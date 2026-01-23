Không phải bơi lội hay chạy bộ, hàng loạt nghiên cứu đã chỉ ra đây mới là bài tập tốt nhất để sống thọ

Tập thể dục đều đặn từ lâu đã được xem là “chìa khóa vàng” để kéo dài tuổi thọ. Nhưng khi đặt lên bàn cân giữa các môn quen thuộc như chạy bộ, bơi lội hay đạp xe, nhiều nghiên cứu cho thấy có một bài tập nổi bật hơn cả về lợi ích sống thọ. Đó chính là quần vợt (tennis).

Vì sao quần vợt được xem là “ứng viên số một” cho tuổi thọ?

Quần vợt là bài tập hàng đầu giúp sống thọ (Ảnh minh họa).

Giới chuyên gia tin rằng quần vợt hội tụ một tổ hợp hiếm có: vận động toàn thân, thách thức trí não và tương tác xã hội. Môn thể thao này đòi hỏi đổi hướng nhanh, giúp cải thiện thăng bằng và giảm nguy cơ té ngã. Việc chơi thường xuyên còn được ghi nhận có thể cải thiện mật độ xương, tăng khả năng chống gãy xương. Cấu trúc vận động xen kẽ giữa các pha bùng nổ và nghỉ ngắn của quần vợt cũng tương tự tập luyện ngắt quãng, giúp nâng cao thể lực hiệu quả.

Không dừng ở thể chất, quần vợt còn là một bài tập “cho não”. Mark Kovacs, nhà khoa học thể thao từng huấn luyện các tay vợt hàng đầu, cho rằng tính chiến thuật và tương tác xã hội của môn này đóng vai trò quan trọng với quá trình lão hóa lành mạnh.

Quần vợt là bài tập tốt cho não (Ảnh minh họa).

Một lợi thế khác là khả năng duy trì lâu dài. Theo Rochelle Eime, giáo sư khoa học thể thao tại Đại học Liên bang Úc, người chơi quần vợt thường duy trì môn này lâu hơn so với nhiều môn thể thao khác, bởi chỉ cần một bạn chơi và mức độ tác động lên cơ thể tương đối nhẹ.

Ngoài ra, nhiều nghiên cứu đã chỉ ra hoạt động thể chất, bao gồm cả chơi quần vợt, có thể giúp giảm nguy cơ ung thư, trầm cảm, sa sút trí tuệ, tiểu đường tuýp 2 và bệnh tim mạch. Tất cả các yếu tố đó đã giúp quần vợt trở thành môn thể thao mang lại lợi ích sống thọ rõ rệt hơn. Điều này đã được chứng minh bằng nhiều nghiên cứu.

Tờ New York Times trích dẫn một nghiên cứu tại Đan Mạch cho thấy người chơi quần vợt sống lâu hơn gần 10 năm so với nhóm ít vận động. Số năm sống thọ của người chơi quần vợt cũng vượt trội so với người chơi bóng đá, bơi lội hay các môn thể thao khác. Các nghiên cứu tại Anh và Mỹ trong khoảng một thập kỷ cũng ghi nhận: nhóm chơi các môn dùng vợt như quần vợt có nguy cơ tử vong thấp hơn bất kỳ môn thể thao hay hình thức vận động nào khác được khảo sát.

Điều cốt lõi để tập luyện vì tuổi thọ

Vận động hiệu quả nhất là vận động có tính bền bỉ (Ảnh minh họa).

Dù lựa chọn môn nào, các chuyên gia đều thống nhất rằng vận động hiệu quả nhất là vận động có tính bền bỉ. Tính xã hội giúp con người gắn bó lâu dài với việc tập luyện; sự mới mẻ và thử thách kích thích não bộ; còn việc kết hợp aerobic với tập sức mạnh mang lại lợi ích toàn diện cho cơ thể.

Quần vợt nổi bật trong nhiều nghiên cứu, nhưng không phải lựa chọn duy nhất. Một nghiên cứu trên gần 300.000 người lớn tuổi tại Mỹ cho thấy: đạp xe liên quan tới việc giảm 3% nguy cơ tử vong trong 12 năm theo dõi, bơi lội giảm 5% và golf giảm 7%, so với những người chọn các hoạt động khác.

Mỗi môn mang lại kiểu vận động khác nhau. Những khác biệt này có thể tạo ra chênh lệch nhỏ về lợi ích sống thọ, song các chuyên gia không khuyến cáo đổi môn chỉ vì con số. Điều quan trọng nhất vẫn là chọn bài tập bạn yêu thích và duy trì đều đặn. Không có một công thức duy nhất cho tất cả. Như I-Min Lee, nhà dịch tễ học và giáo sư y khoa tại Trường Y tế công cộng Harvard T.H. Chan (Mỹ), nhấn mạnh: “Hãy tìm thứ phù hợp với bạn. Điều quan trọng nhất là hãy vận động nhiều hơn”.

Nguồn: New York Times