

Cây đào và và các loại cây thuộc quả hạch như mận, mơ hay anh đào, đều không nên cắt tỉa trong tháng 1. Nguyên nhân chính là nguy cơ nhiễm một bệnh nấm phát triển mạnh trong điều kiện lạnh và ẩm của mùa đông. Khi bị cắt tỉa lúc đang ngủ đông, cây không kịp tạo mô sẹo bảo vệ, khiến bào tử nấm dễ dàng xâm nhập.

Những trường hợp ngoại lệ

Theo Gardening Know How, vẫn có những tình huống đặc biệt mà việc cắt tỉa trong tháng 1 có thể được cân nhắc. Đó thường là những cành đã chết, bị hư hại hoặc có dấu hiệu bệnh. Tuy nhiên, ngay cả với những ngoại lệ này, người trồng cũng không nên vội vàng, bởi ở một số loại cây như hoàng dương, việc cắt bỏ cành chết trong mùa đông đôi khi lại khiến cây dễ bị tổn thương hơn trước thời tiết lạnh giá.

Ngoài ra, yếu tố an toàn cũng cần được đặt lên hàng đầu. Nếu một cành lớn bị gãy, treo lơ lửng và có nguy cơ gây nguy hiểm, việc gọi thợ chuyên nghiệp xử lý sớm vẫn là lựa chọn cần thiết, thay vì chờ đến mùa xuân.

Nguồn: Gardening Know How