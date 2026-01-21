Tự chế dung dịch chống nấm tuyệt vời cho cây trồng trong vườn bằng 1 nguyên liệu có sẵn trong bếp

Trong những ngày rét mướt đầu năm, không phải ai cũng nghĩ đến việc làm vườn. Nhưng thực tế, đây lại là thời điểm nhiều loại cây dễ gặp vấn đề do thời tiết ẩm, lạnh và thiếu nắng. Trong bối cảnh đó, một mẹo chăm sóc vườn đơn giản đang được chia sẻ rộng rãi: tận dụng baking soda (sodium bicarbonate) - một nguyên liệu quen thuộc trong căn bếp - để tự pha dung dịch chống nấm cho cây trồng.

Baking soda có tác dụng kháng nấm cho cây trồng (Ảnh: Getty).

Chống nấm cho cây trồng bằng baking soda

Gợi ý này đến từ Ish, một người làm vườn thường xuyên chia sẻ kinh nghiệm trên tài khoản TikTok cá nhân. Kinh nghiệm của Ish đã được tờ Mirror dẫn lại. Theo Ish, baking soda không chỉ dùng để nấu nướng mà còn có nhiều ứng dụng hữu ích ngoài vườn, đặc biệt trong giai đoạn đầu năm khi độ ẩm cao.

“Trong số rất nhiều công dụng của baking soda, có một việc bạn có thể làm cho khu vườn của mình là tạo ra một loại dung dịch chống nấm”, Ish chia sẻ. Anh nhấn mạnh rằng tháng 1 thường “ẩm ướt và khó chịu”, khiến một số cây dễ bị nấm tấn công.

Cách pha dung dịch baking soda chống nấm cho cây

Mẹo dùng baking soda trong làm vườn đang được nhiều người truyền tai nhau (Ảnh minh họa).

Theo hướng dẫn của Ish, cách pha dung dịch baking soda chống nấm cho cây khá đơn giản và không cần dụng cụ cầu kỳ:

Chuẩn bị một bình xịt nhỏ (khoảng 500ml), đổ đầy nước.

Cho vào bình 1 thìa cà phê baking soda.

Lắc kỹ để baking soda hòa tan hoàn toàn trong nước.

Xịt nhẹ dung dịch lên những lá cây bị ảnh hưởng, mỗi tuần một lần, để giúp xử lý các vấn đề về nấm.

Ish cho rằng đây là một ví dụ điển hình cho thấy những thứ sẵn có trong tủ bếp “có thể trở thành trợ thủ tuyệt vời cho khu vườn”.

Dung dịch này giúp cây chống lại những loại nấm nào?

Dung dịch baking soda có thể kháng nhiều loại nấm (Ảnh minh họa).

Trong phần chú thích của video, Ish giải thích rõ hơn về tác dụng của baking soda đối với cây trồng. Theo anh, baking soda có thể tạo ra một loại dung dịch chống nấm tự nhiên, giúp hạn chế bệnh đốm đen, phấn trắng và nhiều vấn đề nấm khác thường gặp trên cây.

Cơ chế hoạt động của baking soda nằm ở việc nó làm thay đổi nhẹ độ pH trên bề mặt lá, đồng thời tạo ra một “hàng rào muối” khiến nấm khó phát triển. Nhờ đó, cây được bảo vệ tốt hơn trong điều kiện thời tiết ẩm ướt.

Tuy nhiên, vị chuyên gia làm vườn này cũng đưa ra những lưu ý quan trọng khi sử dụng baking soda cho cây:

Chỉ sử dụng baking soda đúng liều lượng và đã pha loãng, tránh lạm dụng vì có thể gây hại cho cây.

Thận trọng với các loài nhạy cảm với muối, chẳng hạn như dương xỉ, do nguy cơ bị tổn thương.

Dung dịch phát huy hiệu quả tốt nhất khi dùng để phòng ngừa, không phải xử lý khi nấm đã lan rộng.

Nên thử xịt trên một khu vực nhỏ của cây trước để quan sát phản ứng, rồi mới áp dụng cho toàn bộ vườn.

Khi được áp dụng cẩn trọng, đây là một mẹo nhỏ đáng để người làm vườn “bỏ túi”, vừa tiết kiệm, vừa thân thiện với môi trường, lại tận dụng được những nguyên liệu sẵn có trong gia đình.

Nguồn: Mirror