Không phải chạy bộ hay bơi lội, đây mới là bài tập tốt nhất để sống thọ tới 100 tuổi

Khi bàn về bí quyết sống thọ, nhiều người nghĩ ngay tới những bài tập cường độ cao như chạy bộ hay bơi lội. Thế nhưng, theo các chuyên gia vật lý trị liệu - những người trực tiếp chứng kiến cả mặt lợi lẫn rủi ro của tập luyện - có một hình thức vận động vừa an toàn, vừa hiệu quả đến mức được khuyên nên thực hiện mỗi ngày, ngay cả đối với những người cao tuổi.

Bài tập số 1 gắn liền với sống thọ

Nếu phải chọn một bài tập được khoa học liên tục chứng minh có thể giúp kéo dài tuổi thọ, câu trả lời của nhiều chuyên gia là: đi bộ.

Đi bộ giúp sống thọ (Ảnh minh họa).

Theo Lex Gonzales, nhà vật lý trị liệu kiêm tác giả của nhiều cuốn sách về vật lý trị liệu tại Mỹ, đi bộ là bài tập tốt nhất để sống thọ tới 100 tuổi. Ông nêu ra bốn lý do chính khiến đi bộ trở thành bài tập tối ưu cho tuổi thọ, đó là:

Đi bộ giúp cải thiện sức khỏe tim mạch và tuần hoàn máu.

Đi bộ giúp giúp khớp vận động linh hoạt mà không tạo áp lực quá mức lên khớp. Đây là điều đặc biệt quan trọng khi tuổi tác tăng dần.

Đi bộ giúp cải thiện thăng bằng và khả năng phối hợp, từ đó giảm nguy cơ té ngã.

Đi bộ cực kỳ dễ tiếp cận: không cần thiết bị, không tốn chi phí và có thể thực hiện ở hầu hết mọi nơi.

“Đi bộ quan trọng tới mức với người lớn tuổi, nó được xem như dấu hiệu sinh tồn thứ sáu bên cạnh các chỉ số quen thuộc như huyết áp, nhịp tim, nhịp thở, thân nhiệt và độ bão hòa oxy”, chuyên gia Gonzales chia sẻ.

Không phải ngẫu nhiên mà đi bộ là hình thức vận động chủ đạo tại các “Vùng Xanh” - những khu vực có nhiều người sống thọ nhất trên thế giới. Ở các khu vực này, người ta không tập luyện cường độ cao mà duy trì việc đi bộ suốt ngày: đi chợ, đi làm, tham gia các nhóm đi bộ cộng đồng.

Muốn sống khỏe mạnh, bền lâu, chỉ đi bộ là chưa đủ

Nên kết hợp nhiều hình thức tập luyện (Ảnh minh họa).

Dù đi bộ hằng ngày mang lại lợi ích rõ rệt cho sống thọ, tiến sĩ Karen C. Westervelt, nhà vật lý trị liệu và Giám đốc chương trình đào tạo Sức khỏe Tích hợp tại Đại học Vermont (Mỹ), cho rằng để sống lâu và khỏe mạnh, cơ thể vẫn cần nhiều dạng vận động khác nhau.

Theo nữ tiến sĩ, có bốn nhóm bài tập cơ bản nên được duy trì mỗi tuần: rèn sức mạnh, vận động tim mạch, kéo giãn - linh hoạt và luyện thăng bằng - phối hợp.

Tuy nhiên, theo chuyên gia Gonzales, không phải mọi hình thức vận động đều phù hợp cho tất cả mọi người, đặc biệt là khi mục tiêu là sống thọ. Ông khuyên mọi người nên thận trọng với các hoạt động mạnh như chạy đường dài, nâng tạ nặng hoặc các bài tập có chuyển động nhanh, xoắn nhiều cột sống bởi đó là những yếu tố có thể làm tăng nguy cơ chấn thương.

Cả hai vị chuyên gia đều nhấn mạnh rằng các bài tập này không xấu, nhưng cần được thực hiện cẩn trọng và điều chỉnh phù hợp. Nếu một hình thức vận động bắt đầu gây đau hoặc khó chịu kéo dài, nên cân nhắc chuyển sang lựa chọn nhẹ nhàng hơn.

Nguồn: Parade