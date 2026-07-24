Khởi tố giám đốc Âu Dương Lễ trong đường dây môi giới mại dâm nam quy mô lớn

Thống kê từ hệ thống cho thấy, đường dây này quy tụ khoảng 180 nam giới bán dâm (bao gồm cả người Việt Nam lẫn người nước ngoài).

Ngày 23/7, trang Fanpage của Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đăng tải thông tin cho biết, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an TP Hà Nội) cho biết đã ra quyết định khởi tố 3 bị can liên quan đến đường dây môi giới mại dâm nam quy mô lớn trên không gian mạng về tội "Môi giới mại dâm".

Danh tính các bị can được xác định gồm: Vũ Quang Huy (37 tuổi, trú phường Chánh Hưng, TP.HCM) - đối tượng cầm đầu; Âu Dương Lễ (43 tuổi, trú phường Tân Sơn Nhì, TP.HCM) - Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ Công nghệ Tbay; và Hoàng Hữu Nghĩa (25 tuổi, trú phường Trà Câu, tỉnh Quảng Ngãi).

Bị can Vũ Quang Huy (tay có hình xăm) tại cơ quan công an. Ảnh: Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, nhóm đối tượng này đã thiết lập và vận hành đường dây môi giới mại dâm nam biến tướng thông qua website traimodel dưới vỏ bọc cung cấp dịch vụ người mẫu và "giao lưu".

Trang web được thiết kế tinh vi để đăng tải hình ảnh, thông tin cá nhân của các nam giới, phân loại từng hạng mục dịch vụ nhằm kết nối trực tiếp khách mua dâm với người bán dâm.

Trước đó, vào khoảng 14h ngày 8/7, lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra đột xuất một khách sạn trên địa bàn phường Từ Liêm (Hà Nội) và phát hiện hai nam giới đang có hành vi mua bán dâm.

Khai thác tại chỗ, người mua dâm thừa nhận đã truy cập website traimodel để thỏa thuận và chốt giá dịch vụ dao động từ 1,5 triệu đến 5 triệu đồng/lượt.

Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ thu thập được, Công an TP Hà Nội đã tiến hành bắt giữ Vũ Quang Huy tại TP.HCM.

Cơ quan điều tra làm rõ, Huy sử dụng tài khoản ẩn danh "Mr Gon" trên mạng xã hội để trực tiếp giao dịch, nhận tiền đặt cọc từ khách hàng và điều phối người bán dâm đến các khách sạn hoặc di chuyển liên tỉnh theo yêu cầu.

Ảnh: Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao.

Thống kê từ hệ thống cho thấy, đường dây do Huy điều hành quy tụ khoảng 180 nam giới bán dâm (bao gồm cả người Việt Nam lẫn người nước ngoài).

Hoạt động từ đầu năm 2023 trên địa bàn nhiều tỉnh, thành phố, đường dây này đã giúp Huy thu lợi bất chính số tiền hơn 1 tỷ đồng.

Đáng chú ý, nhằm mở rộng quy mô hoạt động, Huy còn thuê Lễ và Nghĩa thiết kế, lập trình thêm 6 trang web có giao diện tương tự với chi phí 5 triệu đồng/trang.

Hiện vụ án đang được Công an TP Hà Nội tiếp tục điều tra, mở rộng để xử lý các đối tượng liên quan theo quy định của pháp luật.