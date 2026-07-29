Lần đầu ghép thành công dương vật từ người cho chết não

Bác sĩ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức vừa thực hiện thành công ca ghép dương vật đầu tiên tại Việt Nam từ nguồn tạng của người hiến chết não.

“Sau 4 năm điều trị, sức khỏe của người đàn ông 43 tuổi ổn định. Tuy nhiên, do phần dương vật còn lại rất ngắn, người bệnh vẫn gặp nhiều bất tiện trong sinh hoạt cá nhân, ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống và tâm lý. Vì vậy, người bệnh mong muốn được ghép dương vật nhằm phục hồi hình thái, chức năng và từng bước trở lại cuộc sống bình thường”, PGS.TS Dương Đức Hùng, Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cho biết ngày 29/7.

Trước khi quyết định ghép, bác sĩ đánh giá toàn diện người bệnh, bao gồm các xét nghiệm huyết học, sinh hóa, chức năng tim, phổi và các thăm dò hình ảnh. Kết quả cho thấy người bệnh có sức khỏe ổn định, không có chống chỉ định về mặt chuyên môn và hệ thống mạch máu vùng ghép đáp ứng yêu cầu để thực hiện phẫu thuật.

Sau khi được hội chẩn đa chuyên khoa và đánh giá đầy đủ về chuyên môn, miễn dịch, tâm lý cũng như các yếu tố đạo đức, người bệnh được xác định đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn để chỉ định ghép dương vật.

Ca phẫu thuật được diễn trong trong 6 giờ đồng hồ. (Ảnh: BVCC)

“ Trong ca ghép này, chúng tôi tái lập các cấu trúc giải phẫu của dương vật, bao gồm niệu đạo, thể xốp và thể hang, đồng thời dưới kính hiển vi khâu nối các động mạch, tĩnh mạch và dây thần kinh có kích thước rất nhỏ.

Các kỹ thuật tái tạo và vi phẫu được phối hợp chặt chẽ trong suốt cuộc mổ, đòi hỏi độ chính xác rất cao nhằm bảo đảm sự sống của mảnh ghép và tạo điều kiện cho phục hồi chức năng ”, PGS.TS Nguyễn Quang, Giám đốc Trung tâm Nam học, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức nói.

Bên cạnh kỹ thuật phẫu thuật, ca ghép còn áp dụng đầy đủ các quy trình của ghép mô - tạng hiện đại, từ đánh giá hòa hợp miễn dịch giữa người hiến và người nhận, bảo quản mảnh ghép, điều trị chống thải ghép đến theo dõi tưới máu sau mổ bằng thăm khám lâm sàng và siêu âm Doppler.

Tất cả các bước được thực hiện theo đúng trình tự và phối hợp chính xác. Chỉ khi cả phần tái tạo và phần vi phẫu đều đạt yêu cầu thì mới có thể tạo nền tảng cho sự sống của mảnh ghép cũng như khả năng phục hồi chức năng trong tương lai.

Theo các báo cáo trên y văn thế giới, đến nay mới có 5 ca ghép dương vật được công bố. Trong đó, ca gần đây nhất được công bố vào năm 2018. Đây là ca ghép dương vật đầu tiên tại Việt Nam.

Đến thời điểm hiện tại, diễn biến sau ghép của người bệnh rất khả quan. Mảnh ghép được tưới máu tốt, màu sắc và nhiệt độ bình thường, không ghi nhận dấu hiệu hoại tử hay tắc mạch.

Các kết quả theo dõi lâm sàng và siêu âm Doppler đều cho thấy hệ thống mạch máu của mảnh ghép hoạt động ổn định. Người bệnh tỉnh táo, toàn trạng ổn định, các chỉ số sinh tồn trong giới hạn bình thường. Vết mổ tiến triển tốt, chưa ghi nhận các biến chứng sớm đáng kể.

Chức năng tiểu tiện được theo dõi chặt chẽ và người bệnh đang đáp ứng tốt với phác đồ điều trị chống thải ghép cũng như chăm sóc sau ghép. Tuy nhiên, ghép dương vật là dạng ghép mô phức hợp, nên ngoài việc mảnh ghép sống tốt trong giai đoạn đầu còn cần thời gian để đánh giá sự hồi phục của cảm giác, chức năng cương, sự liền của niệu đạo cũng như nguy cơ thải ghép trong trung và dài hạn.

Do vậy mặc dù những kết quả ban đầu rất đáng khích lệ, đội ngũ y bác sĩ sẽ tiếp tục theo dõi sát người bệnh trong thời gian tới trước khi có thể đánh giá đầy đủ hiệu quả lâu dài của ca ghép. Mục tiêu cuối cùng không chỉ là mảnh ghép sống mà còn giúp người bệnh phục hồi tối đa chức năng và nâng cao chất lượng cuộc sống.

Ê kíp nhân viên y tế ghép cho người bệnh. (Ảnh: BVCC)

Thành công bước đầu của ca ghép là tiền đề quan trọng để Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức tiếp tục phát triển các kỹ thuật ghép mô phức hợp, góp phần nâng cao chất lượng điều trị và mang lại cơ hội phục hồi cho những người bệnh có tổn thương đặc biệt mà trước đây chưa có giải pháp tối ưu.

Ghép mô, tạng là thành tựu y học quan trọng, giúp cứu sống và cải thiện chất lượng sống cho hàng nghìn người bệnh suy tạng giai đoạn cuối. Tại Việt Nam, tổng số ca ghép tạng tính từ năm 1992 đến nay là hơn 9.500 trường hợp; tổng số người đăng ký hiến tạng trong cả nước là hơn 102.000.

Trong năm 2024, số lượng người đăng ký hiến mô tạng tăng nhanh, gấp 3 lần so với con số trước đó và số ca chết não hiến mô tạng tăng 173% so với năm 2023. Hiện nay nguồn hiến tạng từ người chết/chết não vẫn khan hiếm, trong khi nhu cầu ghép tạng ngày càng tăng. Việt Nam có tỷ lệ ghép tạng cao nhất Đông Nam Á (hơn 1.000 ca/năm) nhưng tỷ lệ hiến tạng sau chết lại thuộc nhóm thấp nhất thế giới.